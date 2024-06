Almeida y el delegado del Gobierno siguen su cruce de reproches en el homenaje a la Policía Municipal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que no hablará “más” del delegado del Gobierno, Francisco Martín, después de que éste le haya criticado por sus “chiquilladas”. Martínez-Almeida y Martín han coincidido en el acto institucional de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal, un evento precedido de la polémica en torno a la invitación a Martín por parte del Consistorio, ya que en un primer momento, el delegado aseguró ayer, jueves, no tener constancia de la invitación. Fuentes municipales confirmaron que se había cursado la misma a última hora de la mañana de ayer, como también precisó la Delegación.

Todo ello con el antecedente de unas declaraciones de Almeida, quien aseguró el pasado martes que a partir de ahora, el Consistorio se iba a “replantear” la relación institucional con Martín a la hora de invitarle a los actos institucionales, debido al deterioro de las relaciones entre ambos por el cruce de reproches de las últimas semanas.

La polémica de hoy, además de por la invitación, ha girado en torno al lugar en el que el Consistorio ha colocado al delegado en el estrado de autoridades, ya que según Martín, basta con “analizar el decreto de preferencias y el lugar que corresponde a la representación del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid” para ver que “no ha sido respetado”.

“Yo no voy a perder prácticamente nada en hablar del delegado del Gobierno. Si no le enviamos la invitación porque no se la enviamos, si la enviamos porque se la tenemos que enviar a una determinada hora, que es la que él tiene que marcar. Si no está en el estrado, en el lugar que él cree que tiene que estar, se enfada también, ya es que está enfadado constantemente”, ha ironizado el primer edil a preguntas de la prensa tras el acto. Almeida ha reiterado, como viene haciendo las últimas semanas, que Martín quiere ser candidato a la Comunidad o el Ayuntamiento de Madrid por el PSOE-M: “Ha iniciado su carrera electoral, pero si lo que quiere hacer es jugar el papel de alcalde en este tipo de actos, que se presente a las elecciones”, ha espetado.

Previamente, Francisco Martín ha criticado las “chiquilladas” y el “enredo” generado, a su juicio, por el alcalde, y ha reclamado que se retome “la lealtad institucional, el respeto institucional” y el trabajo conjunto “en favor de construir soluciones a los problemas de los madrileños”.

Tasa de reposición

Por otra parte, y después de que Almeida mencionara en su discurso la tasa de reposición por la que no se puede contratar a más policías, el delegado del Gobierno ha incidido en que dicha tasa "fue activada por el Gobierno de Mariano Rajoy" y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha planteado eliminarla para 2025 "si finalmente se aprueban los Presupuestos Generales del Estado". También ha aseverado que, a su juicio, “no todo se soluciona con más gente”, por lo que ha señalado hacia los “problemas de gestión, de recursos humanos, de organización, de logística” de la Policía Municipal.

“La Policía Municipal de Madrid hace un trabajo extraordinario, con mil efectivos menos de los que legalmente está dotado. Es insultante a la Policía Municipal de Madrid que digan que (el problema) es la ineficiencia de la Policía Municipal y no la falta de efectivos”, ha reprochado después Almeida a Martín.

Arrojo, generosidad y entrega

En su discurso en el acto, celebrado, como viene siendo habitual, en el paseo de Coches del Parque de El Retiro, el regidor madrileño ha agradecido a la Policía Municipal, como “portavoz” del “sentir” de todos los madrileños, el “arrojo”, “generosidad” y “entrega” de los integrantes del cuerpo local de policías, cuyo trabajo es trascendental para que la capital pueda vivir el momento de “vibrante eclosión” en el que se encuentra.

Acompañado de miembros de su Gobierno, los portavoces de la oposición o el propio delegado del Gobierno, Almeida ha puesto en valor que el cuerpo municipal siempre ha “cumplido” su misión en “circunstancias extraordinarias” y los momentos “más difíciles”, como los atentados del 11-M, la pandemia, la borrasca Filomena o la explosión de la calle de Toledo de 2021. Además, ha querido “renovar” el “compromiso” del Ayuntamiento con el cuerpo, por lo que ha pasado a relatar las inversiones llevadas a cabo para potenciar a la Policía Municipal y ha detallado los procesos selectivos que están en marcha, momento en el que ha aprovechado para reiterar que el Gobierno municipal espera “poder superar” las “limitaciones legales” (la tasa de reposición) que impiden incrementar más la plantilla.

“En nombre de todos los madrileños os pido que sigáis trabajando por defender los derechos de los ciudadanos, que continuéis velando por nuestra seguridad y manteniendo el orden en esta ciudad con la eficacia y la honestidad que siempre os ha distinguido. Solo así Madrid seguirá brillando como lo hace hoy. Solo así Madrid brillará incluso más el día de mañana”, ha concluido.

Medallas

Antes de su discurso, el alcalde ha hecho entrega de las cuatro medallas de la Policía Municipal -máxima condecoración- otorgadas este año por San Juan Bautista. Estas medallas han sido para Jaime Alfonsín Alfonso, exjefe de la Casa del Rey; la agrupación de tráfico de la Guardia Civil; la entidad municipal Samur Social, coincidiendo con su veinte aniversario, y la entidad Foro por Madrid.

Además de las medallas de la Policía Municipal, se han entregado 93 medallas al mérito a personal interno del cuerpo local de policías por intervenciones relevantes llevadas a cabo este año, y también se han dado las cruces al mérito y diplomas al personal interno de la Policía Municipal y 37 cruces al mérito a personal externo al cuerpo, entre ellas una, a título póstumo, al periodista y cronista de la villa Constantino Mediavilla, recientemente fallecido.

El PSOE reclama más medios para la Comisaría de Gestión de la Diversidad

Al acto han asistido también representantes del resto de fuerzas políticas representadas en el Consistorio madrileño. La portavoz del grupo municipal del PSOE-M, Reyes Maroto, ha aseverado a su conclusión que es un "orgullo contar con hombres y mujeres comprometidas para que esta ciudad sea una ciudad segura".

Tras ello, y dada la inminente celebración del Orgullo de Madrid (MADO), Maroto ha apostado por reforzar la Comisaría de la Gestión de la Diversidad. "Hoy han estado aquí hombres y mujeres de esa comisaría, que lo que nos están demandando son más recursos, más medios, para poder combatir en esta semana del Orgullo esos delitos”, ha apostillado.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Javier Ortega Smith, ha hecho hincapié en que le preocupa "enormemente" cuando “algunos miran hacia otro lado, o llaman hechos puntuales cuando en Madrid ya hay un 26,5 % de la población, en la última encuesta sobre calidad de vida, que nos está diciendo que la seguridad les preocupa”.

“Ante eso no podemos dormirnos diciendo ‘es que Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo’. Ha habido ciudades que han perdido ese ranking, se han quedado en las ciudades más peligrosas del mundo, porque se durmieron y porque no se tomaron en serio que lo que un día empieza es una bola que luego es muy difícil de parar”, ha augurado.