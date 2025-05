Dani Carvajal, en su pregón por San Isidro: "Madrid no se pone frenos y sus vecinos debemos seguir haciendo que crezca"

Si el viernes pasado desfilaron por Madrid tropas napoleónicas y madrileños del siglo XIX, no ha habido que esperar ni una semana para otra aparición extraordinaria en las calles de la ciudad. En esta ocasión, han sido gigantes y cabezudos, como preámbulo del pregón de San Isidro, aunque las actividades por la celebración comenzaron un poco antes, el 3 de mayo.

Así, este jueves ha tenido lugar el tradicional pasacalles compuesto por los chulapos Julián y Mari Pepa, Alfonso VI, La Latina, el alcalde de Móstoles, Manolita Malasaña, Muhammad I y La Arganzuela quienes han ido bailando hasta la Plaza de la Villa.

Pero no lo han hecho solos, sino acompañados por el característico sonido de la dulzaina y el tamboril, turistas, madrileños que bailaban y se fotografiaban con ellos, otros que optaron por ver el espectáculo desde sus balcones... y algún niño asustado por el tamaño de tan ilustres personajes que el sábado formarán parte otro pasacalles: El Madrid Antiguo.

Cabezones, camino a la Plaza de la Villa / redacción

A su llegada a la Plaza de la Villa, repleta de gente esperando el pregón, músicos y cabezones —llevados en su mayoría por universitarios— sonó una de las canciones más reconocibles del folklore castizo, Madrid de Agustín Lara. Y, tras un redoble de tambores, apareció en el florido balcón de la Casa de la Villa el verdadero protagonista de la jornada, Dani Carvajal.

Lo hizo acompañado por su pareja, Daphne Cañizares; pero también con miembros del equipo de Gobierno, los portavoces de los grupos municipales y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Como era de esperar, esto no perdió la oportunidad de bromear al decir que él "está en la otra acera", en alusión a que es aficionado del Atlético de Madrid, pero aún así "le sonaba bastante" el pregonero.

Pregón de Dani Carvajal en la Plaza de la Villa / Redacción

Y tras enumerar algunos de sus logros, como el de ser "seis veces campeón de Europa", y agradecerle su participación, le dio paso a Dani Carvajal, que recibió un aluvión de aplausos de un público en el que había varios niños y varias niñas que, sonrientes, llevaban puestos los uniformes del Real Madrid.

El pregón de Dani Carvajal por San Isidro

El futbolista habló durante cerca de cinco minutos "no como deportista, sino como un ciudadano más" en un tono emotivo al reconocer que había sentido la invitación del Consistorio madrileño para hacer el discurso como una motivación necesaria en un momento muy difícil marcado "por una lesión muy dura que no solo duele en el cuerpo, sino también en el ánimo".

"Cuando uno vive por y para el deporte, quedarse parado es como desaparecer y esto es como si Madrid me dijera: 'No te preocupes, aquí estamos y vamos contigo'" continuó. Y resaltó el hecho de que la proposición le llegara de un alcalde del Atlético de Madrid como un gesto "que habla de que en esta ciudad, los que no piensan igual saben encontrarse en lo esencial". "Lo esencial es esta ciudad y está por encima de todas las diferencias", agregó.

Sobre la ciudad, dijo también que "es una actitud, es un estado de ánimo, es ese contraste entre la prisa y la calma, entre el ruido del tráfico y la conversación tranquila en una terraza; un paseo por El Retiro un domingo, una caña bien tirada, un plan cualquier día y a cualquier hora". "Es el que llega de fuera y sin saber cómo se queda. Es el que se fue, pero siempre vuelve", añadió.

Después, destacó la capacidad de acogida de la ciudad. "Y sí, yo soy de Leganés, pero eso aquí no importa, porque en Madrid uno no tiene que haber nacido para se para sentirse madrileño. En Madrid te haces madrileño con los días, con la gente, con las ganas. Aquí nadie te pregunta de dónde vienes, sino a dónde vas. Y cuando lo entiendes, ya formas parte de algo que no se puede explicar. Lo sé porque yo lo siento".

Además, tuvo unas palabras sobre su equipo. "También lo veo cuando visto la camiseta de Real Madrid y piso el césped del Bernabéu, representar este club es representar esta ciudad. Coinciden en su ambición, su historia, su inconformismo, sus ganas de aspirar siempre a lo más alto", añadió.

Por último, habló del poder "transformador" de la ciudad por "su energía, su generosidad y su actitud". "Se podría decir que estamos de moda, pero eso no es casualidad. Es el resultado de años de esfuerzo, de un carácter único, pero lo mejor es que esta ciudad aún no ha tocado techo. Esta ciudad tiene por delante un futuro brillante, lleno de oportunidades. No conoce límites, no se pone frenos y sus vecinos somos los encargados de seguir haciéndola crecer", concluyó.