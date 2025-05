Cómo fue el último clásico de otros entrenadores en el Real Madrid

El Real Madrid es, posiblemente, el barco más difícil de dirigir para un entrenador. La máxima exigencia está a la orden del día. Y los resultados son los que mandan a la hora de tomar decisiones. Prueba de ello es que hasta 18 entrenadores han pasado por el banquillo del conjunto blanco desde que comenzara este siglo. Este domingo, el Real Madrid visita al Barça en la jornada 34 de LaLiga, en lo que puede ser el último clásico de Carlo Ancelotti que, previsiblemente, abandonará el conjunto blanco al término del campeonato nacional, independientemente de lo que suceda en la clasificación. A continuación, repasamos cómo le fue a alguno de los entrenadores de mayor renombre que han pasado por el banquillo blanco en los últimos años.

El exentrenador francés del Real Madrid Zinedine Zidane. / Eduardo Candel / EFE

Zinedine Zidane

El técnico francés fue el predecesor de Carletto en su segunda etapa. 'Zizou' se marchó de la casa blanca con una victoria en su último partido ante el Barça. Hay que remontarse a 2021, una de las ligas de la pandemia, en la que el Real Madrid se impuso por 2-1 al conjunto culé, dirigido por Ronald Koeman en aquel entonces. Karim Benzema, culminando un gran contraataque con un taconazo impecable, y Toni Kroos fueron los artífices de los goles madridistas.

Este partido se disputó sobre el césped de Valdebebas, coincidiendo con LaLiga sin público a causa de la crisis del coronavirus. El galo se despidió de los clásicos con una victoria que, en ese momento, acercaba al Real Madrid a un título de liga que finalmente acabó consiguiendo el Atlético de Madrid. Durante su primera etapa, Zidane, tan solo pudo conseguir un empate (2-2) en el Camp Nou, en el último de sus clásicos como técnico blanco.

El exentrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui en rueda de prensa. / Mariscal / EFE

Julen Lopetegui

El técnico riojano sucedió a Zinedine Zidane tras su primera etapa. Lopetegui estuvo apenas unos meses al frente del conjunto blanco. Y uno de los partidos que tuvieron peso, seguro, en la decisión de Florentino Pérez de prescindir de sus servicios fue el clásico disputado en 2018, que acabó con goleada a favor del Barça (5-1). El equipo blanco fue claramente superado por el conjunto de Ernesto Valverde, con la atenta mirada de Leo Messi desde la grada, que no fue de la partida por lesión. Hasta tres entrenadores ocuparon el banquillo blanco esa temporada. Solari y Zidane, en su segunda etapa, tomaron el testigo de Lopetegui, en una campaña que acabó en blanco.

José Mourinho, técnico del Real Madrid entre 2010 y 2013. / FRISO GENTSCH / EFE

José Mourinho

'The Special One' dejó buen sabor de boca en su último clásico como entrenador del Real Madrid, consiguiendo la victoria (2-1) en el Santiago Bernabéu allá por 2013. No fue el clásico más emocionante de todos los que se disputaron con el portugués en el banquillo blanco, ni mucho menos, pero permitió a Mourinho despedirse de la mejor forma posible ante su público. Un jovencísimo Álvaro Morata y Sergio Ramos anotaron los goles por parte del equipo blanco, que no perdió ninguno de sus encuentros ante el Barça en esa temporada. LaLiga, prácticamente, sentenciada, acabó en manos del equipo culé.

Fabio Capello, entrenador del Real Madrid durante una temporada. / DAVID CASTRO / EPC

Fabio Capello

El entrenador italiano tan solo gozó de una temporada a los mandos del Real Madrid. Consiguió la liga de las remontadas en 2007, en parte, gracias al empate (3-3) conseguido en el último de sus clásicos como técnico. Fue el clásico en el que Leo Messi consiguió su primer hat trick ante los blancos. Van Nistlerooy, por partida doble, y Sergio Ramos fueron los goleadores. Pese a conseguir el campeonato nacional, el Real Madrid decidió no contar con el italiano para la siguiente temporada, siendo este el último clásico que dirigió.

Vicente del Bosque en rueda de prensa con el Real Madrid. / CESAR RANGEL / CAMARA DIGIA

Vicente del Bosque

Vicente del Bosque consiguió un empate (1-1) antes de marcharse del Real Madrid. Ronaldo Nazario anotó el tanto de los blancos, que consiguieron aquella Liga con dos puntos de ventaja respecto a la Real Sociedad. El técnico salmantino venía de conseguir la Champions un año antes junto a 'Los Galácticos', pero fue cesado por Florentino Pérez al término de la campaña, en una situación que guarda cierto paralelismo con la que vive actualmente Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid. / Jose Breton / AP

Carlo Ancelotti

Aún no es oficial, pero todo hace indicar que esta será la última temporada de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Por tanto, este domingo podría afrontar su último duelo ante el conjunto culé. Los precedentes no invitan al optimismo. En lo que va de temporada, el Real Madrid no ha sido capaz de ganar al Barça en ninguno de sus tres enfrentamientos, dos de ellos saldados con amplias goleadas en favor de los azulgrana, tanto en la Supercopa de España como en LaLiga. Ahora gozará de una última oportunidad para redimirse ante los malos resultados y engancharse a la pelea por el título de liga, lo que supondría, en caso de culminarse, una despedida acorde con la figura del entrenador más laureado de la historia del equipo blanco.