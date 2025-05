Miguel del Arco vuelve al teatro, del que nunca se fue, con 'La Patética': "Ha crecido en mí la inseguridad, pero no me he vuelto cobarde"

Tiene 53 años, la misma edad con la que murió en 1893 ese hombre que le acompaña como si fuera su sombra y al que solo ve él, un hombre que se convertirá en la voz de su conciencia, en un compañero de viaje hacia el silencio definitivo. Porque Pedro Berriel, director de orquesta, se está muriendo, pero antes de que eso suceda querrá grabar la última obra que compuso el hombre que está a su lado, Piotr Ilich Chaikovski, y aquella Sinfonía Nº 6, conocida como La Patética, será también su canto del cisne y el motor de la búsqueda de sentido de una vida que aspira a dejar huella. Antes de morir, Berriel emprenderá un viaje enajenado a través del amor, la creación, la vanidad, la amistad, la familia y el deseo de gloria, y lo hará junto a su marido, su padre, su madre, un médico, un crítico musical, una soprano rusa, sus amigos de infancia y barrio obrero, Vladimir Putin, Montaigne y aquella Irina de Las tres hermanas de Chéjov en una obra llamada La Patética, escrita y dirigida por Miguel del Arco.

Inspirada muy libremente en la novela Morir de Arthur Schnitzler, Del Arco se interrogará en La Patética por la capacidad del arte para erigirse en arma de resistencia y se colocará en ese lugar de sombra en el que todo creador se pregunta a sí mismo si su obra logrará pasar a la posteridad. En escena, Israel Elejalde en la piel de Berriel y Jesús Noguero en la de Chaikovski. Junto a ellos, interpretando varios personajes, Inma Cuevas, Jimmy Castro, Juan Paños, Francisco Reyes y Manuel Pico, con escenografía de Paco Azorín, luces de David Picazo, vestuario de Ana Garay, espacio sonoro de Sandra Vicente y producción de Teatro Kamikaze y el Centro Dramático Nacional, en cuyo Teatro Valle-Inclán se estrena este jueves un montaje en el que convivirán referencias a la obra de Cioran y Montaigne con fragmentos de cartas y diarios de Chaikovski o del libro Una carta, de Hugo von Hofmannsthal.

En 2017, Miguel del Arco dirigirá en el CDN su último texto propio, Refugio. Dos años más tarde llevará a escena su adaptación de Ricardo III, de Shakespeare. Después, dirigirá la serie Las noches de Tefía, un Rigoletto en el Teatro Real y remontará Jauría con un nuevo reparto. Del Arco vuelve ahora al lugar del que nunca se fue, tras superar (o no) varios duelos y a punto de cumplir 60 años.

P. La Patética nace del duelo por la muerte de su hermano y de su padre, pero toda la obra está atravesada también por la muerte del Pavón Teatro Kamikaze, ese proyecto artístico que levantó junto a Israel Elejalde, Jordi Buxó y Aitor Tejada durante cinco años y que cerró sus puertas en enero de 2021

R. Evidentemente. Yo he tenido mucho tiempo para rearmarme, mucho. Siempre digo que entramos cuatro amigos sin dinero y salimos cuatro amigos sin dinero. Eso era importante para mí también. Mi marido me dice muchas veces que tiene la sensación de que lo tengo colocado como un fracaso y yo le digo, no, no, ¿cómo voy a tener colocado como un fracaso los cinco años del Teatro Kamikaze, que fueron unos años de una efervescencia creativa brutal? Yo era muy feliz cada vez que entraba por la puerta del Pavón, había algo de esa libertad creativa que siempre he perseguido. Claro que es un duelo y volver a hacer teatro sin una casa propia para mí ha sido casi una imposibilidad a lo largo de estos años. Ha sido un duelo enorme que afortunadamente he superado, pero me ha costado un tiempo volver a estar en mi centro como para poder afrontarlo.

