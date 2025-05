Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Puede que al escuchar a Somebody's Child encuentre algún eco a The War on Drugs, Bloc Party y Kings of Leon, pero no se quede en la superficie: si por algo se caracteriza la banda liderada por Cian Godfrey es, precisamente, por explorar los límites creativos con bastante ahínco. Les gusta arriesgar, un ejercicio valiente en tiempos de streaming. Aunque Porcelain, quizá, no sea su tema más representativo, plasma sus intenciones con claridad: rotundos, concisos y envolventes.