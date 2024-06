Xabier Unibaso, el coloreador de fotos que trae la historia de Madrid al presente

A Xabier Unibaso le gusta decir que sus fotografías son un viaje en el tiempo. También le gusta decir que él no colorea fotografías sino que intenta que recuperen el color perdido. "Porque aunque las imágenes sobre las que trabajo son en blanco y negro, esas escenas eran en color. Yo intento imaginar lo que veía el fotógrafo que las hizo, que veía en color".

Prácticamente todas son de Madrid. Desde el siglo XIX hasta los primeros años 70 del XX. Desde que empezó habrá intervenido digitalmente unas 400 o 500. Y ahora ha reunido casi 200 de ellas en un libro, Madrid coloreado (Ediciones La Librería), que, efectivamente, funciona un poco como una máquina del tiempo. Impresiona ver en color a soldados nazis desfilando por Cibeles o cómo era la Puerta del Sol hace un siglo.

Nacido en Bilbao, Unibaso había marchado a Brighton, en Inglaterra, donde estuvo siete años, entre otras cosas, tocando el bajo en un grupo de jazz. A su pareja de entonces le surgió la oportunidad de trabajar en Madrid y se vinieron. "Al final terminó el amor, pero mi amor por Madrid emergió", cuenta. Y se reinventó como guía turístico, siempre buscando las historias escondidas, anécdotas, rincones menos trillados. Madrid Tour Misterio es donde se le puede encontrar.

Tenía nociones de diseño y empezó a experimentar con el coloreado de fotografías a raíz de una de Sorolla en la que veía que en blanco y negro faltaba algo. Y entonces llegaron 2020, el covid y el confinamiento. "Y claro, puedes imaginar lo que fue para un guía turísitico", recuerda. Encerrado en casa empezó a profundizar en su nueva afición. Un poco a las bravas, dice él, pero con notable éxito cada vez que subía una imagena redes sociales. Hoy tiene casi 37.000 seguidores en X, que, teniendo en cuenta que solo muestra fotografías de Madrid, es una cifra muy respetable.

Fue precisamente a través de las redes como conoció a Manu García del Moral, editor de La Librería. Se pusieron cara en una charla sobre el frontón Beti Jai. Y García le encargó un calendario, el de 2021. El siguiente paso era el libro, aunque el proyecto ha tardado algo más de lo esperado en llegar a imprenta. Por el camino ha pasado de usar Photoshop a trabajar con un programa específico que un amigo ha creado para él.

En cuanto a la elección del color, hay trabajo de documentación pero, sobre todo, "intuición e imaginación". Hay imágenes que le llevan horas; otras, días. Unas son de personajes históricos: Isabel II, Alfonso XIII, Federico García Lorca, Carmen Sevilla y Frank Sinatra juntos, los Beatles... Otras anómimas escenas urbanas, pero todas van acompañadas de su pequeña historia. Estas son algunas:

El puente de los Franceses. 1861

El puente de los Franceses hacia 1861, durante su construcción. / EDICIONES LA LIBRERÍA

Esta infraestructura toma su nombre de los ingenieros que lo diseñaron, retratados en la parte inferior de la imagen, originalmente tomada en blanco y negro por Charles Clifford. Era un momento en el que Madrid estaba en construcción. El puente fue en la Guerra Civil objeto de ataques y su defensa inspiró una copla popularizada en las filas republicanas y que se basaba en Los cuatro muleros, una de las tonadas cantada por Encarnación López, la Argentinita, en Colección de canciones populares españolas, una recopilación hecha por Federico García Lorca en cuyas grabaciones, además, el poeta tocaba el piano.

Asesinato de Canalejas. 1912

El cadáver del presidente del Consejo de Ministros José Canalejas. / EDICIONES LA LIBRERÍA

El 12 de noviembre de 1912, el entonces presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, fue asesinado mientras se encontraba mirando el escaparate de la librería San Martín, en la Puerta del Sol. La imagen en blanco y negro que pudo captar Eduardo Vilaseca se publicó en la portada de la revista Mundo Gráfico. Unibaso dudó si incluirla en Madrid coloreado porque la calidad no era muy buena, pero finalmente se decidió. "A veces las que no están técnicamente muy logradas tienen bastante impacto", defiende. Además le permitía incluir, a modo de secuencia, otras dos imágenes coloreadas por él de la Plaza de Canalejas y del autor del magnicidio, el anarquista Manuel Pardiñas, en la casa de socorro.

