El festival 'Love the Twenties' hace vibrar Madrid con la música de los clásicos de los 2000.

El festival Love The Twenties ha desatado este sábado la fiebre 'dosmilera' en el recinto ferial Ifema Madrid tras congregar en su nueva edición a cerca de 35.000 personas para disfrutar de los clásicos de la década de los 2000, con las actuaciones de King África, Nolasco y Soraya, entre otros.

Los asistentes han disfrutado de las canciones de más de 70 artistas nacionales e internacionales de una época que ha hecho al millenial volver "al lugar donde es feliz".

Pese a que el tiempo ha sido más propio de la primavera que de finales de junio, con posibilidad de lluvia durante todo el día, los más festivaleros no se han querido perder las actuaciones más veraniegas de sus ídolos de la infancia y han disfrutado al máximo himnos como el 'Voyage Voyage' de Kate Ryan.

King África, Coyote Dax o Cascada han sido algunos de las estrellas que han hecho bailar a los miles de asistentes en la 'Ciudad Millennial, que por primera vez ha contado con cinco escenarios en los que se han dado actuaciones musicales de forma simultánea y en directo, sumando un total de 12 horas seguidas de diversión, espectáculo y mucha nostalgia.

El mayor homenaje a la música y los artistas de la década de los 2000, tal y como definen los organizadores al festival, ha presentado en esta edición una oferta musical de lo más variado. Así, en el escenario Dance se han dado cita artistas de la talla de Cascada, Sylver y Jessy, con su famoso 'Look at me now' y otros temas tan bailables.

Sin voz se han quedado aquellos que han preferido el escenario Pop, en el que se han encontrado con el famoso 'Nada fue un error' de Coti, 'Míranos' de Álex Ubago o el 'Cuando me vaya' de Melocos, que ha hecho soltar alguna lágrima a los 'dosmileros' más nostálgicos.

Otra de las más esperadas ha sido María Isabel, que tras el inigualable King África y su tan bailable 'Paquito el Chocolatero', dio el pistoletazo de salida a las actuaciones del escenario Playa, en el que han sonado los temas más icónicos de los veranos del 2000, desde el 'Te pintaron parajitos' de Yandar & Yostin, hasta el 'Que el ritmo no pare' de Patricia Monterola, pasando por el 'Que la detengan' de David Civera.

Los amantes del Techno han contado con un escenario dedicado exclusivamente a este género, con varios DJ's como Cristian Varela.

El quinto escenario, el Fun Festival, reunió a un público de lo más variado, motivados por los 'remix' de las canciones más conocidas de los 2000.