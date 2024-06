Rivas acoge a 12 niños palestinos dentro del 'Campo de Trabajo inverso': "Aquí pueden dormir por las noches"

Doce niños y niñas palestinos procedentes del campo de refugiados de Aida en Belén (Cisjordania) están pasando varias semanas en Rivas dentro del programa Campo de Trabajo, que este año se ha invertido para que sean niños palestinos los que viajen a España y no del revés como suele ser para que jóvenes españoles conozcan la situación de Palestina.

El programa se organiza cada año por la asociación Pallasos en Rebeldía en colaboración con el Ayuntamiento de Rivas pero esta edición, por la guerra en Gaza, son los niños palestinos, pertenecientes a la escuela de circo, los que han venido a España hasta el próximo 11 de julio.

“Esta ciudad no se olvida de la situación de Palestina, que no viene de ahora, sino que lleva 70 años viendo vulnerados sus derechos humanos”, aseguró la alcaldesa, Aída Castillejo, en la rueda de prensa de presentación del programa. “La causa del pueblo palestino debería ser la causa de los derechos humanos y no queríamos que este año parara la actividad, por eso abrimos las puertas de nuestras casas a los pequeños palestinos y sus monitores como ellos nos abren las suyas cuando vamos allí”.

Durante su estancia en Rivas, además de mejorar sus habilidades circenses, los jóvenes participarán por las tardes en varias actividades organizadas por los chicos y chicas que en años anteriores han estado en el campo de trabajo en la propia Palestina.

Entre otras actividades se organizará una liguilla de fútbol sala, una jornada de escalada, el visionado de una película, un encuentro de escuelas nacionales de circo o la propia Semana de la Juventud, que en este año llevaba por lema ‘Juventud por Palestina’.

También intervino Mohamed Alazza en representación de Lajee Center, la organización que colabora con el proyecto en Palestina. “El principal objetivo del ejército de ocupación israelí son los niños y niñas adolescentes, por eso es tan importante tener un espacio para ellos como es la escuela de circo”, aseguraba Mohamed. “Es la única escuela de circo que hay en todo Belén y ahí se pueden sentir libres, seguros, pueden jugar. Casi todos los niños han tenido traumas por lo que está ocurriendo”, señaló Alazza.

“Es muy importante el lazo que hacen de contacto con los niños de aquí, porque durante el año siguen en contacto, y eso es importante”, aseguró Alazza, que contó que los soldados israelíes entraron en casa de Ahmad, uno de los niños del campo de refugiados, tres días antes de viajar, y le amenazaron con que no podría venir. “Me dijo que lo que más le gustó es que puede dormir por la noche tranquilo”.