Sábado de inestabilidad en Madrid: esta es la predicción de la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha levantado todos los avisos por precipitaciones este viernes en la Comunidad de Madrid. Por tanto, las lluvias débiles que podrían presentarse hasta las 18 horas de la tarde no presentan riesgo alguno. Es más, a partir de ese momento el sol se asomará para despedir el día de la mejor forma posible.

Estas posibles precipitaciones no enfriarán demasiado el ambiente, ya que las temperaturas mínimas no descenderán de los nueve grados centígrados, alcanzando los diecinueve en las horas más cálidas del día. La película, no obstante, será muy diferente de cara al sábado.

Sábado de tormentas en la capital

La AEMET ha pronosticado que, desde la misma madrugada de este sábado, la lluvia llegará a Madrid y no abandonará la capital hasta, como mínimo, las 18 horas de la tarde. Unas precipitaciones que desde las seis de la mañana, con una probabilidad del 100%, se convertirán en contundentes tormentas eléctricas en el área metropolitana de la Comunidad de Madrid.

En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas no bajarán de los diez grados centígrados, mientras que las máximas alcanzarán los veinte. Por tanto, pese a las intensas lluvias, los termómetros señalarán marcas más altas que el día anterior. A partir de las 18 horas de la tarde cesarán, dejando entrever algunos rayos de sol sobre el cielo de la capital.

En cualquier caso, los madrileños pueden estar tranquilos, ya que el vermú del domingo no parece peligrar: la jornada dominical estará exenta de agua, pese a que los cielos presentarán nubarrones a lo largo de todo el día.