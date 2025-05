Un Atlético sin rumbo prueba la vida sin Julián Alvarez

Sobran las semanas ya en el Atlético de Madrid, al menos eso parece. Desde hace un tiempo, cuando se certificó la eliminación copera y la caída del equipo en la pelea por el título de LaLiga, pocos objetivos le quedan al conjunto rojiblanco de aquí a final de temporada. Esta última semana, en los aledaños del Metropolitano, los focos se los ha llevado la gira que el cantante puertorriqueño Bad Bunny realizará en el feudo rojiblanco el próximo año. Para recuperar la ilusión, el Atlético de Madrid ha tomado la iniciativa de abrir las puertas de su estadio la misma mañana del partido, conmemorando 'El día del niño', para que sus socios, sobre todo los más pequeños, puedan sentir de cerca a sus ídolos por medio de una sesión de activación previa al partido que dirigirá Diego Pablo Simeone.

Los rojiblancos reciben a la Real Sociedad este sábado a partir de las 21:00 horas sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 34 de LaLiga. Los txuri-urdin ocupan la 11ª posición y aún cuentan con la posibilidad de acceder a competiciones europeas, situándose a un solo punto del Rayo Vallecano. Es por ello que los blanquiazules, dirigidos por Imanol Alguacil, llegan con más urgencia al choque del Metropolitano. Simeone, en la previa del encuentro, se ha pronunciado sobre su compañero de profesión, que dejará la Real a final de temporada. "Ha hecho un trabajo enorme, su equipo tiene un estilo definido y es una pena que se vaya. Le daré un abrazo", afirma Simeone.

El equipo rojiblanco viene de empatar (0-0) ante el Deportivo Alavés. No fue el mejor partido de los de Simeone, no encontraron su ritmo en todo el encuentro y tan solo algunas pinceladas de Samu Lino en los instantes finales agitaron un poco el encuentro. Los donostiarras llegan tras conseguir un empate (0-0) ante el Athletic Club en el derbi vasco, sumando así un punto que puede ser decisivo en las aspiraciones de los blanquiazules. En el partido de ida el resultado cayó del lado de los rojiblancos, fruto de un tanto de Julián Alvarez que, en esta ocasión, no podrá ser de la partida por acumulación de tarjetas amarillas.

El delantero del Atlético Antoine Griezmann celebra con Julián Álvarez tras marcar un gol. / Juanjo Martín / (EPA) EFE

La vida sin Julián Alvarez

Es evidente que el argentino ha sido el mejor jugador de los colchoneros durante esta temporada. Culminó rápidamente su proceso de adaptación y tomó las riendas del equipo. Por momentos, ha sido el jugador diferencial que tanto ha echado en falta el Atlético durante otras temporadas. A falta de tres jornadas de liga por disputar y con el Mundial de Clubes en el horizonte, el argentino suma 27 goles y cinco asistencias en sus 51 partidos como rojiblanco. Este sábado, Diego Pablo Simeone no podrá contar con los servicios de su compatriota. Se espera que Sorloth sea titular en lugar del argentino, acompañado por cinco centrocampistas, relevando a Antoine Griezmann al banquillo, nuevamente.

Si la cara positiva de la temporada es la aparición de Julián, la parte negativa se la lleva el ídolo francés, que ha perdido su sitio en el equipo. Griezmann está realizando su temporada más floja en cuanto a números, también en sensaciones. Y los rumores sobre una posible marcha de cara al próximo verano no paran de crecer. Simeone, tal y como ha manifestado en numerosas ocasiones, aún confía en él. Pero todo hace indicar que este sábado quedará relegado a ocupar el banquillo.

Se prevé la participación de Koke, De Paul y Barrios en el eje central, junto a Guiliano y Samu Lino, que recuperaría la titularidad, en las bandas del Metropolitano, nutriendo así al noruego. "Es muy importante para nosotros, siempre ha competido y lo ha dado todo. Lo veo muy bien, por eso va a jugar y esperemos que repita los minutos contra el Alavés", decía Simeone sobre el extremo brasileño en la previa del encuentro. Giménez, capitán general de la zaga atlética, también volverá al once titular en el penúltimo partido de los de Simeone como locales esta temporada.

Reseteo de cara al Mundial de Clubes

Ahora, el objetivo del técnico argentino pasa por recuperar la mejor versión de los suyos, aquella que se vio durante los meses de diciembre y enero, cuando el equipo sumó 14 victorias de forma consecutiva. Simeone cuenta con cuatro partidos de liga para resetear la mente de los suyos, recuperar físicamente a ciertos jugadores y llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial de Clubes. La primera edición del torneo dará comienzo el próximo 14 de junio y los rojiblancos acudirán como uno de los favoritos a llevarse el título.

Simeone, durante el partido. / Sergio Pérez / EFE

Diego Pablo Simeone ya se ha visto obligado a levantar el ánimo de los suyos en numerosas circunstancias. Tras una temporada difícil, en la que el desenlace de todos y cada uno de los títulos ha sido muy cruel con los rojiblancos, el Mundial de Clubes se ha convertido en un aliciente para los atléticos, tanto en el plano económico, considerado como una gran fuente de ingresos, como en el deportivo, convirtiéndose en el campeón de la primera edición del torneo.

"El foco no es el mismo, es el que es y tenemos que acabar de la mejor manera, tenemos la responsabilidad de jugar ante nuestra gente y ojalá su exigencia nos haga competir de la mejor manera para llegar bien al Mundial", concluía Diego Pablo Simeone al ser preguntado por la concentración del equipo estas últimas semanas que restan de competición.