P. Abre su texto con esa cita de Dylan Thomas, “enfurécete ante la muerte de la luz”, y creo que en la obra también está muy presente esa furia ante la extinción de lo que uno ama

R. Sí, yo también lo creo. Tiene que ver conmigo, con mi forma de ser, en la que hay una parte muy pesimista y muy negra, pero al mismo tiempo soy, creo, un tío con un gran aliento vital. Y nosotros no desistimos de ese empuje hasta el final. Y luego, las muertes de mi alrededor han sido devastadoras porque eso sí te deja completamente inerme. Mi padre murió en mis brazos con 91 años, sufrió una caída y un derrame cerebral, y fue perdiendo facultades, pero era un buey, no se quería morir, quería ser inmortal y había algo de esa fuerza vital cuando estaba en la cama y me empujaba con la cabeza y era capaz de desplazarme para levantarse. La muerte de (mi hermano) Alberto me partió por la mitad. Y la mía, francamente, me preocupa poco. El sábado me caen 60 años y me preocupa más ese recordatorio que me hago continuamente de que hay que entrenar para la vejez en todos los sentidos porque, como dice Maruja Torres, la vejez no es para cobardes, la vejez hay que afrontarla con una gigantesca valentía porque el deterioro es una puta mierda.

Israel Elejalde intepreta al protagonista, Pedro Berriel, en la obra de del Arco. / BSP

P. El protagonista de la obra, Pedro Berriel, se pregunta cómo es posible descubrir algo nuevo en lo que se ha hecho tantas veces… Después de todos estos años sin escribir ni estrenar un texto propio, ¿qué hay en usted de nuevo o de distinto?

R. No te lo sabría decir, pero sí he perdido por el camino una cierta inconsciencia con la que antes me arrojaba a las cosas. Chaikovski se lo dice muy claramente a Pedro Berriel, ‘debes aprender a vencerte a ti mismo’, y es posible que yo tenga ese mandato y me lo autoimponga de una manera visceral porque lo que sí ha crecido en mí desmesuradamente es la inseguridad.

P. ¿Y por qué ahora esa inseguridad?

R. No lo sé. No lo tengo claro. Seguramente porque ha desaparecido esa inconsciencia. Todo está en la función. Hablo de la esclavitud de la mirada ajena, del gustar o no gustar… Antes, esa inconsciencia me llevaba a arrojarme a las cosas sin darles ni media vuelta, según pasaban allá que iba, y ahora aparece este pensamiento de inseguridad, de por aquí no, no debería... Supongo que viene al ser más consciente de la profesión, de lo que has contado, de lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, los problemas que tienes, todo eso es un caldo de cultivo, pero lo que sí tengo claro es que no me he vuelto cobarde. Esta no era una función fácil, primero por el tema, porque la muerte no es algo que seduzca a la gente, pero yo quería hablar de esto y, aunque ahí no me vuelvo cobarde, sí tengo que ser mucho más insistente y mucho más certero a la hora de vencerme a mí mismo.

P. Berriel tiene algo de trasunto suyo y Chaikovski parece la voz de su conciencia, pero en el fondo representan el desdoblamiento de un mismo personaje

R. Lo has descrito muy bien. Yo siempre decía que Chaikovski no es un fantasma que viene y que habla, al final no deja de ser un desdoblamiento de la propia cabeza de Pedro, una parte que debería escuchar mucho más a menudo. Chaikovski es una persona que quiere amar y que tiene este punto de no haber podido expresarse en libertad. ¿Tiene que ver conmigo? No, no tiene que ver conmigo en cuanto a mi salida del armario, ni a mi manera de vivir mi sexualidad, pero ¿tiene que vivir con las dificultades que yo he vivido y he enfrentado? Evidentemente, sí. O sea, para mí no ha sido fácil, como no ha sido fácil para nadie que no forme parte de lo normativo. Se dice en la obra, no voy de la mano con mi marido porque no es el gesto íntimo de una pareja que se ama, sino un gesto político porque la gente te mira.

Imagen de 'La Patética', que se puede ver en el Valle Inclán a partir de este jueves. / Cedida

P. Habla en La Patética del proceso de creación, de la huella y el legado, de la vanidad y la opinión de los demás, pero también de la familia, los amigos, el amor o los vínculos entre arte, política y propaganda… como si esta obra fuera, en el fondo, una relectura de sí mismo

