Diversidad y creación en el debut del Ballet Español de la Comunidad de Madrid

"Es un estreno muy estreno, esperadísimo por el público, la profesión, los medios y todo el mundo, pero a mí lo que más me presiona es pensar en todos esos jóvenes que van a venir a verlo, mi objetivo es conseguir que sea la ilusión de sus vidas, que les despierten las ganas de dedicarse a esto". Este sábado 12 de octubre -y hasta el 27- se sube al escenario de los Teatros del Canal por primera vez una nueva compañía pública de baile, el Ballet Español de la Comunidad de Madrid, dirigido por Jesús Carmona (Barcelona, 1985) que, unos días antes del estreno dice sentirse tranquilo, "porque el trabajo está hecho ya y a nivel artístico está todo perfecto". Hace una pausa y añade: "Es raro que me guste, porque soy hipercrítico y me veo el vídeo del ensayo general dos o tres veces por la noche para buscar las imperfecciones".

La creación de la nueva compañía, anunciada hace un año, pilló por sorpresa al sector. Lo primero que se conoció fue el nombre de su director, Jesús Carmona, remio Nacional de Danza 2020 en la modalidad de Creación y el Benois de la Danse 2021, al frente en aquel momento de una compañía -la suya propia-, creada en 2011 y cuyos compromisos compagina con esta nueva actividad -a finales de septiembre estrenó su nuevo espectáculo, Súper-viviente-. Sus fines fundacionales son "la innovación coreográfica o la preservación del patrimonio de la danza española en sus modalidades académica, estilizada, folclore, bolera y flamenca". Con esto en mente, Carmona ha preparado un programa de debut para la compañía con dos partes, ambas de nueva creación: una de danza española y otra flamenca.

"Yo tenía claro que quería hacer un espectáculo que reflejase esos valores, no quiero que esta sea una compañía de autor, aunque obviamente el programa esté intoxicado por mi visión y mi forma de hacer las cosas", explica el director del Ballet en un descanso de los ensayos de la compañía en el Centro Coreógrafico Canal. La primera parte, dedicada a la danza española, es una coreografía de la Suite Española op. 47 de Isaac Albéniz, que por primera vez se acomete al completo. Con la interpretación en directo de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid dirigida por Manuel Coves -y una escenografía diseñada por el propio Carmona y su ayudante de dirección, Jonatan Miró-, la obra, con una duración prevista de 45 minutos, incluye piezas corales, pasos a dos y un solo de Carmona. Además del director, la pieza está coreografiada por dos invitados: Eduardo Martínez, primer bailarín del Ballet Nacional de España y Arantxa Carmona, responsable de una escena de folklore.

"La danza es tradicional, no se ha hecho una búsqueda de ruptura de movimientos ni nada así", explica Carmona. No rescata ninguna coreografía anterior, pero el director, que dice haberse apoyado mucho en los escritos del propio compositor, cree que el público podrá identificar y conectarse con otras interpretaciones del pasado. "Lo que hemos intentado es encontrar un camino para que la partitura y los pasos clásicos se introduzcan en una estética contemporánea", aclara. No se refiere solamente a vestuario, escenografía o iluminación, sino a la propia composición de la escena. "En la danza tradicional se suelen marcar mucho las posiciones y yo he querido hacer lo contrario, darle amplitud a la escena y que sea la danza por sí misma la que tenga el peso".

Elenco del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, dirigido por Jesús Carmona (en el centro, con pantalón verde) en un ensayo antes de su debut como compañía. / Alba Vigaray

Primera muestra de flamenco

Carmona también quería que este primer estreno tuviese flamenco. Pero Albéniz tenía que bailarse con danza española, así que la solución es un programa doble. El nuevo Ballet estrenará también Epifanía de lo Flamenco, coreografiada por Carmona, con música original de Juan Requena, que además actúa como guitarrista invitado, junto al cantaor Kiki Morente (excepto los días 25 y 26, que le sustituye Eleazar Cerreduela). En ella, explica el director del Ballet, hace un recorrido por diferentes palos del flamenco (milonga, guajira, seguiriya o caracoles, entre otros) para mostrar la diversidad de estilos de baile que conviven en él. "La idea es mostrar toda esa capacidad de conexión con el público que tiene el flamenco, desde una expresión más tradicional a otras más intoxicadas por los nuevos caminos", explica.

Su manera de trabajar, dice, parte de la propia sala de ensayo, y esto está en una pieza que, admite, no le ha costado nada componer. "Epifanía ha sido como un vómito", indica. Admite que ha partido de la individualidad e iniciativa de los bailarines, una forma de trabajar que le acompaña desde que comenzó. Después de licenciarse en Danza Española y Flamenco por el Institut del Teatre de Barcelona, Carmona llegó a ser primer bailarín del Ballet Nacional, compañía en la que estuvo tres años. Tras crear su propia compañía, ha mostrado una visión contemporánea y ecléctica del flamenco como coreógrafo e intérprete.

