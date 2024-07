Vivir en un plató de serie de televisión

Un rodaje en la Gran Vía de Madrid. / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Cualquier día veo la televisión y me encuentro a mí misma como figurante de una serie o de un anuncio publicitario, sin previo aviso. Y es que vivo en un plató de rodaje. No por el encanto de mi barrio, que no está nada mal, todo sea dicho, sobre todo, por el privilegio de pasar como mínimo dos veces al día por delante del brutalismo de Fernando Higueras y su edificio Princesa, a la vuelta de la esquina. Sino por la cantidad de días al año en que escucho ‘acción’ o ‘silencio se está rodando’ cuando pongo un pie en mi calle o en alguna de las colindantes.

Es lo que tiene formar parte de una de las centenares de localizaciones de rodaje que hay repartidas por toda la ciudad, aunque tengo la sospecha de que esta zona es de las preferidas de productores y directores. O de quien elige la ubicación de los filmes, al fin y al cabo. Eso, o Madrid es muy prolífica en grabaciones al aire libre. Al principio, un rodaje frente a la puerta de casa (o en el piso de encima) tiene su gracia, sobre todo para quien, como yo, procede de un pequeño pueblo de provincias. Está el morbo de ver al actor que sale en la tele (aunque lo cierto es que siempre los ves de lejos y con cámaras encima, que de lo que se trata es de que sean ellas quienes recojan el plano bueno, no tú) o la curiosidad por conocer las entrañas del oficio. Pero si cada vez que hay una de estas funciones no puedes aparcar tu coche en el portal de casa, sino que tienes que buscar un nuevo espacio en tu delimitada zona verde, o resulta que te has ido de viaje y a tu vuelta descubres que la grúa se ha llevado el vehículo para dejar el plató despejado, el interés empieza a ser más reducido. El exceso, que dicen que es malo.