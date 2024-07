Solucionada la incidencia que ha provocado retrasos en el núcleo de Cercanías Madrid

Nueva jornada de retrasos en la red madrileña de Cercanías que están afectando a miles de viajeros que utilizan a diario este servicio público. Según ha informado Adif, una avería en los sistemas de señalización de Chamartín afecta con retrasos a los trenes del núcleo de cercanías de Madrid que circulan por el túnel de Sol. Asimismo, también se están viendo afectados los trenes con origen y destino en El Escorial.

Así, esta nueva incidencia que se ha producido este viernes por la tarde está provocando "retenciones y demoras" en las líneas C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8 de la red ferroviaria madrileña, tal y como ha detallado Cercanías a través de sus redes sociales.

Los técnicos de Adif han trabajado a toda prisa para solucionar lo antes posible este nuevo inconveniente y varias de las líneas afectadas están comenzando a recuperar gradualmente su frecuencia de paso habitual.

Cómo pedir un justificante por retraso a Cercanías Madrid

Más allá de los inconvenientes propios de los retrasos en la red de Cercanías, hay usuarios que pueden llegar tarde a clase o al trabajo. En estos casos, es recomendable pedir justificantes a Cercanías Madrid en los que se refleja el motivo del retraso. Como explican desde Renfe, se puede solicitar al personal de las estaciones, previa presentación de un título válido.

No obstante, no existe ningún tipo de indemnización por retrasos en trenes de Cercanías. "Los abonos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid no están incluidos en nuestra normativa de indemnizaciones".