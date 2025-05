Gráficas Santamaría: 100 años de una historia de impresión

En grandes letras amarillas sobre fondo verde, el cartel situado encima de la puerta anuncia de forma inconfundible el nombre del negocio: "Gráficas Santamaría". Debajo, en un tamaño y un color blanco mucho más discretos, añade una información esencial: "Fundada en 1925". Es la tarjeta de presentación de una pequeña imprenta familiar que nació en el siglo XX en Mondragón y que, tras una tortuosa mudanza, una guerra civil, un obús que no estalló, muchos cambios y una pandemia que casi acaba con todo, 100 años después resiste con orgullo en un rincón de Chamberí.

Recién celebrada la fiesta del centenario con familiares y amigos, Fernando Santamaría continúa como cada día durante las últimas tres décadas al frente del negocio, ubicado en el 22 de la calle Blasco de Garay. Es la tercera generación de la saga que inició su abuelo, Ricardo Santamaría, en el ya lejano 1925, cuando decidió dejar su trabajo como cajista en un periódico de Burgos para, préstamo mediante, abrir la primera imprenta de la entonces pequeña ciudad industrial guipuzcoana.

Una de las vetustas máquinas de los años 60 que siguen funcionando a todo ritmo en la imprenta. / Alba Vigaray

La cosa funcionó tan bien que para 1933 ya había terminado de devolver todo el dinero, contratado a varios empleados y tenido a sus cinco hijos. Sin embargo, "él no terminaba de estar a gusto allí en Mondragón", cuenta Fernando; de forma que, cuando su principal cliente, la metalúrgica Unión Cerrajera, montó su propia imprenta, tomó la determinación de trasladarse a Madrid en 1935. Una mudanza que, con cinco niños y las máquinas a cuestas en "un camión de aquella época", debió ser "toda una aventura", apunta.

Guerra, diáspora y relevo

"Se vienen a este mismo local, donde monta la imprenta y viven mis dos abuelos y sus cinco hijos", explica. Poco más de 90 metros cuadrados para siete personas, dos máquinas y un negocio que sacar adelante. Un objetivo que apenas un año después se vio súbitamente truncado por el estallido de la Guerra Civil, que obligó a echar el cierre y a una diáspora familiar. "La familia se separa, se van unas hijas a un lado, otras al otro, y mi abuelo al frente", relata Fernando. El edificio donde se ubica sufrió incluso el impacto de un obús que, aunque no llegó estallar, ocasionó grandes daños estructurales.

La segunda generación de los Santamaría a los mados de la imprenta en los 60. / Cedida

Hubo que esperar al 39 para la reunificación familiar, cuando el patriarca de los Santamaría pudo regresar de un campo de refugiados en el sur de Francia, y la reapertura de Gráficas Santamaría. Aunque, claro está, "en la España de posguerra las tuvieron que pasar muy mal", resume Fernando. Pese a todo, "la familia sobrevivió" y fueron superando "poco a poco" las penurias del camino. "En el 48 o el 49 fallece mi abuelo Ricardo y se quedan su hijo Ricardo [el segundo] y mi padre Pepe, que ya trabajaban en la imprenta".

La imprenta en la actualidad. / Alba Vigaray

Con ellos dos al frente del negocio, Pepe más volcado en las máquinas y Ricardo en la gestión del negocio y los clientes, van pasando los años y mejorando su situación en sintonía con el resto del país. Ampliando el local (que desde principios de los 60 deja de ser vivienda), comprando nueva maquinaria y adaptándose a los tiempos, Gráficas Santamaría prosigue su andadura. El siguiente gran cambio llegó en la década de los 90, cuando entran en escena los ordenadores. "Compraron uno para hacer las facturas y los albaranes", pero aunque tanto Pepe como Ricardo se pusieron con ello, "les costaba". Entonces "ahí aparezco yo, que vengo a echarles una mano", cuenta Fernando.

De la pandemia al centenario

Y de ahí hasta el presente, más de 30 años después. Entre medias, mucha dedicación y constancia cotidiana para avanzar día a día. Comparado con las tres décadas anteriores, "todo ha sido muy normal", desliza Fernando ,"nosotros no hemos tenido una posguerra". Pero sí una grave crisis mundial en 2008, una pandemia y muchos cambios tecnológicos que han trastocado al sector. "Lo hemos pasado mal", confiesa, pero "hemos seguido adelante porque al final había trabajo". Al menos, hasta el covid. "Después de la pandemia sí me planteé cerrar en serio", confiesa el actual cabecilla de Gráficas Santamaría. Ahí fue cuando tuvo que tomar la dura decisión, para la cual antes "no tuve el arrojo suficiente", de reducir la plantilla. "Era eso o cerrar del todo".

La familia Santamaría y allegados celebran el centenario del negocio en una terraza de Madrid. / Cedida

Por fortuna, no lo hizo, y la historia pudo seguir sumando capítulos. Los últimos este 2025, cuando, en paralelo a la celebración del centenario, la imprenta ha recibido el distintivo 'Treintañeros', un reconocimiento que la Junta de Chamberí concede a los negocios con más de 30 años de actividad en el distrito. "Como en realidad en Madrid solo llevamos 90 años, ni la Comunidad ni el Ayuntamiento nos reconocen todavía como centenarios", explica Fernando. No obstante, si todo sigue como hasta ahora, lo normal es que acabe llegando. "A mí me quedan otros 12 años para jubilarme", apostilla.

El concejal presidente de Chamberí, Jaime González Taboada, colando el distintivo 'Treintañeros', en el escaparate del local. / Ayuntamiento de Madrid

Mientras tanto, continuará haciendo funcionar a diario sus máquinas adquiridas en los 60, unos gigantes metálicos repletos de válvulas, tubos, mecanismos y mucha tinta que rezuma por todas partes. Son ruidosas y algo más lentas que las actuales, "pero se mantienen casi como el primer día", presume Fernando. Además, todavía existe un mercado de segunda mano muy activo que permite obtener repuestos con facilidad y practicar los pequeños arreglos que van siendo necesarios. El trabajo en sí es lo que más ha cambiado: "Sigue siendo un arte, pero no como antes", cuando "todo era muy muy artesanal", reflexiona, "ahora el 80% del día lo paso delante de un ordenador". Para sobrevivir ante tanto cambio, "hemos tenido que especializarnos", apostando por productos más específicos y exclusivos.

Bastante más complicado se presenta el relevo generacional. "A día de hoy no hay ninguno, pero no me quita el sueño en absoluto", afirma, "cuando llegue el momento ya se verá". Por el momento, su hijo, potencial sucesor, está centrado en sus estudios de Trabajo Social en Granada y no se plantea trabajar en la imprenta. "Si en un futuro lo necesita, aquí tiene un negocio y una profesión que le puedo enseñar", concluye Fernando.