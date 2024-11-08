La otra cara de la Puerta del Sol: la iglesia que fue prostíbulo, convento, checa improvisada y museo del horror

Pasear por el centro de Madrid es ir esquivando grupos de turistas con guías que le explican la historia oficial. Pasarán por la Puerta del Sol, en cuyo edificio principal está la sede principal del gobierno de la Comunidad de Madrid y seguramente le hablarán de que en ella se encuentra el kilómetro cero (de donde parten las principales vías radiales del país) y el reloj con el que la mayor parte de las y los españoles celebran el final de año cada 31 de diciembre.

Sin embargo, en ese mismo espacio y en unos metros más de sus alrededores, no tan ocultas a la vista, se encuentran infinidad de historias por las que los guías pasan de largo, que hablan del pasado -remoto y cercano- de la ciudad. Una de esas historias, por ejemplo, tiene que ver con un inmenso socavón que provocó una bomba en la Guerra Civil que dejó al descubierto las vías del metro y destruyó un café en el que se celebraba una de las tertulias más importantes del momento, en el que estuvo, entre otros, el líder bolchevique León Trotsky en el tiempo que pasó en Madrid.

También la iglesia, en la calle del Carmen, en la que se fundó un convento en 1640 sobre la que había sido la principal mancebía de la capital, que fue clausurada por utilizar como reclamo a una virgen robada de una iglesia de Toledo, que durante los primeros días de la Guerra Civil fue tomada por unos falsos milicianos y convertida en checa improvisada y museo del horror, y hoy está abierta al culto con normalidad.

Dice Servando Rocha (Santa Cruz de La Palma, 1974), escritor, fundador y editor de La Felguera, que la Puerta del Sol debería llamarse mejor el Puerto del Sol, porque a menudo se olvida que el centro neurálgico de la capital en su origen no fue centro, sino arrabal, y en sus alrededores pululaban el tipo de personajes propio de un puerto de mar: mancebías, hospital de leprosos, varios cafés que albergaban tertulias de bohemios, artistas e intelectuales, voceadores, porteadores... De todo eso, y las marcas que dejó la historia en la zona habla en su libro De fuego cercada. Geografía secreta de Madrid, publicado por Alianza Editorial, un libro que esconde mil y más historias y personajes a partir de un paseo que el autor plantea para conocer el límite físico de la ciudad.

El escritor y editor Servando Rocha, autor de 'De fuego cercada. Geografía secreta de Madrid', en la Puerta del Sol. / Alba Vigaray

Rocha pintó una línea recta partiendo de la Puerta del Sol hacia el norte y se lanzó a la aventura de intentar salir de la ciudad, y ver y escuchar lo que la ciudad le contaba sobre su pasado. Pero de todo su recorrido, lo que más le atrapó fueron los alrededores de ese punto fundamental de la geografía madrileña, a la que en un primer borrador del libro dedicó casi 300 páginas y que en su versión final ocupa alrededor de la mitad de sus 445 páginas. "Me interesaba abordar el libro como una aventura", explica el autor sobre su trabajo en un recorrido con algunos periodistas por algunos de los puntos clave de la geografía de la Puerta del Sol. "Un día de mayo empecé a andar siguiendo los caminos del deseo, por donde me llevaban mis pies. Y descubrí la otra ciudad, la que fue pero que todavía está aquí".

"Doctor Livingston, supongo"

El recorrido que propone Rocha -no en el libro, sino a los periodistas- arranca en la calle de la Cruz. Allí vivía en 1896 el periodista y negrero Henry Stanley y allí recibió un telegrama en el que se le pedía que viajase a África para buscar al extraviado misionero Doctor Livingston, que encontró a orillas del lago Tanganika y que, al hacerlo, dicen que dijo esa mítica frase: "Doctor Livingston, supongo", porque era el único blanco entre negros. El edificio está justo al lado del callejón del Gato, donde Ramón del Valle Inclán arranca su libro Luces de bohemia, un escritor que aparece en diferentes momentos del recorrido, en conexión con otros lugares y otros protagonistas.

El libro está plagado de referencias a personajes fundamentales para la ciudad y para el arte y la cultura. Pero lo que resulta difícil encontrar son los nombres de mujeres ilustres que también vivieron en ese entorno. "Es cierto", admite Rocha. ¿Es el Madrid de los hombres? "Es el Madrid de los hombres", responde. "En aquel momento no había mujeres, las mujeres no estaban en las tertulias", dice. Ante la insistencia de la periodista, admite: "me habría gustado incluir a Maruja Mallo porque fue una verdadera flâneuse, mucho más que todos los artistas de su generación, pero no encajaba en el recorrido. Quizás también a Carmen de Burgos, que fue viajera y muy influyente en el Madrid de su tiempo..."

Plaza sin sombra

"Es tan bestial la fuerza que tiene la Puerta del Sol que me sentí atrapado y me costó salir", explica Rocha volviendo sobre la Puerta del Sol. "Hay tantas historias entrelazadas que me hacían imposible moverme de ahí". Y recuerda una idea fundamental: la Puerta del Sol nunca tuvo sombra. "Esta idea que ahora se reclama de poner arbolado o protestar porque es un solar sin sombra... Nunca la hubo, porque siempre molestó a los comerciantes, que no querían que quedasen ocultos sus negocios".

