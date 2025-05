La reina Letizia visita la centenaria Feria de Libros de la Cuesta de Moyano: "Si alguien me llama viejuna..."

La reina Letizia ha declarado este viernes su amor por la radio, con la que se despierta cada mañana, y por los libros, aficiones por las que no le molesta que la llamen "viejuna".

"Si alguien me llama viejuna, pues a lo mejor con razón, pero yo siempre con la radio y con el libro", ha afirmado a los micrófonos de la Cadena Ser durante una visita a la Feria de Libros permanente de Madrid en la Cuesta de Moyano, que celebra su centenario.

La reina ha recordado que la radio en España acaba de cumplir cien años y que también cumplirá en breve un siglo la Cadena Ser en Madrid, por lo que ha felicitado a sus trabajadores, a los oyentes y a un medio de comunicación que, ha dicho, "exhibe como nunca una fortaleza y una lozanía de juventud que son envidiables".

"Celebrando el libro"

Letizia se ha incluido entre los "millones de españoles" que no pueden vivir sin la radio: "En mi caso no me despierto ni con alarmas ni con pitidos; abro los ojos con las voces de personas muy amables que me cuentan como va la vida".

La reina Letizia visita la Feria de Libros permanente de Madrid “Cuesta de Moyano". / José Ruiz - Europa Press / Europa Press

"En este siglo XXI del despegue de la inteligencia artificial, de los algoritmos, de las redes, de la pantallas, estar hoy aquí en la Cuesta de Moyano, este 9 de mayo de 2025, celebrando el libro, pero también celebrando la radio, es una fantasía", ha afirmado.