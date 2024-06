Javier Ayala: “O se presenta una alternativa a Juan Lobato o hace un planteamiento político distinto al que hace”

Es el alcalde más votado del PSOE de Madrid en un municipio, Fuenlabrada, que no ha conocido otro color político en el consistorio en los últimos 45 años. Javier Ayala tiene un proyecto para integrar las vías en la ciudad, quiere construir 8.000 nuevas viviendas, se centra en la agenda social con jóvenes y mayores como principales protagonistas de su gestión... Pero acapara la atención por su oposición al centro de menores no acompañados que Isabel Díaz Ayuso quiere levantar en su municipio para acoger, al menos, a 100 menores, y por pedir un cambio de rumbo en la dirección del PSOE madrileño. Su rivalidad con Juan Lobato, ante quien perdió las primarias en 2021, vuelve a bullir porque exige mejores resultados y sno entiende que su secretario general no hable más con sus alcaldes, y especialmente con él. En 2025, previsiblemente, la dirección del PSOE Madrid tendrá que ratificarse o competir en unas primarias.

Ha reprochado a Lobato que no le apoye públicamente con el centro de menores inmigrantes. ¿Ha tenido una conversación previa con él sobre este asunto?

Yo lo que he hecho ha sido una llamada de atención sobre una problemática que no afecta solamente a la Fuenlabrada, sino a toda la región de Madrid. He reivindicado que mi secretario general hable de un asunto que me parece trascendental. No hemos tenido ninguna conversación.

¿Y después de estas declaraciones ha recibido alguna llamada del propio Lobato o de alguien de su equipo?

No.

Rechaza el centro de menores porque cree que su ubicación no garantiza la integración y no está habilitado para ese fin. ¿La Comunidad de Madrid le ha pedido que proponga un lugar alternativo?

Me he opuesto a este proyecto, en primer lugar, porque nadie me lo ha explicado, porque no sé exactamente de lo que estamos hablando. En segundo lugar, porque lo están haciendo en un edificio que entendemos que es de titularidad municipal y cedido a la Comunidad de Madrid para otros asuntos que tienen que repercutir el beneficio de la ciudad de Fuenlabrada, eso lo va a dirimir el juzgado. Y en tercer lugar, he protestado porque creo que se está haciendo sin transparencia, con total opacidad y al margen del Ayuntamiento de Fuenlabrada y, sobre todo, sin una actitud solidaria entre municipios.

Lo normal hubiera sido que desde la Federación Madrileña de Municipios (FMM) nos hubieran convocado a una reunión para establecer un reparto equitativo, igual que hace el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Nadie entendería que el Gobierno de España destinara todos los menores no acompañados a la Comunidad de Madrid. Y el Gobierno regional esto lo ha hecho al margen del Ayuntamiento. Su opacidad me hace estar intranquilo. Ha decidido que todos los menores no acompañados de la Comunidad de Madrid se destinen a Fuenlabrada.

Madrid. 27.06.2024. Francisco Javier Ayala Ortega, político del Partido Socialista Obrero Español, alcalde de Fuenlabrada. / José Luis Roca / EPC

Hay otros centros de menores no acompañados en Madrid.

Creo que lo que van a hacer en Fuenlabrada es un mega centro de primera cogida, parece ser, porque no nos han explicado el proyecto. O sea, el problema es que estoy protestando sin conocer y el mero hecho de que no me informen ya te hace dudar del proyecto. Es cuanto menos sospechoso.

Ayuso ha dicho que Sánchez busca la “ruptura” entre las comunidades autónomas por el reparto de los migrantes. ¿Está sugiriendo una actitud similar en Madrid?

El Gobierno de España se ha sentado con las distintas comunidades autónomas y ha establecido unos criterios, lo que sea lo ha hablado. Yo no he estado en ninguna mesa con otros alcaldes donde se establezca un reparto, cómo se va a afrontar este gran desafío. Se focaliza todo en Fuenlabrada.

¿Cree que este centro perjudica a Fuenlabrada?

El problema es desconocer qué es lo que van a hacer en tu municipio, me genera intranquilidad. No son formas de proceder entre administraciones.

¿Cómo es el modelo que reivindica para los menores?

Solidario, tiene que haber una distribución equilibrada, equitativa, proporcional entre el resto de municipios. Mantuve una conversación con una ONG que se dedica a este tipo de gestión de centros y ya le había comunicado la Comunidad de Madrid el interés de que gestionara un centro de grandes dimensiones, hablaban de más de 200 personas, y la propia ONG dijo que se negaba a trabajar en este tipo de proyectos porque carece de todo tipo de recomendación por parte de la Unión Europea. No se puede trabajar socialmente con ellos. Yo abogo por espacios más pequeños de convivencia y no hacer guetos, que es lo que parece que quieren hacer desde la Comunidad de Madrid.

Reclama un PSOE "nítidamente izquierdas" para competir con Más Madrid. ¿Lobato no lo es?

