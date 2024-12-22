Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre

Primer quinto premio: 23.112

Primer quinto premio: 23.112

Sara Fernández

Redacción

Madrid

Ya han salido los primeros quintos premios de la Lotería de Navidad 2025. Las combinaciones agraciadas con 6.000 euros por décimo son: 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41716 y 18669.

El 23112 ha salido a las 10:34 horas, y se ha vendido sobre todo en Andorra (Teruel), con 150 series del número. Otras 20 se han vendido en Zaragoza y 10 en Armilla (Granada). Otras series se han vendido en Plasencia (Cáceres), Bilbao, Barcelona, Castro Urdiales (Cantabria), Campo de Criptana (Ciudad Real), Porqueres (Girona), Usurbil (Guipúzcoa), Sort (Lleida), Madrid, San Pedro de Pinatar (Murcia), Béjar (Salamanca), Alaquas, Manises y en Alfara del Patriarca (Valencia), Palma de Mallorca.

60.649 segundo quinto premio

60.649 segundo quinto premio

Sara Fernández

El 60649 se ha vendido en su mayor parte en Roquetas de Mar, Almería, (45 series), las mismas que en Málaga y en Pontevedra. Otras 38 series se han vendido en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto se ha repartido por casi una treintena de localidades. El segundo quinto premio de la Lotería de Navidad se ha cantado en la tabla cuarta por las niñas Alba Yadira e Italy Andrea.

El 77715 se ha vendido sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y en Zaragoza. Otras series se han vendido en Elda (Alicante), San Lorenzo del Escorial (Madrid), Fisterra (A Coruña), Mérida y Villanueva de la Serena (Badajoz), Madrid, Pamplona, y Palma de Mallorca, entre otros lugares. El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla. Aurora Rodríguez Osorio y Armín Rodríguez Osorio, han cantado número y premio, y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue, han extraído las bolas.

Quinto premio más: 25.412

Quinto premio más: 25.412

Sara Fernández

El 25412 ha regado sobre todo Málaga, con 137 series en la administración número 14, y Madrid, con 54 series en la administración 288, pero también ha llegado en menor medida a otras administraciones de Almería, de nuevo Madrid, y de las provincias de Salamanca, Sevilla, Zaragoza y Granada. El número fue cantado a las 11.46 horas en el quinto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.

El 61366 ha ido casi íntegro para Madrid, a la administración 433 (Carretera de Canillas, 60), con 188 series; aunque adminsitraciones de Albacete, Barcelona, Granada, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zamora u Orense, cuentan también con una serie. Fue cantado a las 11.48 horas en el sexto alambre de la sexta tabla. Los niños Agustín Nicanor Bikoro Mangue y Axiel Kyron Abas Limbaga, han cantado número y premio, e Isabella Palacios Murillo y Santiago Javier Gutiérrez Rueda, han extraído las bolas.

El 94273 fue cantado por los niños Adamis Sofía Román y Evelyn Maldonado en la séptima tabla. Este número ha sido vendido, 156 series en Monzón (Huesca), 41 en Torrejón de Ardoz (Madrid) y 1 en Alcañiz (Teruel).

41.716: Penúltimo quinto premio

41.716: Penúltimo quinto premio

Sara Fernández

El 41716 fue cantado a las 13.25 horas en el octavo alambre de la novena tabla y resultó vendido en San Sebastián (Guipúzcoa), Murcia y Caravaca de la Cruz (Murcia), Arganda del Rey, Algete y Madrid (Madrid), Segovia, Sevilla, Ourense, Tarragona y Toledo.

Último quinto premio: 18.669

Último quinto premio: 18.669

Sara Fernández

Por su parte, el 18669 fue vendido en Alcoy y San Vicente del Raspeig (Alicante), Las Torres de Cotillas (Murcia), Algemesí (Valencia) y Granada. El número fue cantado a las 13.27 horas en el noveno alambre de la novena tabla.

En nuestro comprobador puede consultar si su décimo ha resultado premiado.

