Ayuso defiende su gestión del apagón frente a un Gobierno "negligente" que iba a dejar a los ciudadanos "abandonados"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este jueves una intensa defensa de la gestión de su gobierno frente al reciente apagón de suministro eléctrico. En la sesión de control de la Asamblea, Ayuso ha lanzado duras críticas contra el Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez, al que calificó de "negligente" y de haber mostrado una actitud de "abandono" hacia los ciudadanos afectados por el fallo de suministro eléctrico.

Además no se ha detenido ahí. Ha acusado a los grupos de la izquierda de que "tras años defendiendo el chavismo" ya han llegado los "apagones y aislamiento internacional", lo que ha dejado la reputación de España "por los suelos", junto a "cinco muertes". En la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, le ha preguntado a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, si la culpa del apagón también "es de Franco" o si es de un Gobierno que "ha llevado a España a negro".

"¿Dónde estaba yo, me dice? Pues estaba delante de seis cámaras de televisión, en una rueda de prensa, trabajando por el campo, activamos el PLATERCAM, a la vez que sí, pedía al Gobierno que activara el nivel 3 porque no sabíamos qué podía ocurrir, porque nunca se había visto en España un apagón que afectaba en principio a tres países. No sabíamos la tragedia a la que nos podían haber llevado. Y yo no quería ver otra vez las imágenes de Valencia", ha justificado la dirigente autonómica.

Sin embargo, ha afirmado que fue la propia portavoz socialista la que le envió un mensaje a las 22 horas "por fin", a la vez que se ha preguntado "dónde estaba" el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que les convocó por la noche "después de un día de vacaciones".

"Hay que tener la cara dura para negar todo lo que ocurrió aquel día. Ahí estaba la Comunidad de Madrid dando la cara y ayudando para que sus servicios críticos y las cosas más importantes funcionaran, mientras ustedes estaban desaparecidos", le ha reprochado Díaz Ayuso.

También ha cargado contra un Gobierno "muy maduro" que se dedica a "enfrentar a las eléctricas, a las empresas y a las universidades" porque tiene un presidente con "complejo de origen".

Espinar pregunta "por qué cedió el mando tan rápido"

Por su parte, Espinar le ha preguntado a la presidenta "por qué cedió el mando tan rápido" en la emergencia provocado por el apagón a un Gobierno que ella misma considera "el caos". "Usted se frota las manos cada vez que pasa algo malo en España. Me juego una cañita a que usted cedió tan rápido el control de la emergencia con la única esperanza de que le estallara en la cara al Gobierno central", ha censurado.

Por otra parte, en su intervención la portavoz socialista le ha vuelto a recriminar que haya "más de un millón de madrileños en lista de espera" en una región que está también "a la cola de España en transferencias corrientes a universidades públicas" y que tiene "en pie de guerra" a los docentes de Primaria y Secundaria.

"No ha medicalizado las residencias de nuestros mayores y no ha hecho absolutamente nada para solucionar el acceso a la vivienda, menos para usted que es verdad que ha pasado de inquilina a propietaria, aunque aún no sepamos cómo ha pagado ese piso. Estos son los hitos ayusistas de los últimos dos años", le ha reprochado.

"Ni diez Ciudades de la Justicia", "suficientes" para "los casos de corrupción" del Gobierno

Por otra parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que "ni diez Ciudades de la Justicia" serán "suficientes" para "los casos de corrupción" del Gobierno central.

"Aunque estemos hablando de la mayor infraestructura judicial del mundo, al ritmo que delinque el entorno de Pedro Sánchez, ni diez Ciudades de la Justicia van a ser suficientes para enjuiciar todos los casos de corrupción de su Gobierno", ha lanzado García Martín. En este punto, ha enumerado varias investigaciones judiciales, recalando finalmente en la imputación en el caso Begoña del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "presunto malversador, de quien dependía la asesora que se ocupaba de los negocios privados de la mujer del presidente".