Edificio de Telefónica. Hacia 1927

Construcción del edificio de Telefónica, en la Gran Vía, en la segunda mitad de los años veinte. / EDICIONES LA LIBRERÍA

El autor de Madrid coloreado se refiere a esta imagen como "la versión castiza de Lunch atop a Skyscraper", la célebre imagen de unos obreros desayunando sobre una viga en las obras de construcción de uno de los racacielos del Rockefeller Center de Nueva York. "Siempre me ha gustado ese vértigo que causa", afirma Unibaso. "Madrid nunca ha sido una ciudad vertical, aunque el edificio de Telefónica sí fue puntero en Europa. Tal vez si la guerra civil no hubiera detenido el proceso, la ciudad sí tendría hoy más rascacielos, pero la realidad fue que hubo que esperar hasta casi los años 50 con el Edificio España".

El 'cercano' oeste en Tetuán. 1933

La calle de Bravo Murillo en 1933. / EDICIONES LA LIBRERÍA

La estampa, con nada más que un coche de tracción mecánica, remite a un poblado del lejano oeste de cualquier western. A la derecha se puede observar una boca de metro que permite localizar el punto exacto. También ayuda el edificio de ladrillo de la derecha, que aún sigue en pie en el número 273 de la calle Bravo Murillo. En el momento en que se hizo la foto original en blanco y negro, sin embargo, la calle no se llamaba así. Se conocía como Carretera Mala de Francia.

Doña Manolita, años treinta del siglo XX

Doña Manolita posa con algunos clientes la administración de la calle de San Bernardo. / EDICIONES LA LIBRERÍA

Antes de estar en la calle del Carmen, la administración de lotería más famosa de Madrid, ante la que se forman inexplicables colas en las semanas previas al sorteo de Navidad, estuvo en la Gran Vía y antes aún en la calle San Bernardo. Allí es donde se tomó originalmente esta fotografía a la que el autor de Madrid coloreado quiso dar cromatismo porque "todo el mundo conoce el nombre de esta lotera pero nadie le pone cara". Ese es el tipo de detalles, afirma, que ha querido rescatar.

Nazis en Cibeles. 1941

Llegada a Madrid de las Juventudes Hitlerianas el 13 de octubre de 1941. / EDICIONES LA LIBRERÍA

"En blanco y negro la imagen ya impacta", reconoce Uribaso, pero es cierto que en color, con el rojo de la bandera sobrecoge aún más, parece más cercana al presente. En el libro se incluyen también imágenes coloreadas de Heinrich Himmler en Madrid, una en las Ventas, presidiendo una corrida de toros, y otra, muy curiosa, en el Museo Arqueológico Nacional comtemplando cara a cara la Dama de Elche. Una réplica, en realidad, la original estaba entonces en París y no regresaría a Madrid hasta unos meses depués. Hay también llamativas fotos de la capital durante la guerra civil y una de la Puerta de Alcalá en 1937, apenas cuatro años antes de esta de la esvástica en Cibeles, con carteles de Lenin y otros jerarcas soviéticos colgando en sus vanos.

La fuga de la leona Sheriff. 1956

La leona Sheriff recién fugada del circo Americano, en la calle de Ríos Rosas. / EDICIONES LA LIBRERÍA

Sucedió el 25 de mayo de 1956. Dos leones y una leona se escaparon de las instalaciones del circo Americano, que estaba aposentado en la plaza de San Juan de la Cruz. Los leones, Tarzán y Prince, fueron apresados primero, no sin algún incidente que dejó herido a un domador. La leona, Sheriff, pudo prolongar más su fuga. De esta guisa, subida a una camioneta, la encontró el fotógrafo Manuel Urech, que llegó incluso a tomar algún plano más cercano. "Estaba ahí, en el momento exacto, y con la técnica adecuada para saber retratarlo", destaca Uribaso.

Inundaciones en el metro de Banco de España. 1959

La estación de metro de Banco de España inundada por las fuertes lluvias en agosto de 1959. / EDICIONES LA LIBRERÍA

Tal vez no de manera tan exagerada como en esta foto, pero haber visto cómo el agua se cuela a la estación de metro de Banco de España un día de lluvia fuerte no resulta extraño para cualquier residente en Madrid. "Por ahí pasaba el arroyo de la Fuente Castellana y puede que sea la naturaleza abriéndose paso", especula el autor de Madrid coloreado. "Antes no había móviles y por eso solo hay una imagen o dos de estos hechos de aquella época. Ahora cada cual tiene su cámara siempre encima".