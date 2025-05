Madrid exige la dimisión del delegado del Gobierno tras su imputación en el 'caso Begoña': "No puede seguir un minuto más"

El Ejecutivo de Ayuso ha exigido hoy la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid después de que ayer se conociera su imputación en el 'caso Begoña', la causa en la que el juez Juan Carlos Peinado investiga las actuaciones de la mujer del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez en relación con su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. "Por ética o por estética, el delegado no puede seguir ni un minuto más", ha señalado el portavoz del gabinete regional, Miguel Ángel García.

El portavoz regional ha recordado que ya en noviembre del año pasado pidieron explicaciones a Martín desde el Gobierno regional y el delegado, "tan locuaz a la hora de pedir explicaciones a otros", dio "la callada por respuesta". "Ahora esas explicaciones las tendrá que dar ante el juez tras su imputación por ese presunto delito de malversación de caudales públicos y entendemos que las tiene que dar también a todos los madrileños".

La imputación de Peinado se remonta al tiempo en que Martín era secretario general de Presidencia y tiene que ver con la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez que presuntamente realizó gestiones relacionadas con el desempeño de Gómez en la cátedra.

Más allá de exigir la dimisión del delegado del Gobierno, con quien el Ejecutivo regional ha tenido una tensa relación desde su desembarco, García ha apuntado también contra Pedro Sánchez. "Esta nueva imputación supone que se estrecha cada vez más el círculo sobre el propio presidente", ha indicado el portavoz del Ejecutivo madrileño, quien se ha referido también a la propia Gómez y las investigaciones que se siguen por otros asuntos contra su hermano, David Sánchez, contra el fiscal general del Estado y contra el exministro y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos.

"Desde luego, no podemos cambiar a la familia del presidente del Gobierno", ha añadido García, "pero lógicamente sí le podemos pedir y exigir su propia dimisión, la dimisión del fiscal general del Estado y ahora la dimisión del delegado del Gobierno".

Aunque el PP madrileño ya se había pronunciado ayer a través de su secretario general, Alfonso Serrano, la de hoy es la primera reacción del Gobierno de Ayuso a la noticia de la imputación. "Allí donde hay una posible corruptela o un chanchullo de Pedro Sánchez, siempre está cerca el actual delegado del Gobierno", señaló ayer Serrano, quien reclamó "una aclaración inmediata".

El aludido, por su parte, ha insistido hoy, como ya hiciera ayer, en que afronta con "tranquilidad" y "confianza en la justicia" su declaración ante Peinado el próximo 14 de mayo. "La tranquilidad respecto a cómo se ha hecho todo es absoluta", ha señalado en una visita al Centro Unificado de Alcorcón donde se ha presentado la programación que se ha organizado con motivo del 60 Aniversario de la Policía Municipal. "Lo decía ayer, y vuelvo a insistir en esto, no me siento en absoluto concernido por este proceso y por lo tanto daré las explicaciones que se me pidan y creo que con ello todo esto quedará en nada".

Desde el ámbito municipal, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido esta mañana que España cuenta con "un Estado de derecho fuerte y un Gobierno en derribo”. Según el regidor madrileño, la instrucción del juez Penado "ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada, es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de este país”.

Asimismo, el primer edil ha ironizado sobre que la recién presentada Ciudad de la Justicia debería rebautizarse como 'Ciudad del Sanchismo', puesto que por ella va a desfilar una nutrida “nómina de sanchistas irredentos”, incluido el delegado del Gobierno, a quien se ha dirigido para decirle que si considera que su imputación “no es adecuada”, tiene “cauces procesales para hacerlo constar”.

También desde la capital, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha sido la única por el momento en salir en defensa de la inocencia de Martín. Tras asegurar que ayer ya trasladó personalmente todo el ánimo y la tranquilidad posibles al Delegado del Gobierno, ha subrayado que la verdad "se va a saber, como se ha visto en con otras personas del Partido Socialista que han estado en esta causa" y que "donde no hay nada, claramente la verdad verá la luz". "Cuando no hay nada, claramente uno lo que tiene que hacer es demostrar cuáles son los hechos y, desde luego, no entrar ahora mismo en especulaciones", ha insistido la portavoz socialista.