Qué hacer en Madrid esta semana: la danza contemporánea de Dovydas Strimaitis, música con vegetales, ciclo sobre la IA en el cine...

Galardonado con el León de Oro en la última Bienal de Venecia de Teatro , el colectivo australiano Back to Back Theatre llega desde las antípodas con su singular propuesta escénica en la que lo normativo pierde su estatus hegemónico a medida que se desmontan las ficciones de lo convencional. Interpretada por varios miembros con diversidad funcional de la compañía y con su director artístico Bruce Gladwin al frente, la pieza que puede verse estos días en el Centro CondeDuque se presenta como una revelación teatralizada que nos recuerda que nadie es autosuficiente y que todos somos, en mayor o medida, responsables en una sociedad democrática . Lo hace a través de un canto al marginado que insiste en aspectos como el vínculo, la interdependencia y la fragilidad como rasgo común a los mortales. Una vez más, Back to Back no construye su discurso sobre la inclusión, sino desde la diferencia, rechazando la lógica del espectáculo como consumo y llevando a las tablas una declaración política de gran calibre. Una obra nacida del diálogo, la reflexión y la fricción social que llega a la cartelera madrileña para recordar que quizá somos más dependientes de lo que nos gusta pensar en plena era del individualismo.

En una industria como la musical donde el éxito parece diseñado con escuadra y cartabón, cuesta imaginar un proyecto musical que consiga mover al público al margen de la idiosincrasia del sector y sin apenas hacer nada más que escribir, grabar y tocar canciones. The Brian Jonestown Massacre fue y sigue siendo un caso de estudio: un colectivo sin miembros fijos, con un sonido anacrónico y sin apenas relación con el mundo de las discográficas, pero con una trayectoria inmaculada. O casi. Ahora, con dos nuevos singles bajo el brazo -Makes Me Great y Out of Bod-, la mítica banda liderada por el excéntrico Anton Newcombe -famosa entre otros motivos por protagonizar el aclamado documental Dig! de Onti Timoner- regresa a nuestro país como parte de su nueva gira europea, que aprovechará para presentar en directo su vigésimo álbum de estudio, The Future Is Your Past, así como varios de los temas que la llevaron a convertirse en una de las formaciones de rock psicodélico más influyentes y notorias de todo el mundo sin necesidad de abandonar nunca su trono indie. No hay duda de que sus fans cincuentones tendrán una buena excusa este miércoles para salir de casa entre semana.