Lo que he dicho es que en una circunstancia como esta, como la que yo estoy sufriendo por la decisión de la Comunidad de Madrid, he puesto una alternativa progresista en cuanto al tratamiento de los menores no acompañados, y he echado de menos que no ha habido manifestaciones ni declaraciones por parte del secretario general.

Me preocupa ver el resultado electoral de las europeas, donde no hemos sido capaces de absorber voto de Más Madrid. Y ante una circunstancia en la que creo que hay que salir diciendo que mi modelo es progresista, no se ha dicho nada. Por eso reivindico que necesitamos un partido socialista donde seamos muy claros hacia las políticas de izquierda, porque creo que eso nos va a ayudar a recuperar voto que se nos ha ido a Más Madrid que evidentemente es voto socialista.

Con lo cual. ¿Lobato no es lo suficientemente de izquierdas en sus planteamientos públicos?

No me atrevería a decir que no es lo suficientemente de izquierda, yo creo que probablemente no elijamos los temas con demasiada fortuna. Igual hay que hablar menos de amnistía y más de políticas sociales y políticas migratorias en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

Ayuso ha conseguido una mayoría absoluta hablando de amnistía, libertad, Txapote, Pedro Sánchez y no centrada en los temas de gestión regional. ¿Por qué cree que esa fórmula le vale al PP y no al PSOE?

Hay que contraponer modelos. Si en Madrid hablamos de lo que quiere la presidenta de la Comunidad de Madrid, no vamos por buen camino. La foto con Milei va a perseguir siempre a la señora Ayuso, esto para el Partido Socialista de Madrid es- una oportunidad. Ella ha conseguido lo que quería y nosotros lo que tenemos que hacer valer es que hay dos modelos. El de la motosierra de Milei y Ayuso, y el del Partido Socialista, el de los ayuntamientos de la zona sur y del Corredor que hacemos políticas claramente de izquierdas, y eso es lo que tenemos que enseñar a la ciudadanía en un debate, en un posicionamiento muy claro.

Isabel Díaz Ayuso ha mejorado sus resultados en el sur. ¿Ha cambiado la población o hay algo que no funciona en el PSOE?

Yo creo que en estas elecciones europeas en el sur hemos visto resultados muy llamativos. En Leganés la gente ha apoyado el proyecto del Partido Socialista. No estoy de acuerdo con la afirmación de que el PP en el sur ha obtenido mucho mejor resultado.

Hubo cambio de color en algunos municipios en las elecciones locales y en las autonómicas tuvo buenos resultados. ¿Falla el candidato, el partido o Sánchez?

En las elecciones locales y autonómicas no ha sido tanto que haya bajado el Partido Socialista en cada uno de los municipios, sino que nuestros socios de gobierno se nos han caído, de manera que de lo que hay que ser capaces es de recuperar ese voto que pierde Más Madrid, recuperarlo para el Partido Socialista en la medida en que creo que es el partido que puede dar confianza desde la izquierda a la ciudadanía.

Madrid. 27.06.2024. Francisco Javier Ayala Ortega, político del Partido Socialista Obrero Español, alcalde de Fuenlabrada. / José Luis Roca / EPC

¿Para eso hace falta un cambio de liderazgo en el PSOE de Madrid?

Lo que hace falta es lanzar un mensaje claro. No creo que estén ahora mismo en cuestionamiento los liderazgos, no estamos en ese proceso dentro del Partido Socialista de Madrid. No estoy diciendo nada que no haya dicho en los órganos de mi partido. En un momento en el que esta decisión de la Comunidad de Madrid atenta contra Fuenlabrada, creo que es mi obligación reclamar que haya posicionamientos de mi partido con proyectos claramente izquierdas, como en temas migratorios, por ejemplo.

¿Ha mantenido contactos con Ferraz para proponer alguna alternativa a Juan Lobato?

No. Ese melón no está abierto, o yo no soy consciente. Yo he venido a defender a mi ciudad. Me he sentido muy solo frente a todo: frente a la FMM, frente a Ayuso, frente a los consejeros que vienen a mi ciudad y no me llaman, frente a los juzgados… Uno tiene su corazoncito.

¿Esto significa que va a apoyar a Lobato en el próximo congreso de 2025?

No me atrevería a manifestarlo. Yo creo que eso ahora mismo no está encima de la mesa, es muy complicado pensar en qué voy a hacer la semana que viene.

Está encima de la mesa en el momento en el que hay debate interno sobre si Lobato va en la dirección correcta.

Porque aquí hay distintas alternativas. Cuando esto se produce tiene dos opciones, o se presenta una alternativa a Juan Lobato o Juan Lobato hace un planteamiento político distinto al que hace. Mi objetivo es hacer un llamamiento. Creo que hay un electorado de izquierdas que era electorado del Partido Socialista tradicionalmente, que se fue a más Madrid y que creo que hay que recuperar para ser alternativa de gobierno en la Comunidad de Madrid. ¿Que la gran mayoría de mi partido no lo comparte o que el secretario general no lo comparte? Pues yo lo aceptaré y seguiré haciendo como entiendo que hay que hacerlo en Fuenlabrada. Ahora, creo que eso ayudaría a tener el gobierno de la Comunidad Madrid.