R. Es lo que hacemos todos. Seguramente también corresponde un momento vital particular, pero al final todas las lecturas de los textos también pasan por mí. Yo no soy capaz de hacer un texto que no me interpele de forma directa y al final, claro que busco la conexión. ¿Pedro Berriel tiene que ver conmigo más que Ricardo III? Seguramente sí, porque está mucho más cerca y lo he escrito yo. ¿En esta obra está mi mirada sobre la sociedad más que en Juicio a una zorra o en Refugio? Creo que no. Lo que pasa es que aquí hay una serie de coincidencias y en absoluto esto es autoficción, pero hay un personaje que habla de primera mano. Por ejemplo, no sobre la homosexualidad en concreto, pero sí sobre toda esa necesidad de crear etiquetas para diferenciarnos, etiquetas en las cuestiones sexuales y de género que siguen fomentando algo que para mí es terrible, que es la diferencia. No es algo que contribuya a la normalización. A lo mejor tenemos que pasar por esta incidencia en explicar la variedad y la diversidad precisamente para que luego se vuelva normalidad, pero creo que eso no va a ser nunca así, la diferencia siempre se hace pagar. Y hablo de eso en esta obra, pero no me leo más a mí mismo en esta función que en otras. En todas estoy yo porque en todas busco siempre una interpelación directa, por eso las puedo defender a muerte, me haya equivocado o no en lo artístico. Yo nunca he montado nada para ganar pasta, siempre he elegido textos que me conmueven y me movilizan, y este seguramente viene en un proceso vital importante y se empapa más de mi realidad, pero no es algo específico en lo que yo me haya dado la vuelta, no. Me releo porque me releo todo el rato.

P. “Eres incapaz de revisar tu vida para contártela de otra manera”, le dice a Pedro Berriel su madre

R. Creo que nosotros somos expertos en afinar, en darle vueltas a la existencia de los personajes para que todo esté en su sitio, para que actúen y tomen decisiones coherentes con una línea emocional, con un arco dramático, pero luego eres incapaz de aplicar estas mismas teorías y análisis en profundidad a tu puta vida. Esa escena de la madre no es real, es imaginada, pero me flipa que ella le diga a Pedro Berriel que tiene una partitura más antigua que el hilo negro, pero es incapaz de contarse. Y él sigue el consejo de su madre y, de repente, perdona a su padre porque es capaz de recordar algo que sucedió y contárselo de otra manera. Eso sí forma parte de mí. Mío es el barrio y míos son unos padres de clase baja o media-baja que hicieron cuanto pudieron y más, porque no tenían formación, para darle a sus hijos lo que ellos no habían tenido. Ahí hay un reconocimiento con carácter retroactivo. Yo necesitaba exonerarlos de cualquier tipo de culpa y no hay ningún reproche, sino una mirada profundamente amorosa.

P. ¿Para qué sirve lo que hace? ¿Le servirá a los jóvenes dramaturgos y directores que vengan después? ¿Habrá algún espectador que se acuerde de lo que hizo cuando usted ya no esté? ¿Se hace estas preguntas?

R. El otro día estaba hablando con un grupo de actores jóvenes y ninguno sabía quién era Núria Espert. Y se me cayó el alma a los pies, pero imagino que es ley de vida. También me pasó cuando ensayaba con los actores más jóvenes de Las noches de Tefía, a los que hablé de La leyenda del indomable y me miraron todos con cara de what the fuck are you talking about. El teatro es un arte efímero, no hay huella posible. ¿Quién se acuerda ahora mismo de José Luis Alonso? Hay muchísima gente que irá a la sala que tiene su nombre, pero el nombre no les dirá nada. Hay mucha gente que no sabe quién es Miguel Narros ni Lluís Pasqual dentro de tres segundos y yo detrás. Es lo que hay. Pero esta preocupación, francamente, no la tengo. Sí me pregunto para qué sirve hacer teatro y qué sentido tiene esto, pero no con la idea de qué huella voy a dejar.

En primer plano, Francisco Reyes, que interpreta al crítico y al doctor en 'La Patética'. / BSP

P. Me divierte bastante ese crítico insoportable que interpreta Francisco Reyes, pero ¿por qué le da tanto peso en esta historia a la figura del crítico?

