La Comunidad de Madrid niega que haya una plaga de chinches en la T4 de Barajas: "Están viviendo en unas condiciones infrahumanas"

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este viernes que Salud Pública ha hecho una evaluación y que no hay ninguna plaga de chinches, ni de ningún otro parásito, ni de ninguna otra enfermedad emergente que pueda afectar a la población madrileña en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) ha denunciado ante la Comunidad de Madrid la existencia de una plaga de insectos en la Terminal 4 y ha difundido las imágenes de las picaduras que han sufrido varios trabajadores en las instalaciones aeroportuarias, donde viven unas quinientas personas sin hogar.

En una entrevista con la Agencia EFE, Matute ha ofrecido "la máxima colaboración para cuidar a las personas que lo necesitan y proteger a la población", aunque ha señalado que la "triste" situación de Barajas es "competencia estatal".

"Sanidad Exterior es la que tiene que hacerse cargo", pero va a tener la ayuda de todas las Administraciones para evitar esa situación "lamentable" no solo por la imagen que se da de la Comunidad de Madrid en la puerta de entrada a la región, sino también porque las personas sin hogar que están allí necesitan ayuda, ha explicado la consejera.

Matute ha apuntado que muchas de estas personas entran por Barajas sin control, por lo que ha lamentado "la dejación de funciones por parte del Gobierno", responsable de la política de inmigración.

Estas personas sin techo "no solo no pueden estar tiradas en los pasillos durmiendo, sino que hay muchas de esas personas que tienen enfermedades y hay que actuar para ayudarles", además de evitar los conflictos, agresiones, robos y otras situaciones que se están produciendo. Tras indicar que, en esa población sin hogar, hay enfermos mentales, problemas de adicciones y patologías duales, la consejera ha destacado la necesidad de "ayudar, detectar y controlar" a esas personas.

"No se está actuando como hay que actuar, primero, pensando en todas esas personas que están allí. No hay control, hay un efecto llamada y va más gente a vivir allí", ha apuntado. "Están viviendo en unas condiciones infrahumanas. No hay salubridad", ha dicho Matute, quien ha advertido del riesgo de epidemias cuando hay gente concentrada sin una buena ventilación, una buena higiene y una buena alimentación.