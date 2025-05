Laura Pastor, especialista en estética: "Muchas clientas entran a hacerse un servicio de manicura y salen con las uñas preciosas y una hora y media casi de terapia"

Pregunta. ¿Qué le llevó a abrir su propio centro de belleza y estética?

Respuesta. La falta de un entorno saludable y tranquilo. No me sentía cómoda ni valorada. El ambiente laboral en el mundo de la estética que me he encontrado ha sido muy tóxico y quería crear un espacio sano y bonito donde trabajar a gusto. Por eso, ajena a toda esa frivolidad me tomé en serio la idea de montar mi propio salón por muy idílico que me pareciera al principio y donde pudiese llevar a cabo la estética de la manera que yo lo veía y de la forma que yo la disfrutaba.

P. ¿Cómo fueron sus inicios?

R. Primero estudié Estética y luego mientras aprendía maquillaje profesional, empecé a adentrarme en el mundo de las uñas y a trabajar por mi cuenta desde casa. Mis primeras clientas fueron mis amigas y con ellas descubrí que me iba mejor de lo esperado. Trabajaba en un pequeño espacio ubicado en el jardín de la casa de mis padres donde cada vez llegaban más clientes por recomendación. El boca a boca fue mi mejor aliado. Eso me hizo darme cuenta de que me hacía feliz y, al crecer la demanda, decidí que era momento de montar mi propio negocio.

La Petite d’Odon - Salón de belleza. / Cedida por GMstudio Fotografía

P. ¿Qué le motivó a emprender en Madrid y, concretamente, cómo ha sido la acogida del negocio en Villaviciosa de Odón?

R. Realmente valoré la posibilidad de abrir el salón en el centro de Madrid, donde podría atraer a más gente por su accesibilidad. Sin embargo, decidí montarlo en Villaviciosa de Odón, ya que valoro mucho tener el trabajo cerca de casa para ahorrar tiempo y evitar los desplazamientos. Además, en mi pueblo notaba la falta de un salón que realmente valiera la pena, y pensé: ¿por qué no lanzarme, si ya había bastantes clientes que me conocían y el nivel adquisitivo de la zona era medio-alto?

P. ¿Cómo fue el proceso de poner en marcha el negocio desde cero?

R. Poner en marcha el negocio fue, sin duda, una de las experiencias más duras que he vivido. Me encontré con muchísimas trabas burocráticas, falta de orientación y una gran desinformación: muchas veces ni siquiera sabía qué preguntar, y nadie se tomaba el tiempo de facilitar las cosas. Emprender siendo autónoma y además abrir un local implica enfrentarse a gastos muy superiores a lo previsto, por mucho que tengas un plan. En mi caso, tenía solo 24 años, lo que sumaba aún más dificultad. Me faltaba experiencia, seguía viviendo con mis padres y, de pronto, tuve que aprender a gestionar la economía de un negocio desde cero: organizar el dinero, entender los impuestos, coordinarme con una gestoría sin entender del todo lo que me explicaban, tratar con proveedores y comerciales, con la constante sensación de que te estaban engañando todo el rato. Es un camino lleno de obstáculos, sobre todo cuando eres joven y además mujer en un sector en el que no se espera que alguien tan joven sea la dueña de un salón cuidado y con atención a cada detalle.

P. ¿Qué obstáculos se encontró al principio y cómo los superó?

R. Superar los obstáculos siendo un pequeño autónomo implica aprender, sobre todo, a base de ensayo y error. Sin la solvencia para pagar a muchos profesionales, tienes que investigar por tu cuenta, aprovechar el conocimiento de quienes te rodean y aprender de cada error, con mucha frustración y muchísimo trabajo.

