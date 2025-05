Cerveza y torreznos después de pedalear por el Pardo: Grupeta, el bar ciclista de Chamberí que no se obsesiona con lo 'healthy'

En el rugby lo llaman el tercer tiempo, ese momento después del partido en el que los dos equipos se reúnen fraternalmente en el pub para compartir unas pintas de cerveza. No hay un término parecido en ciclismo, o al menos no uno que conozcamos, pero pocos momentos más apetecibles que el de volver de hacer una ruta larga con la bici y llegar a una meta con grifos de cerveza y raciones de torreznos. El Shangri-La del ciclista hedonista. Eso es lo que ofrece Grupeta, el bar de Chamberí que han montado los dueños de la vecina tienda de bicicletas Dog Days, y que es una especie de spin off de esta: la temática ciclista se extiende desde las paredes hasta su carta, y aquí suceden muchos de lo eventos 'rodantes' que organizan desde la tienda.

Manu Verdejo y su socio Javier Díaz abrieron Dog Days cuando la pandemia todavía daba sus últimos coletazos. El suyo es un negocio que vende bicicletas y equipamiento ciclista de nicho, de gama media-alta. "El ticket medio de una bici en nuestra tienda son unos 6.000 euros", explica Manu para que nos hagamos una idea de su target, un público dispuesto a invertir en deporte en un barrio rejuvenecido y de rentas altas como Chamberí. "Desde el primer momento, cuando pensamos en montarla, siempre tuvimos en mente la posibilidad de abrir algo de restauración, en un principio dentro del propio espacio. Pero luego nos pusimos con el proyecto y vimos que era mejor hacer una fase uno, porque tampoco teníamos background en tiendas de bicis, y una vez que la cosa fuera rodada ya nos pondríamos con la fase dos, que sería ese concepto de restauración".

Manu Verdejo, uno de los socios fundadores de Grupeta Bar. / ALBA VIGARAY

Con Dog Days ya funcionando a pleno rendimiento entre sus ventas de producto y los numerosos eventos que organizan, hace unos meses llegó el momento de dar paso a esa fase dos. Encontraron un local en Raimundo Fernández Villaverde, en esa parte ajardinada de la calle en la que son vecinos del célebre edificio Gémini. El espacio había sido una casa de comidas y contaba con el equipamiento básico, como una cocina. Respetaron la estructura, hicieron todo el proyecto de interiorismo de la mano de la oficina creativa Batey se apoyaron en la consultora especializada Anson+Bonet para acabar de perfilar el concepto del local y su oferta gastronómica.

Deportistas, no integristas de lo 'healthy'

"En un primer momento pensamos en algo más parecido a un café, pero luego, mientras le dábamos vueltas al concepto, nos dimos cuenta de que nuestro cliente valoraba ese momento café, pero también el de una cerveza después de la ruta acompañado de algo de comer". Al final, decidieron que el bar cubriría todo el día. La línea argumental sería el ciclismo, pero un ciclismo retro, como de los 70 o los 80, cuando lo de la vida saludable era todavía un concepto flexible y se podía ver a un ciclista de competición tomándose un vino al terminar la etapa. Lo mismo querían hacer aquí. "Hemos huido mucho de lo healthy. De ese ciclismo que mide hasta el último carbohidrato. Si ves la carta, no es expresamente healthy. Tenemos torreznos o tortilla de patata, hemos huido del bowl de quinoa porque nosotros mismos no lo consumimos". Manu y sus amigos, su 'grupeta' ciclista, tienen una concepción bastante relajada de lo que pueden comer. Al fin y al cabo, lo queman enseguida.

'Merchandising' y decoración ciclista en Grupeta Bar. / ALBA VIGARAY

Grupeta (el bar) está lleno de referencias al ciclismo, pero quien lo visite no se encontrará con una bicicleta colgando del techo o adornando la pared, como solía pasar en tanto bar 'moderno' que alumbró la era hipster. Aquí la cosa es más sutil. Hay algún cartel con rostro de ciclista, coffee table books de recetas para gente que corre o monta en bici, revistas especializadas y un rincón dedicado a su propio merchandising en el que venden maillots de aire retro, gorras o camisetas.