¿Esto significa que no tiene intención de volver a repetir el paso que dio hace dos años?

Es que no sé si se va a abrir ese proceso. Ahora mismo estoy en mi ciudad de una forma pasional. Estoy encantado de ser alcalde de Fuenlabrada, que es lo mejor que me ha podido pasar en mi vida, seguramente.

¿Le han pedido otros alcaldes o portavoces del PSOE que abra esta vía crítica con Lobato?

Vamos a ver, yo no pretendo, de verdad, ni corregir a nadie, ni enmendar la plana a nadie. Creo que hay que hacer una autocrítica muy importante. La mía es que debíamos haber absorbido más voto de Sumar de Más Madrid, que no lo hemos hecho y creo que hay que ir hacia esa dirección.

¿Hay alguna otra cuestión en la que eche de menos un posicionamiento más firme del PSOE Madrid?

Como organización creo que ganaría teniendo como reflejo a los grandes alcaldes y alcaldesas del sur, del Corredor del Henares, San Fernando, Coslada, Alcorcón, Parla, Ciempozuelos... Tenemos grandísimos alcaldes y alcaldesas con unas políticas que son manifestamente contrarias a lo que hace la Comunidad de Madrid. Fuenlabrada es un ejemplo claro de cómo ponemos dos millones y medio de euros para que los chicos y chicas de mi ciudad puedan estudiar o cómo mandamos fuera hasta 800 chicos para estudiar inglés y compitan en igualdad de condiciones con los de aquellas ciudades que sus padres pueden pagarlo. De eso es de lo que yo creo que tenemos que hablar. Si nosotros marcamos la agenda y marcamos el discurso, creo que nos va a ir mucho mejor que si seguimos la agenda y el discurso de Ayuso.

Los alcaldes del PSOE Madrid han pedido a la FMM criterios comunes para aplicar las tasas de basuras. ¿Tiene alguna sugerencia?

Tengo una muy simple, sentarnos en una mesa y definir todos qué es lo que deberíamos hacer. Se han sacado una serie de recomendaciones y unas bases en la Federación Española de Municipios. Seamos leales, hay un movimiento de intentar trasladar que es el impuesto de Sánchez cuando no es verdad. Sabemos todos que es europea. En España hay municipios donde están establecidas las tasas de basura y están gobernadas por el PP hace muchos años. Esto es como la zona de bajas emisiones, entras en debates absurdos. Cumplamos la ley, que yo creo que es nuestro cometido.

La FEMP tiene un documento en el que se explica en qué consiste la tasa, pero no se establecen unos criterios comunes sobre cómo cobrarlo.

Le puedo garantizar que en la Comisión de Hacienda una de las preocupaciones que tienen es que la aplicación de la tasa se haga correctamente para que no haya impugnaciones. Si en algunos ámbitos trabajamos de la mano porque nos afecta a todos, hagámoslo también en la FMM.

Fuenlabrada tiene escasez de vivienda según un reciente informe. ¿Cómo afronta este problema desde la alcaldía?

Hemos definido dos vías. Una a medio plazo, que es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, donde vamos a poner en cargo 8.000 viviendas, para que el 60% sea protegida. Y luego, una segunda vía, ayudas vinculadas a los gastos por servicio (en el alquiler), todo lo que tiene que ver con la luz, el gas y el agua. Hay un problema grandísimo, no solamente en la Comunidad de Madrid, no quiero que se politice el asunto porque es un tema muy serio. Si no se pone suelo a disposición de nuevas viviendas es muy difícil solventar esta circunstancia, pediría que se agilizara y se fuera sensible con esos periodos de aprobación de planes generales que duran de la orden de seis años.

¿Va a pedir que su municipio sea calificado como zona tensionada?

Llevamos una moción para el próximo Pleno, reivindicando que se catalogue así. Es absurdo no poder poner unos límites o conseguir ayudas por una clara falta de compromiso por parte de la Comunidad de Madrid.

Una de sus grandes reivindicaciones fue el apeadero de Cobo Calleja, que se rechazó. ¿En qué medida perjudica eso al sector industrial y logístico de Fuenlabrada, especialmente ahora que la Comunidad de Madrid tiene previsto abrir una Agencia de Logística?

No está aparcada la iniciativa del apeadero en el Cobo Calleja, hay una pregunta que hace el PP en el Congreso y lo están llevando a que eso se ha quedado en agua de borrajas, pero no es así. Estamos trabajando en intentar que se ponga en marcha con las dificultades que sabemos que trae. Lo que sí que llevamos muy avanzado es un apartadero de mercancías. Cobo Calleja es el polígono industrial más grande probablemente de Europa, al que la mercancía viene fundamentalmente del Puerto de Valencia y de algún puerto seco como el Abroñigal y queremos que llegue a ese apartadero. Estamos trabajando con los empresarios del Cobo Calleja y con Renfe y Adif para ver cómo pinchar ese apartadero que incrementaría la actividad económica del polígono industrial.