El Ayuntamiento sustituye al director general de la Policía Municipal tras solicitar una baja

El caso del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, queda por el momento en stand-by. La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha informado este jueves de que está de baja médica, por lo que hablarán con él "a la vuelta". Por el momento, ya está asumiendo sus competencias el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Jesús Gil Martín."

"Puede parecer que los cargos políticos y públicos son superpersonas, pero son de carne y hueso y sufren", ha señalado la portavoz del consistorio, que ha evitado criticarle. Más bien todo lo contrario: se ha mostrado empática en todo momento, tanto con la familia como con Pablo Enrique Rodríguez, en contra de la oposición, que lleva días pidiendo su cabeza.

Pese a todo, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa tras la celebración de la Junta de Gobierno, Sanz ha reconocido que el director general no le comunicó de "forma directa" lo sucedido tras el atropello a una niña por parte del coche en el que viajaba.

"Cuando yo me reúno con él el lunes, las explicaciones que me da es que por parte de Samur se hablaba de unas contusiones leves, por lo que no entendió que pudiera tener la relevancia que luego tuvo, o que luego pudiera derivar en estas confusiones", ha proseguido. Con todo, ha recalcado que se debe respetar el proceso. "Evidentemente están siendo días complicados, por supuesto para la familia", pero también, ha dicho, para el director general.

Diferentes versiones

El caso se remonta al día 28 de abril, en pleno apagón. Según la Policía Municipal de Madrid, que emitió este miércoles un informe detallado en relación con el accidente, este ocurrió sobre las 13.30 horas en el número 30 del Paseo de Extremadura. Allí, una menor resultó herida leve tras caer al suelo mientras cruzaba la calzada, en un accidente en el que se vio implicado el vehículo policial en el que viajaba, pero no conducía, el director del Cuerpo.

Según la nota, el vehículo en cuestión circulaba con los distintivos luminosos encendidos y "la debida precaución" ante el apagón de los semáforos, cuando "se percató de la caída" de la niña "en mitad de la calzada", una vez ya había "sobrepasado" el paso de peatones. Apuntan a que dos testigos presenciales manifestaron que el coche circulaba "a velocidad normal" y que fue la madre quien, "al tirar del brazo" de la menor cuando pasaba el vehículo policial, provocó su caída, sin poder precisar si llegó a ser golpeada.

Sin embargo, El País publicó algo distinto antes: que el coche oficial en que viajaba Rodríguez, que no era el conductor, circulaba por el carril bus del Paseo de Extremadura "a una velocidad poco prudente". Cita a testigos de los hechos. Después atropellaría a la niña, de 10 años, que cruzaba junto a su madre y cayó al suelo. Posteriormente fue atendida por el Samur y se marchó a pie con una contusión en la pierna. Ahora, según este diario, tendría las "dos piernas inmovilizadas a consecuencia del golpe: un tobillo roto y una rodilla con posible fractura".

Críticas de la oposición

En las últimas horas, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha indicado que el informe de la Policía Municipal, que apunta a la caída de la niña en el incidente en el que se vio implicado el coche, "tiene contradicciones", por lo que ha vuelto a pedir "responsabilidades políticas".

"Lo único que tenemos es una nota de prensa que se publica después de nueve días y que tiene contradicciones con lo que otros testigos dicen. Esto no cierra el problema que se tiene que investigar", ha defendido ante los medios de comunicación desde el edificio de grupos municipales Poco después de la rueda de prensa ha vuelto a reclamar que se haga una Comisión de Investigación. También la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha pedido la dimisión del director general.

Frente a estas críticas, Sanz ha respondido que es "necesario hablar de la gravedad de atribuir delitos a funcionarios públicos". "Querer convertir esta situación en el mayor problema que tiene este país no tiene ningún sentido", ha añadido.