Ensayo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, antes de su debut como compañía el 12 de octubre. / Alba Vigaray

De su compañía procede la maestra repetidora del Ballet Español, Lucía Campillo (Murcia, 1987), que además de bailaora es su pareja y madre de sus hijos. "Me aporta tranquilidad, porque aunque no siempre estemos de acuerdo, tenemos una visión parecida de la manera de trabajar", explica. "Al final este puesto de director también me obliga mucho a estar fuera del estudio y contar con ella es un descanso".

Dice lo mismo de Jonatan Miró -también ex bailarín del Ballet Nacional y original de Barcelona, como él-, su ayudante de dirección, a quien conoce desde niño pero con el que llevaba mucho tiempo sin encontrarse. De él destaca su templanza, la manera de dirigirse a los bailarines y su experiencia como gestor. "Él tiene mucha experiencia dirigiendo tablaos", explica. "Su forma de tratar al elenco es algo que admiro mucho".

Elenco de procedencia diversa

El elenco de este Ballet es diverso, tanto en su origen como en su estética. Está conformado por 23 artistas, de los cuales 16 son los bailarines, cuatro son meritorios (de entre 16 y 19 años) y tres son músicos (cantaor, guitarrista y percusionista). Llevan trabajando en la compañía desde el final de las audiciones, en mayo de 2024. Fueron seleccionados su calidad artística, pero también por su singularidad. "Yo nunca ha estado demasiado de acuerdo con esta idea de que el elenco en un ballet tegan que ser fotocopias: todos con la misma altura, que se parezcan entre ellos... Yo esto lo viví en mi época y es algo que siempre rechacé", afirma. "Lo que tiene que primar es el talento. Es importantísimo para mí que tengan identidad y estilo propios, aquí la personalidad prima sobre la condición física". Y añade: "Esto ha sido un reto cuando hemos empezado a trabajar, pero ahora lo veo como una marea muy bella".

La diversidad buscada por Carmona también se refleja en los diferentes orígenes de los bailarines. No sólo en su formación (casi la mitad han estudiado en el Conservatorio Profesional Marienma de Madrid), sino también en su lugar de procedencia: muchos de ellos son de fuera de Madrid y Andalucía, incluso de España (hay una bailarina de México y otro, de Estados Unidos). "Nos tenemos que empezar a creer que el flamenco es universal. Hay talento en todas partes", zanja rotundo Carmona. "Lo único que importa es la calidad y ser conocedor de lo que haces".

Fotos del ensayo del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, dirigido por Jesús Carmona. / Alba Vigaray

Un millón de euros de presupuesto

Legalmente constituido como una Fundación, Carmona cree que esta figura legal les dará más libertad para recibir patrocinios e inversión privada que les permita mayores opciones para hacer giras extensas. Esto le diferencia de las otras dos compañías públicas análogas: el Ballet Flamenco de Andalucía (dependiente del Instituto Andaluz de Flamenco, que a su vez está integrado en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales dentro de la Consejería de Cultura y Deportes) y el Ballet Nacional, que forma parte del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, un organismo del Ministerio de Cultura.

Su nacimiento fue anunciado como parte de un plan autonómico de apuesta por la danza, que también decía incluir un refuerzo de las enseñanzas artísticas en la Comunidad. A pesar de esto, su anuncio casi coincidió con el cambio en la dirección del principal espacio escénico de danza, los Teatros del Canal, que pasó a compartir seis directores de teatro -y ninguno de danza-.

Ensayo de la 'Suite Española, op. 47' del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, dirigido por Jesús Carmona. / Alba Vigaray

El centro del plan de impulso de la danza y la mayor dotación de recursos es para este Ballet, que nació con un millón de euros de presupuesto para 2024. Carmona admite que los salarios de la compañía están por encima de la media, algo que pretende contribuir a dignificar un sector muy precarizado. Es un presupuesto similar al del BFA, que para 2024 cuenta con 1.221.000 euros. Una de las mayores dificultades de los ballets públicos, de acuerdo a lo que se comenta desde dentro, es poder hacer giras extensas por la falta de presupuesto, algo que Carmona espera poder solventar con los acuerdos en los que la Fundación dice estar trabajando.

Después del estreno, el Ballet ya tiene comprometido una nueva creación en Navidad que gire en torno a esta temática, además una amplia gira por teatros autonómicos, nacionales e internacionales de la que aún dice que es pronto para anunciar fechas. Pero Carmona ya piensa también en el estreno para 2025: "Mi idea inicial es hacer un homanje a las grandes figuras de la danza española, sobre todo tengo un nombre en mente, justamente de la Comunidad de Madrid, a la que creo que no se le ha hecho justicia. Iremos viendo", concluye.