Madrid busca cubrir 20.000 empleos en ciberseguridad

El pasado mes de marzo en un acto en Ceim, la patronal madrileña, se ponía la cifra en circulación: la Comunidad de Madrid necesita cubrir 41.000 empleos en el sector digital. El 75% de las empresas del sector tecnológico, se apuntaba en el mismo informe presentado ese día, tiene problemas para encontrar profesionales cualificados. En ese acto, el consejero de Digitalización del gobierno regional, Miguel López-Valverde, apuntaba a tres campos en particular donde la falta de mano de obra era más acuciante: inteligencia artificial, desarrollo de aplicaciones y ciberseguridad.

Tres meses después, la situación sigue siendo uno de los focos de atención en el ejecutivo madrileño y en la consejería de Digitalización en particular. En un encuentro con periodistas el pasado viernes para hacer balance del primer año de la legislatura, López-Valverde volvía a hablar del asunto, con especial acento en la defensa contra los ataques informáticos. "No hay ahora mismo suficiente capacidad de generación de profesionales", aseguraba, "y estamos trabajando en ello con las empresas. Dentro de ese gap la ciberseguridad es una de las disciplinas más demandadas, está creciendo muchísimo y no se llega a cubrir una parte importante de los puestos".

Todo en un contexto de riesgo creciente. El propio consejero daba el dato de que los ciberdelitos crecieron un 25% a lo largo de 2023, una tendencia al alza que se ha mantenido en lo que va de año. Solo en el primer trimestre de 2024 el Ministerio del Interior ha registrado 19.569 infracciones penales cometidas digitalmente, un 9,4% más que en el mismo periodo del año pasado. En un plazo de apenas dos semanas en el mes de mayo sufrieron hackeos instituciones como la Universidad Complutense y empresas como Iberdrola, Telefónica y Santander.

Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), a lo largo de este 2024 habría que incorporar a cerca de 80.000 profesionales a este sector en toda España y alrededor de 30.000 se quedarán sin cubrir. Sobre la base de esos datos, el gobierno regional estima que a la Comunidad de Madrid le corresponderían 20.000 de esos puestos, de los que no se cubrirían unos 6.000. Fuentes de la Consejería de Digitalización subrayan que ese mismo informe de Incibe apunta a que la comunidad cuenta con el 42% de la oferta universitaria en ciberseguridad.

Desde el ejecutivo madrileño ya se han mantenido reuniones con empresas del sector para conocer sus necesidades y se espera anunciar algún tipo de acuerdo en las próximas semanas. La idea sería repetir una fórmula parecida a la que plantea el Plan de Talento Digital firmado el pasado febrero en forma de convenios de colaboración con cuatro empresas: Amazon, Microsoft, Oracle y SAP. En función de estos convenios, la Comunidad se compromete a invertir 20 millones de euros en los próximos años para la formación en tecnología de 10.000 personas, fundamentalmente jóvenes. Los cursos se basan en las herramientas más utilizadas por esas compañías, que aportan el conocimiento de sus procesos para el diseño de la formación. Además, se establece un compromiso de inserción laboral de al menos el 60% de los participantes, de los cuales un mínimo del 25% deben proceder de las listas del paro.

Plan de Choque de Empleo Tecnológico

Por otra parte, tal y como ha avanzado López-Valverde, se trabaja con la Consejería de Empleo y en el ámbito académico, con la Consejería de Educación Ciencia y Universidades, para que en la universidad, pero sobre todo en la Formación Profesional, con grados más cortos y que permiten, por tanto, una inserción laboral más rápida, se tengan en cuenta las disciplinas con más demanda de empleo, incluida la ciberseguridad.

La estrategia se enmarca dentro del Plan de Choque de Empleo Tecnológico de la comunidad lanzado este año que, según el gobierno regional ya ha activado 32 medidas encaminadas a mejorar las competencias digitales de los madrileños para las que se han movilizado más de 60 millones de euros.

Entre esas iniciativas está la puesta en marcha de Madrid Aula Digital, plataforma lanzada desde la propia Consejería de Digitalización con más de 150 cursos gratuitos para cualquier madrileño. Se trata de formaciones online, semipresenciales e incluso presenciales que van desde aprender a usar programas como Excel o hacer mejores fotografías con la cámara del teléfono móvil a otros de nivel avanzado como el diseño de aplicaciones móviles. Se han invertido 8,2 millones de euros y se espera llegar en los próximos dos años a 78.000 madrileños. Presentada a finales de mayo, en este momento tiene unos 3.000 usuarios registrados.

Más allá de esta necesidad de empleo, desde la consejería destacan la puesta en marcha de la Agencia de Ciberseguridad, un ente que pretende centralizar toda la actuación en la materia de la estructura de la Comunidad de Madrid, no solo el gobierno y las distintas consejerías sino también organismos que son infraestructuras críticas como Metro o el Canal de Isabel II, o los propios ayuntamientos. En este sentido, la agencia trabaja en campañas de sensibilización a la ciudadanía, pero también en organizar la defensa frente a potenciales hackeos. Se está elaborando un plan estratégico, pero al mismo tiempo se han hecho simulaciones de ataques para ver los tiempos y modos de respuesta.