Última hora del tiempo en Madrid, en directo: viernes nublado y con leves lluvias en la capital antes del fin de semana

¿Cuánto va a llover en Madrid este jueves?

El 9 de mayo, la capital no registrará alertas meteorológicas, por lo que no se esperan grandes alteraciones. No obstante, va a llover y lo hará sobre todo durante el primer tramo del día, de 6:00 a 12:00, con una probabilidad del 90%. Después, el descenso es progresivo, hasta llegar a un 20% sobre las 19:00-20:00. El acumulado de agua llegará hasta 1.2 mm.