Para afianzar la idea de que en origen fue arrabal, Rocha cuenta en el libro la investigación que le llevó a conocer dónde se situaba, en el siglo XV, la gran mancebía de la ciudad, La Casa de la Putería, tal y como es denominada en los escritos históricos: en el número 8 de la plaza, donde hoy hay un edificio que alberga una famosísima y clásica pastelería local. "No importaba que estuviera ahí, no molestaba a nadie", dice el autor.

Fue en 1478 cuando el rey Fernando quiso concentrar la prostitución en esta zona de la ciudad, con un edicto en el que se obliga a las mujeres que ejercen la prostitución a hacerlo en este local. Y ahí estuvo un siglo, hasta que se desplazó hacia la zona de la calle Montera.

Puerta del Sol en 1857. Al fondo, a la izquierda, el reloj que el edificio del Gobierno de la Comunidad de Madrid hoy tenía entonces. / EPE

La gran mancebía que después fue iglesia

Entre Montera y la calle del Carmen, con fachada en la calle del Carmen, 10, se situó el principal prostíbulo. Como reclamo, cuenta Rocha en su libro, colocaron una estatua de la virgen -que años antes habían robado en una iglesia de Toledo- cuyos brazos estaban articulados y se podían mover. Obviamente, la vistieron con ropas atrevidas y llamativas como reclamo de la mancebía -actualmente la imagen puede verse en la iglesia de San Vicente Ferrer-. El Caballero de Gracia -Jacobo de Grattis, que fue secretario del nuncio apostólico de Gregorio XIII y luego formó parte de la corte de Felipe II- inició una campaña en contra de tamaña herejía y, con apoyo de la Inquisición, logró cerrar el prostíbulo y que se instalase en sus terrenos un convento de monjes carmelitas descalzos, después, la iglesia del Carmen y, pegado a él, dando a la calle Montera, la de San Luis Obispo.

Servando Rocha señala un 'Memento mori' inscrito en un muro de la iglesia del Carmen, donde se cree que están los huesos de los desenterrados durante la Guerra Civil que fueron exhibidos en el Museo del Horror. / Cedida

Así se mantendría todo hasta los primeros días de la Guerra Civil, cuando un grupo de falsos milicianos armados, ataviados con monos de trabajo y carnets falsos de la CNT, irrumpieron en la iglesia y la tomaron como propia. La convirtieron en un centro de detención y tortura -una checa improvisada- para detectar -supuestamente- traidores y falangistas, y en medio del caos y los destrozos que causaron para acabar con las estatuas y otros símbolos religiosos, terminaron sacando osamentas, algunas aún con sus ropas monacales, otras más antiguas, entre las que también había bebés -quién sabe si eran muertos de aquella vieja mancebía-.

Los milicianos crearon un museo del horror y cobraron entrada a los visitantes en medio del caos de la guerra. Un tiempo después, el gobierno de la República, en un intento de restablecer el orden, terminaría acabando con el museo y ese falso cuartel improvisado y, finalmente, tras el final de la guerra, la iglesia volvería a manos de la iglesia.

Un incendió acabaría con la iglesia de San Luis de Obispo y más tarde se terminaría de derruir para abrir la calle de la Salud, salvo su pórtico: se empotraría en el nuevo lateral de la iglesia del Carmen y ahí sigue hoy.

En un lateral de la iglesia Rocha, en su paseo con periodistas, señala un punto: una pequeña ventana en la que se lee Memento Mori, una expresión latina que se suele usar para recordar la fugacidad de la vida. La teoría del autor es esta: cuando la iglesia se reapropió del templo, sin saber qué hacer con los huesos del museo del horror, decidieron volver a enterrarlos ahí y dejar un aviso en la calle para los viandantes: no somos nada, todos vamos a morir, en polvo te convertirás. "El 30% de la ciudad está levantada sobre cementerios, y esto no ha cambiado nada", afirma.

La comitiva continúa camino y finalmente desemboca en la Gran Vía. En esta gran avenida, símbolo de la modernidad y el espectáculo, finaliza Servando Rocha su pequeño recorrido con periodistas. "En las alturas de Madrid hay diálogos de figuras paganas que marcan la línea hacia el norte", afirma. Diana la cazadora, sobre un edificio cercano a Callao, dispara sus flechas hacia el norte para alcanzar al Ave Fénix, que se aparece cada quinientos años, "esperando acabar con él". Lanza sus flechas y, en la acera de en frente, Rocha señala hacia el suelo, casi delante de esa gran tienda de ropa irlandesa que se encuentra en el edificio donde además está una emisora de radio.

El autor, en su libro, continuó su camino hasta encontrar el final de la ciudad. Dice que para saber si se estaba acercando, en su paseo de aquel mayo lejano, en cada tramo iba parando a viandantes a los que preguntaba: "¿Cómo llego desde aquí a la Puerta del Sol?". Supo que había llegado al final en Fuencarral, cuando el dueño de un taller de bicicletas le respondió: "Uy, desde aquí, llegar a la Puerta del Sol es imposible". Al fondo, veía montañas. Había alcanzado el final de Madrid.