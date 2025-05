Bad Bunny redobla su apuesta por Madrid y suma cuatro conciertos más en el Metropolitano: estas son las fechas

Buenas noticias para los fans españoles de Bad Bunny. El cantante puertorriqueño ha anunciado que ante la "demanda excepcional" que han tenido sus dos conciertos en Madrid, programados para los días 30 y 31 de mayo de 2026 en estadio Metropolitano, añadirá cuatro fechas extras en la capital de España (2, 3, 6 y 7 de junio). Esto convierte a Madrid en la única ciudad europea que, de momento, albergará seis conciertos de la gira Debí Tirar Más Fotos, mientras que pasará por Barcelona (Estadi Olímpic) unos días antes, el día 22 de mayo y 23 de mayo.

Hasta las ampliaciones de fechas, el plan del artista incluía 23 conciertos. Comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo (República Dominicana). Después visitará Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Australia, Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de concluir en Bélgica el 22 de julio de 2026.

Vuelta a España siete años después

Ahora mismo, son ya ocho las fechas en las que actuará en España, de momento más que en ningún otro país de Europa. El artista ya adelantó en enero que Debí Tirar Más Fotos World Tour recalaría en España, donde no actúa desde 2019, además de en México, Argentina o Londres.

🚨NEW DATES ADDED! — Spain. 🇪🇸



Barcelona 🇪🇸

Estadi Olimpic 🏟️

May 23, 2026



Madrid 🇪🇸

Rihyad Air Metropolitano 🏟️

June 2 & 3, 2026 pic.twitter.com/XEKZnaPsPX — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) May 8, 2025

"Hay lugares que me llevo en el corazón y full quisiera volver, como México, Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia. Hay otros a los que nunca he ido y quisiera visitar, como Brasil o Japón. Y hay otros a los que hace mucho tiempo que no voy, como Italia, Londres, España... Les prometo que antes de que acabe el año les voy a decir el día y la hora exacta en la que voy a visitarlo", afirmaba en un vídeo publicado en sus perfiles de redes sociales.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid?

Según ha adelantado la proveedora Ticketmaster, las entradas para sendas actuaciones se podrán adquirir desde este viernes 9 de mayo a las 12:00 horas. Eso sí, como suele ocurrir en estos grandes eventos de gran demanda; quienes se registraron pudieron acceder a la preventa este jueves, 8 de mayo, desde las 13:00 horas. Mientras, la venta general estará habilitada a partir del día 9 de mayo a las 12:00 horas.

Una parte de la recaudación de las entradas se donará a la Fundación Good Bunny, que se centra en apoyar a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas para fomentar el desarrollo del talento en la música, las artes y los deportes.