La Petite d’Odon - Salón de belleza. / GMstudio Fotografía

P. ¿Qué hace diferente a su centro frente a otros de la zona?

R. La decoración y nuestra vocación porque todas somos compañeras, no me gusta el concepto de jefa y trabajador. Nadie hace más que nadie. Es un salón que no le falta detalle y llama la atención para entrar por primera vez y preguntan por nuestros servicios, después nuestros clientes se encuentran con un cariño y una familiaridad que no la hay en otros sitios. Creo que incluso la estética pasa a un segundo plano y al final nos quedamos con el bienestar que produce la estética, pero no en sí el hecho de lo estético. Al final, entran a hacerse un servicio de manicura y salen con las uñas preciosas y con una hora y media casi de terapia que hacen con nosotras y sobre todo con la diversión y la conversación amena que se genera. De hecho, con muchas clientas bromeamos que 'La Petite' es una asociación de mujeres donde ir a estar un ratito, tomar un café, charlar, desahogarte y sentirse bella, a gusto y comprendida. Ese valor humano falta en general en muchos negocios, no solo en los salones de belleza.

La Petite d’Odon - Salón de belleza. / Cedida por GMstudio Fotografía

P. ¿Hay algún tratamiento estrella que destaque entre la clientela?

R. Pues creo que al final en nuestro salón nos hemos diferenciado por el tipo de manicuras que hacemos. Cuando yo empecé hace seis años a hacer manicuras rusas casi nadie conocía el servicio y casi nadie conocía la técnica y menos en un pueblecito pequeño del sur de Madrid como es Villaviciosa de Odón. Pero la gente solamente veía que el resultado le gustaba y que la durabilidad de la manicura era muy buena. Es verdad que si tengo que destacar solo un tratamiento, destaco la manicura rusa, pero somos también bastante conocidas por nuestros tratamientos de cabina, en particular los enfocados en el acné y la eliminación de marcas, porque es un tema que sufrí personalmente en la adolescencia y luego volvió a rebrotar más adelante, y nunca encontré un profesional en quien confiar, ni a nivel técnico ni humano. De esa falta nació mi deseo de acompañar a quienes pasan por lo mismo, porque el acné no solo deja marcas en la piel, sino también en la autoestima. Muchos se sienten perdidos, sin un tratamiento adecuado ni un apoyo real, y por eso quise ofrecer algo más completo: un enfoque profesional, cercano y empático.

La Petite d’Odon - Salón de belleza. / Charo Gil - GMstudio Fotografía

P. ¿Cómo compagina la vida personal con las exigencias de emprender?

R. Bueno, esta pregunta es un poco compleja de responder, la verdad, porque no es fácil compaginar la vida personal con las exigencias de emprender, especialmente cuando estás sola al frente de un negocio. Con el tiempo he aprendido a relativizar, a priorizar el descanso y a empezar a delegar, aunque no siempre es sencillo. Aun así, queda poco tiempo para una misma, porque al final no solo gestiono el negocio, también trabajo en él, y eso hace que muchas tareas se acumulen en mi tiempo personal.

P. ¿Qué consejo le daría a otros jóvenes que quieran emprender en este sector?

R. Dar consejos sobre emprender es complicado porque cada experiencia es única, y no todos enfrentamos los mismos retos ni los vivimos de la misma forma. Aun así, si alguien quiere lanzarse, debe saber que tendrá que trabajar muchísimo, con constancia y sin esperar resultados inmediatos. Nadie regala nada, y aunque desde fuera parezca ideal tener tu propio negocio, la realidad es que la presión es alta, la responsabilidad enorme y muchas veces uno mismo es su peor jefe. Emprender y gestionar una empresa, especialmente sin conocimientos previos, es un camino duro, pero también muy enriquecedor si estás dispuesto a darlo todo.

P. ¿Cómo ve el futuro del emprendimiento en el sector belleza dentro de Madrid?

R. El futuro del emprendimiento en el sector de la belleza en Madrid me da mucha pena porque cada vez lo veo más masificado y lleno de franquicias que ofrecen más de lo mismo. Aunque es un sector en auge y rentable, muchos piensan que cualquiera puede emprender en él solo con invertir dinero, y no es así. La estética hoy en día es más valorada que nunca, pero también lo es la calidad: los clientes son cada vez más exigentes, saben lo que quieren y prefieren pagar un poco más por un buen servicio antes que arriesgarse en cualquier sitio. No todo el mundo está preparado para ofrecer ese nivel de profesionalidad.