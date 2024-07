Nueva fecha para ver a Robe en Madrid tras hacer 'sold out' en el Wizink

Robe Iniesta ha anunciado este martes un concierto el próximo 15 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, donde ya están agotadas las entradas para la actuación del día 16, con la que por el momento pone punto y final a la gira 'Ni santos ni inocentes'.

El jueves 4 a las 12 de la mañana saldrán a la venta las entradas en la página web del cantante para el nuevo concierto, producto de un "nuevo sold out (que) se une a una larga lista que no deja de crecer, en una gira que amenaza con agotar todo lo que se le ponga por delante, no en vano lleva vendidas ya más de 250.000 entradas", asegura la nota de su promotora.

Gira 'Ni santos ni inocentes'

El tour con el que, entre otras cosas, promociona el disco 'Se nos lleva el aire' -publicado el pasado diciembre- comenzó el pasado 11 de mayo en Valencia, y todavía pasará en julio por Córdoba (día 5), Úbeda (6), Gijón (12), A Coruña (13), Santander (20), Almería (26) y Málaga (27).

En agosto, tocará con su grupo Los Robe en Sant Feliu de Guixols (Girona) el día 10, en San Fernando (Cádiz) el 16, Almendralejo el 17, Albacete el 24 y Cuenca el 31.

En septiembre pasarán por Toledo (7), Alcalá de Henares (13), Logroño (14), Granada (20), Murcia (21), Vitoria (27) y Salamanca (28); el 5 de octubre recalarán en Barcelona, el 12 en Palma de Mallorca, el 19 en Bilbao y el 25 en Valencia.

Ya en noviembre, pasan el 1 por Las Palmas de Gran canaria, el 2 por Santa Cruz de Tenerife, el 9 por Vigo y el 15 y 16 cierran en Madrid.