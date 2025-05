Nueva alerta amarilla en Madrid: este es el pronóstico de la AEMET para este jueves

Tras unas jornadas de clima tranquilo en la capital, los madrileños ya se preparan para el regreso de las lluvias y las tormentas. Las incesantes borrascas del pasado mes de marzo y las intermitentes precipitaciones de este inicio de la primavera han provocado que los pantanos de Madrid se encuentren a unos niveles pocas veces vistos en estas fechas. Y es que las reservas acuíferas del Canal de Isabel II se encontraban al 94,3% de su capacidad a principios de mes, lo que ha obligado a la empresa pública a llevar a cabo desembalses controlados en algunos de los embalses.

La situación volverá a complicarse en la jornada de mañana, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla en buena parte de la Comunidad de Madrid.

Tormentas a lo largo de todo el día en la capital

La AEMET ha activado el aviso amarillo en el área metropolitana, Sierra de Madrid, Henares y en las zonas oeste y sur de la región por precipitaciones acumuladas superiores a los 15 mm en una hora y probables chubascos acompañados de granizo. La alerta se mantendrá vigente desde las 12 horas del mediodía hasta el fin de la jornada.

En el caso de la ciudad de Madrid, la situación será complicada especialmente desde las seis de la mañana, cuando las tormentas sobre la capital se intensificarán hasta el mediodía. No obstante, la lluvia no cesará hasta el viernes. En lo que respecta a las temperaturas, las mínimas no bajarán de los once grados centígrados, mientras que las máximas no sobrepasarán los dieciocho grados.