El alcalde de Fuenlabrada vuelve al choque interno con Lobato y reprocha no haberle apoyado con el centro de menores no acompañados

Las fisuras entre el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), y Juan Lobato parecían haber quedado aparcadas, al menos públicamente, pero este miércoles han vuelto a aflorar. Ayala ha reprochado al secretario general del PSOE-M que no haya dado la cara por él ante el conflicto que mantiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el centro de menores extranjeros no acompañados que la Comunidad de Madrid quiere abrir en Fuenlabrada. El choque por este recurso de acogida lleva dos meses en los medios de comunicación, y el alcalde ha afeado que Lobato no haya dicho nada públicamente que apoye su postura.

"Yo he sido completamente leal pero con Fuenlabrada no se juega. He echado de menos que alguien diga algo, que mi secretario general diga algo con respecto al centro de menores no acompañados. Me parece que sería lo normal, porque no es una política local y de la Comunidad de Madrid, es una política regional", ha lanzado el regidor en una entrevista concedida a Europa Press. La crítica llega más allá, puesto que reprende su jefe de filas por centrarse en otras cuestiones que en opinión de Ayala no son las que deben dirigir el debate en Madrid: "Ha habido a quien le ha interesado más hablar de la amnistía y de Cataluña que del centro de menores de Fuenlabrada".

Ayala rechaza el centro de menores en La Cantueña alegando que el espacio en el que quiere levantarlo la Comunidad no está habilitado para ese uso, por lo que ha elevado el choque a los tribunales, y porque entiende el modelo que se quiere implantar "no cumplen los parámetros de Derechos Humanos" establecidos por la Unión Europea: lo tacha de "megacentro de menores" con características "infrahumanas" y alejado del "núcleo urbano".

Competidores en las primarias

Lobato y Ayala se enfrentaron en las primarias de 2021. El primero ganó y desde entonces no se ha escuchado a Ayala criticar públicamente la gestión del responsable regional del partido, aunque un almuerzo que mantuvo a inicios de año con Santos Cerdán dejaba en evidencia que la sintonía entre ambos sigue siendo sin ser total. Aunque el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid defiende su trayectoria en estos dos años, alegando que los resultados electorales muestran que el posicionamiento del partido en Madrid ha mejorado desde que cogió las riendas de la federación, sigue habiendo voces internas que reprochan que Lobato no consigue arrancar a Más Madrid el liderazgo de la izquierda en la región.

De hecho, en la misma entrevista Ayala incide en que es necesaria una alternativa "nítidamente de izquierdas" en Madrid, que el PSOE no ha "capitalizado" el voto de Más Madrid en las últimas europeas a pesar de la debacle de Sumar y que su partido no puede "permitir" que el partido de Mónica García "le coma la tostada" en el histórico 'cinturón rojo'.

Desde el entorno de Lobato evitan hacer declaraciones sobre este asunto, evitando cualquier enfrentamiento interno. Aunque en conversaciones informales en estas últimas semanas defendían la postura del regidor de Fuenlabrada es cierto que el portavoz no lo ha hecho en declaraciones públicas. La presión interna por su continuidad se ha visto acentuada desde que tras las elecciones europeas el propio Pedro Sánchez puso el foco en Andalucía y Madrid. Lobato lleva todo el año recorriendo las agrupaciones locales buscando el apoyo de los militantes, consciente de que en el próximo congreso de 2025 es probable que se juegue su continuidad al frente del PSOE de Madrid y el apoyo de Ferraz no está de momento garantizado.

Este mismo martes, la secretaria general de la federación madrileña, Marta Bernardo, apuntaba en una entrevista en Onda Cero que los rumores en torno a las críticas a Lobato es "humo que aparece y desaparece", y que mientras es un asunto sobre el que tampoco quiere seguir ahondando ni dar una opinión mientras no escuche "públicamente con nombres y apellidos que algún compañero o compañera considere que lo que necesita el partido en Madrid es un cambio en el liderazgo que se decidió en primarias hace dos años".