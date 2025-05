León XIV, con la fe y la razón de la mano como San Agustín para conducir su papado

Robert Francis Prevost salió al balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano a las 19.23 horas de este jueves después de ser elegido por 133 cardenales como el Papa número 267. Con el nombre de León XIV, se ha convertido en el primer agustino en dirigir la Iglesia católica. Por eso, no es de extrañar que San Agustín haya estado presente entre sus primeras palabras. De él tomó su lema episcopal In Illo uno unum (En el único Cristo somos uno).

"Él se ha venido expresando en términos de unidad, no como uniformidad, sino como el mantenimiento de las diversos carismas de cada uno de los católicos y de las distintas órdenes religiosas y actividades" en una Iglesia que es compleja, expone Juan Antonio Álvarez-Pedrosa, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones.

Sus primeras palabras, su nombre elegido, sus gestos y su pasado agustiniano hacen prever cómo será el nuevo Papa y su influencia en la Iglesia católica.

Su pasado agustino

Pertenece a la Orden de San Agustín, nacida en el siglo XI. Fue la primera de la Iglesia Católica Romana en combinar el estatus clerical con una vida comunitaria plena, en la que la misión, la educación y el trabajo hospitalario son pilares.

"Tienen una larguísima e importantísima vocación misioneria en América y en Asia desde la época de las colonias españolas. Han sido pilares en la evangelización de estos dos continentes", expone Álvarez-Pedrosa.

Como San Agustín, una figura clave en el desarrollo de la filosofía medieval, esta orden considera que la fe y la razón van de la mano. Algo que encaja también con León XIV, quien se graduó en Matemáticas y estudió Fiolosofía en la Universidad de Villanova, en Pensilvania.

Le enviaron por primera vez a Perú tras completar su formación en Teología en Chicago, y en Derecho Canónico en Roma. Allí se incorporó a distintas misiones y tuvo diferentes cargos eclesiásticos. Fue elegido en 2018 vicepresidente de la Conferencia Episcopal peruana. Al fin, en 2023, el Papa Francisco lo llamó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

La elección del nombre

Pablo Velasco, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo y miembro del Consejo Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas resalta el nombre que ha elegido de papá. El anterior Papa León, el número XIII, tuvo el papado más largo solo superado por Juan Pablo II. Se le conocía como el Papa de los pobres.

"Fue un Papa que comenzó a hablar del salario justo, de la necesidad de pagar al trabajador, de la importancia de las asociaciones o de la obligada intervención del Estado en el campo socioeconómico", explica.

Resaltaba lo importante que era que hubiera una colaboración hacia el bien común entre el Estado y la Sociedad en materia de cuestiones sociales y económicas. Y lo hizo, añade, en plena Revolución Industrial, cuando trabajadores de diversos países se unieron como movimiento obrero frente a los abusos laborales. Por tanto, "lo que esperamos es sea un Papa muy de la época" en cuanta a la política, la cultura o la economía.

Hay otra lectura. Velasco recuerda que la obra de San Francisco de Asís, una figura muy ensalzada por el anterior Papa Francisco, contaba con un colaborador muy cercano: su hermano León, que continúa la obra cuando el santo muere.

Con el Papa Francisco, con el que al parecer tenía una relación bastante estrecha, tiene un pasado americano común -León XIV nació en Chicago (EEUU), pero también cuenta con la nacionalidad peruana- aunque cuentan con una formación distinta. Francisco era jesuita; él, agustino. Eso sí, piensa que opina lo mismo que Francisco sobre lo de que el cristianismo no se puede reducir a una ideología de derechas o de izquierdas.

Críticas a la migración

El pontífice, al igual que su antecesor, también se ha mostrado crítico con la política migratoria del republicano y su número dos, el vicepresidente JD Vance. Como recuerda Álvarez-Pedrosa, lo hizo de forma pública, a través de X.

En uno de ellos compartió el artículo de National Catholic Reporter' titulado JD Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás. Lo hizo en febrero. La autora, Kat Armas, criticaba las palabras del vicepresidente estadounidense sobre la jerarquía que, en opinión del número 2 de Trump, debe tener nuestro amor por el prójimo, poniendo en último lugar al resto del mundo.

El último mensaje publicado en su cuenta es un retuit: "Mientras Trump y Bukele usan Oval par la deportación ilícita por parte de los federales de un residente estadounidense [Kilmar Abrego García] ( https://bit.ly/3ROMjnP ), quien fuera salvadoreño indocumentado, ahora Evelio Menjivar-Ayala [obispo auxiliar de la Archidiócesis de Washington] pregunta: '¿No ven el sufrimiento? ¿No les preocupa su conciencia? ¿Cómo pueden callarse?'"

Su discurso como Papa al salir al balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano también menciona de alguna manera esto. "Quisiera que este saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias a todas las personas en todas partes a todos los pueblos a toda la tierra, La paz sea con ustedes", dijo.

La primera mención, la de los corazones, es para "todos nosotros", opina Velasco, para que "cada uno tenga paz consigo mismo". La segunda la importancia de la familia. "Y la paz en los pueblos alude a tantos conflictos que hay ahora mismo a nivel internacional. Es claramente una mirada hacia ellas. Se espera que la iglesia tenga una mirada hacia estas situaciones", apunta.

Álvarez-Pedrosa apunta a que el nuevo papa tiene "formación diplomática buena": "Es claro en lo importante y dúctil en lo que puede ser negociable. Ahí creo que también se nota su formación agustina", añade el catedrático, que cree que va a ser más atento a las formas que el papa Francisco. "Eso no quiere ser que no sea renovador en el fondo, sino que va a exprimir su propio carisma y carácer", que no es exactamente igual que el de su antecesor. Ya lo demostró en el balcón, dice.