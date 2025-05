El atestado de la Policía Municipal descarta el atropello del coche del director y apunta a una caida accidental de la menor

Tras las muchas elucubraciones vertidas durante los últimos días, el informe final de la Policía Municipal de Madrid sobre el accidente ocurrido el lunes del apagón, cuando el coche en el que circulaba el director del cuerpo, Pablo Enríquez, arrolló a una niña de 10 años, descarta que se tratase de un atropello. En su lugar, el atestado policial apunta a una caída accidental de la menor al paso del coche.

Según la nota de prensa difundida este miércoles por la Policía, y a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el vehículo en cuestión circulaba con los distintivos luminosos encendidos y "la debida precaución" ante el apagón de los semáforos, cuando "se percató de la caída" de la niña "en mitad de la calzada", una vez ya había "sobrepasado" el paso de peatones.

El comunicado recoge que la madre de la menor declaró entonces que el "vehículo implicado, a su paso por el paso de peatones, golpeó con su parte trasera la rodilla de la niña, provocando su caída contra el suelo". Por su parte, dos testigos presenciales manifestaron que el coche circulaba "a velocidad normal" y que fue la madre quien, "al tirar del brazo" de la menor cuando pasaba el vehículo policial, provocó su caída, sin poder precisar si llegó a ser golpeada.

Según la nota, a fecha de este miércoles 7 de mayo, ninguno de los perjudicados ha presentado ninguna denuncia ni requerimiento de parte de lesiones, "constando por tanto como leves según informe de Samur". Si finalmente se recibe denuncia o requerimiento judicial, el cuerpo "procederá a la apertura de diligencias", concluye el escrito.

Polémica por la prueba de alcoholemia

Por lo que respecta a la prueba de alcoholemia, uno de los puntos especialmente señalados por la oposición en sus críticas a la gestión del accidente, el cuerpo local explica que no se llevó a cabo porque el vehículo en cuestión, uno camuflado, "no estaba dotado de etilómetro", y no se solicitó otro por culpa de la "complicada situación" debida al apagón. No obstante, argumenta la nota, "el conductor del turismo no presentaba síntomas de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas".

El Cuerpo señala que el 28 de abril se produjeron 23 accidentes con heridos leves, y en 18 de ellos no se realizaron controles de alcoholemia por causas similares.