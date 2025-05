Las pymes madrileñas cruzan fronteras con la inteligencia artificial como motor

Madrid es la región con mayor número de empresas que han integrado la inteligencia artificial en sus procesos. Sin embargo, solo el 30% ha iniciado la formación de sus equipos en IA, lo que revela una desconexión entre la conciencia y la acción. Según un reciente estudio de la escuela de formación digital Elev8 Digital Skills, más del 90% de las empresas en Madrid considera que la transformación digital con IA es esencial para su supervivencia a corto plazo.

"Hay unanimidad respecto a que es fundamental la inteligencia artificial para la supervivencia de todas las empresas en todos los sectores. Pero, sin embargo, un porcentaje alto aún no ha comenzado con esa formación, para adaptarse en apenas 5 años, que es cuando podría extinguirse", avanza a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Adrián Aira, responsable del estudio y CEO de la escuela con sede en Madrid y origen en 2018, dedicada a formar empresas de todos los sectores en IA y competencias digitales. El mercado laboral está en plena transformación. Incluso, el Foro Económico Mundial estima que el 50% de los empleados necesitará nuevas competencias antes de 2030 y, sin embargo, los planes de formación interna no están acompañando esta evolución. "Muchas compañías han invertido en herramientas digitales, pero no en formar a las personas que deben utilizarlas", añade Aira.

La adopción de inteligencia artificial (IA) en las empresas se ha convertido en un factor clave para mantener la competitividad en un mercado cada vez más digitalizado. Aunque muchas compañías reconocen su importancia estratégica, la falta de acción rápida amenaza con dejarlas atrás antes de 2030. En este contexto, la Comunidad de Madrid ha destinado cerca de siete millones de euros en ayudas para impulsar el uso de IA en la industria, subvencionando hasta el 60% de la inversión realizada por pymes industriales. Los proyectos financiados abarcan desde soluciones para ortodoncias hasta mejoras en la logística portuaria, evidenciando el amplio alcance de esta tecnología.

Las nuevas reglas del juego: la inteligencia artificial redefine la competitividad empresarial

El mayor obstáculo es la resistencia al cambio. La IA no es la aliada solo del departamento técnico o digital, impacta en todas las áreas: desde atención al cliente hasta comunicación. Incluso, sectores como moda, automoción, vino, ONGs, seguros o deporte ya están beneficiándose. En cambio, aquellas empresas que no formen a sus equipos quedarán atrás, no por falta de talento, sino por falta de adaptación. "La clave no está en sustituir personas, sino en dotarlas de las herramientas necesarias para seguir siendo competitivas, es decir, no se trata de reducir puestos de empleo, sino que los empleados aporten valor librándose de tareas que no les gustan", incide. Por tanto, tener un software que ayude a sintetizar el trabajo va a permitir que "el desempeño de las funciones tenga una mayor calidad, aporte valor y una mayor competitividad en el mercado".

La implosión de la Inteligencia Artificial ha generado cerca de 4.000 empleos nuevos; así, en el año 2023 había 5.995 trabajos directos vinculados a este sector, mientras que en 2024 este número ha llegado hasta los 9.707, lo que supone un 62% de crecimiento en este perfil de profesionales. "De la creación de estos puestos son responsables, por una parte, nuevas empresas basadas en IA y, por otra, compañías que trabajaban otras tecnologías y ahora se centran en la inteligencia artificial", ha explicado el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana.

Cómo las pymes implementan la IA: casos de éxito

En un contexto donde la competitividad global exige agilidad, innovación y adaptación, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta clave para el crecimiento de las empresas españolas. En cuanto a las tecnologías de IA más comunes, también a escala nacional, están la automatización de flujos y ayuda en la toma de decisiones (37,2%), la identificación de objetos o personas (36,8%) y el aprendizaje automático para análisis de datos (33,4%). Estas tecnologías no solo optimizan procesos internos, sino que también abren la puerta a nuevos mercados internacionales. Ejemplo de ello, es la empresa madrileña líder en venta de vinos online, Vinoselección. Con presencia en toda Europa, su principal reto para expandirse a múltiples países fue la traducción y localización de contenidos. En un sector donde la precisión y la riqueza técnica del lenguaje son esenciales —desde las notas de cata hasta las historias de las bodegas—, traducir manualmente miles de fichas de productos suponía un "esfuerzo titánico, costoso y poco escalable", indica Aire. Gracias a herramientas de inteligencia artificial, Vinoselección logró automatizar y acelerar este proceso, adaptando sus contenidos a diferentes idiomas como inglés, italiano, polaco o neerlandés. "Usó IA para traducir y localizar su catálogo de productos a múltiples idiomas y así acelerar su proceso de internacionalización", detalla. No obstante, no se trata solo de traducir palabras: el verdadero valor de la IA en este ámbito está en su capacidad de localizar el contenido, es decir, adaptar el mensaje a la cultura, jerga y contexto específicos de cada mercado. Por tanto, esto permite que los textos resuenen con el consumidor local, algo que un traductor automático convencional difícilmente logra.

"Nosotros empezamos hace dos años usando OpenAI, especialmente útil en traducción, generación de contenidos y en las interacciones con los clientes, y sin duda teníamos miedo de que el resultado no estuviera a la altura de nuestros estándares como marca, pero funcionó muy bien desde el principio, nos permitió abaratar costes y acelerar en el proceso de crecimiento internacional. Ahora, en los nuevos proyectos nos movemos con mucha más seguridad y confianza", explica a este medio Manuel Hevia, director general de Vinoselección. Asimismo, demuestra que, con las herramientas adecuadas, una pyme española puede competir de tú a tú en el mercado global. Y que la inteligencia artificial, bien aplicada, no solo transforma procesos, sino que abre oportunidades económicas reales para el tejido empresarial nacional.

Manuel Hevia, director general de Vinoselección. / Archivo

"El sector del ecommerce es muy competitivo y eso obliga a gestionar con mucho cuidado los recursos utilizados para poder ser rentable. En este punto, la IA te permite en ocasiones reducir costes, y en otros disponer de herramientas que antes eran inalcanzablemente caras", añade. Este avance tecnológico ha permitido a la empresa validar nuevos mercados con un coste mínimo. Antes de invertir en equipos humanos locales puede ahora testear la recepción de sus productos en diferentes países mediante campañas de contenido multilingüe generadas por IA. "La capacidad de las alternativas actuales para redactar, traducir o generar imágenes y vídeos es enorme y muy asequible. Es el lado más visible, que convive con enormes posibilidades para poder gestionar la información que surge de la relación con los clientes. Hace tres años, una gran parte de la información derivada de conversaciones telefónicas, chats o emails se perdía porque era necesario clasificarla y resumirla, lo que suponía un coste inasumible.

Hoy en día, sin embargo, los modelos LLM (modelos lingüísticos de gran tamaño) te permiten gestionar esa información a un coste razonable y utilizarla como ayuda para mejorar nuestra relación con los clientes", subraya Hevia quien destaca a este medio el papel clave que la inteligencia artificial está jugando en la transformación del sector vinícola, especialmente en áreas como la atención al cliente, la gestión de inventarios y la sostenibilidad, la IA facilita el manejo de grandes volúmenes de datos necesarios para implementar prácticas sostenibles en el viñedo, algo fundamental en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de una producción responsable.