En la calle, junto a la terraza, los fines de semana ponen un aparcamiento de bicis. Y en la puerta del local hay dos vistosos grifos: uno da a la calle y otro al interior del local. Son para que quien quiera pueda calmar la sed de manera inmediata y rellenar de agua su propio bidón. "Es normal que cuando un grupo de ciclistas llegamos a un bar bloqueemos la barra pidiéndole al camarero que nos lo rellene. Queríamos evitar eso", dice Manu. Se nota que ellos lo son en que hasta han puesto taquillas en el baño por si alguien necesita dejar algo de equipamiento.

Un grifo en la puerta para poder calmar la sed y rellenar el bidón de agua de la bici. / ALBA VIGARAY

También hay pistas de esa narrativa de las dos ruedas en la carta. Ofrecen, por ejemplo, tres tablas de quesos y embutidos bautizadas como las grandes competiciones: La Vuelta a España (18,5€), Giro d'Italia 18,5€) y Tour de France (17€), cada una con productos del país respectivo. Y a la ensaladilla rusa la han llamado 'ensaladilla flandes' (10€) porque la hacen con mejillones, un homenaje a esa zona de Europa que ha sido históricamente un vivero de grandes ciclistas y donde se celebran las carreras 'clásicas'. "Hay muchos guiños al ciclista que este entiende, pero creo que el que no es ciclista no se siente fuera de juego", explica el fundador del bar.

Tablón de eventos en Grupeta Bar. / ALBA VIGARAY

Tanto la tienda como este local trabajan mucho su faceta más social. Desde Dog Days, por ejemplo, se organizan varios viajes ciclistas al año abiertos a quien quiera apuntarse: normalmente, uno en enero, otro en primavera y un par en verano. En invierno suelen ir a Pirineos. De uno de esos viajes con frío montañero se volvieron con la idea de incluir en la carta del bar un par de fondues, la básica de pan tostado y queso (21€) y otra más ilustrada que incluye champiñones y patatas (27€).

En Grupeta, los planes son más frecuentes y se pueden ver en una especie de tablón de anuncios colgado en el local. Todos los miércoles organizan un afterwork ciclista que consiste en quedar a las 19h, irse a rodar por el Pardo un buen rato y después terminar en el bar tomando algo. Durante algunos meses invernales, el plan de las dos ruedas se ha sustituido por salir a correr, "para no perder la forma cuando hay menos horas de luz y se puede salir menos". Pero ahora que vuelve el buen tiempo y los días se alargan, las salidas vuelven a ser en bici mientras ven cómo reconfiguran su club de running.

Las gildas no pueden faltar. / ALBA VIGARAY

En la carta de Grupeta no faltan, como ya en ninguna parte, las gildas (3,5€). Hay entrantes como las alitas de pollo (13€) o la ensalada César (12€), entrepanes como la burger (14€) o el sándwich de roast beef (14€) y principales como el pollo a la parmesana (15,5€) o la presa ibérica con pimientos asados (21€). También ofrecen un menú del día, los laborables, en el que se elige un plato entre tres tipologías fijas (un guiso, una pasta o un bocadillo) y se completa con pan, bebida postre o café por 14€. En su apartado de desayunos, disponen de una oferta bastante nutrida de tostadas, yogures, tortillas o bollería para acompañar los cafés de especialidad.

En una pantalla poco invasiva, nada más entrar en el local, se proyectan imágenes de competiciones pasadas y actuales. Estos días empieza el Giro d'Italia, y a lo largo de los meses veraniegos irán llegando el Tour y la Vuelta. Por ahora, han reformulado la tabla correspondiente a la competición italiana con una nueva mortadela, gorgonzola y fresas para hacer los honores. Aquí las jornadas de pasión no serán con goles, sino con contrarrelojes y etapas de montaña imposibles. Otro deporte en los bares es posible.