R. Porque, al final, nosotros nos dedicamos a una cosa que está manifiestamente de cara al público y el público es soberano, pero hay una ligereza gigantesca a la hora de opinar sobre la creación artística. Todos somos esclavos de esa mirada ajena y, como dice en la obra el personaje de la gloria, lo hacemos para escuchar cómo nos dicen que tu sexta sinfonía es solo comparable con su Cristo musical. Yo eso lo he convertido en broma y cuando subo a casa después de la función y me pregunta Jose, mi marido, quién ha ido a verla y qué me ha dicho, le contesto que ha venido Zutanito y no me ha dicho que soy su Cristo teatral. Puedes tener mil mensajes y que la obra esté funcionando de puta madre, pero basta tener una crítica terrorífica para que, de repente, se te clave una frase determinada, como esa que persiguió a Chaikovski toda su vida de Hanslick, el crítico, cuando dijo que el compositor proporcionaba por primera vez en la historia la idea de que pudiera haber música que apestara al oído. Eso se te clava. Con La violación de Lucrecia, que funcionó como un tiro y para mí fue un éxito personal muy importante, no se me olvidará en la vida el estreno en Salt porque fue la noche de los cuchillos largos. Al día siguiente, una periodista escribió una crítica devastadora, fundamentalmente sobre la dirección, en la que se preguntaba hasta siete veces por qué esto no lo había dirigido Lluís Pascual. Núria Espert me lo dijo hace mucho tiempo, no leas las críticas, Miguel, léelas mucho después de haber estrenado, pero no cuando estés en carne viva porque ahí lo que quieres es llegar al público y gozar y que la gente salga emocionada y que sean partícipes de esa emoción que tú has puesto. Con Rigoletto, si yo hubiera leído la mitad de las cosas que me dijeron seguramente ahora mismo estaría hospitalizado. En La Patética, el actor que interpreta al crítico también hace el personaje del médico, porque el médico también te sentencia de alguna manera. Siempre vas al médico con la esperanza de que te diga que todo está bien, pero te dice, no, no está bien, con esa frialdad, y tú te preguntas ¿cómo me puede estar diciendo esto sin llorar conmigo?

P. La obra comienza con un músico reclamando silencio y termina con Inma Cuevas, que interpreta la gloria, despreciando el ruido de una sociedad que produce sin descanso

R. Tiene que ver con el sistema que estamos creando, con la duración de todo en píldoras muy pequeñas, en capítulos y series que puedas consumir en pequeñas dosis en casa... El otro día escuchaba en la radio una tertulia de expertos en cine y televisión que confesaban que veían una serie mientras escribían un artículo de la serie que habían visto el día anterior y atendían las redes sociales. Estamos creando un mundo donde la atención está dispersa, donde nos cuesta muchísimo concentrarnos, y esa insistencia que tiene el personaje de Manu Pico al principio de la obra por el silencio es porque cada vez más vas al teatro y hay gente a la que no solo le suena el teléfono, sino que contesta y se mensajea y examina las redes sociales. Peter Brook decía que nuestra necesidad de movimiento tiene que ver con nuestra incapacidad para situarnos en el espacio y vivir porque eso nos podría hacer reflexionar sobre la muerte. Y esto necesariamente tiene un reflejo en el mundo cultural y está también en nuestra forma de escribir teatro… O sea, ¿a cuántos estrenos has ido tú este año? ¿Cientos? No paramos de estrenar cosas que tienen un recorrido de cuatro funciones. Y están muy bien las nuevas dramaturgias, pero no hay un recorrido, hay una voracidad tan tremenda… Esto de preguntar permanentemente qué vas a hacer después. ¿Qué voy a hacer después? Pero si no he estrenado todavía, déjame en paz. Y parece que si no tienes cincuenta proyectos en marcha eres un mierda. Lo mío parece el regreso del Jedi y yo no he regresado a ningún sitio porque no me he ido, pero afortunadamente he tenido la enorme suerte de poder escribir, de leer, de viajar, de alimentar la paz y poder decirme: sosiégate, sosiégate.

P. Y después de este no regreso a las tablas, ¿volverá también al cine?

R. Es posible que ruede una película en verano. Escribí la primera versión de este guión hace cuatro años y es una historia de ficción sobre un tipo que asesinó a su mujer cuando tenía 21 años. Yo recojo al personaje después de haber cumplido su sentencia, pero antes él se enamora de la asistente social que le atiende en la cárcel, que se queda embarazada, y escribe un libro cuando todavía está en prisión para explicarle a su hija quién es su padre. El libro se publica y este señor vuelve al pueblo donde está su familia, los padres de la mujer asesinada, la hija que dejó con un año… la película habla de cómo ese hecho violento, 30 años después, sigue abriendo las mismas heridas, de si es posible el perdón y de si es posible la reinserción.