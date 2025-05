Madrid 'calma las aguas', pero las lluvias se mantienen a las puertas del fin de semana: AEMET actualiza sus pronósticos

Madrid progresa en términos climáticos pero no lo suficiente como para saludar tranquilo al fin de semana. Aunque tanto la probabilidad como la fuerza de caída de las lluvias bajarán a niveles drásticos este viernes, la nubosidad y los vientos, además de leves precipitaciones, no van a desaparecer.

AEMET corrobora el que será un preludio suave de lo que vendrá el sábado y el domingo, donde seguirán formándose rápidas concentraciones de chubascos, además de elevada humedad que dará mayor sensación térmica fría.

Madrid, espejo de la inestabilidad climática este viernes

El 9 de mayo, la capital no registrará alertas meteorológicas, por lo que no se esperan grandes alteraciones. No obstante, va a llover y lo hará sobre todo durante el primer tramo del día, de 6:00 a 12:00, con una probabilidad del 90%. Después, el descenso es progresivo, hasta llegar a un 20% sobre las 19:00-20:00. El acumulado de agua llegará hasta 1.2 mm.

El resto de parámetros explican el reflejo de inestabilidad climática que asedia la capital prácticamente desde que empezó mayo. Nubosidad media y vientos de alta velocidad y variabilidad, llegando a 20 km/h desde el oeste al mediodía. Humedad al 90%, aunque también variará dependiendo de la hora, bajando a su mínimo, 50%, también al mediodía. La cota de nieve no se mueve, 2300 metros, y el termómetro es la única variable que continúa igual que el lunes, con máximas a 19º y mínimas a 9º.

El tiempo en Madrid este fin de semana seguirá pasos similares

El sábado no cambia la película. La nubosidad será mayor, las lluvias también, con 5 mm de acumulado de agua, y los vientos soplarán a 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20º de máxima y 11º de mínimas.

El domingo, más de lo mismo, aunque se espera gran mejora respecto a los demás días. La máxima probabilidad de precipitaciones será del 35% y el acumulado total, del 0.5 mm. La humedad subirá al 80% y la cota de nieve bajará a 1800 metros. El termómetro no se moverá respecto al día anterior, y el viento será de 10 km/h derivado del oeste.