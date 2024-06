Almeida va a "replantear" la relación institucional con el delegado del Gobierno en Madrid

La brecha ya es total e insalvable entre el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Concluido el primer Debate sobre el Estado de la Ciudad de la legislatura, que se ha celebrado este martes en el Peno de Cibeles, el alcalde madrileño ha asegurado que desde el Consistorio se van a "replantear" la relación institucional con el representante del Ejecutivo central.

"No podemos permitir que aproveche el Debate sobre el Estado de la Ciudad para insultar para insultar al Gobierno de la ciudad de Madrid", ha afirmado Almeida en declaraciones a la prensa, en las que ha afeado a Martín que se haya servido de este acto institucional para "convocar a los medios de comunicación en la sede del Ayuntamiento de Madrid mientras se está celebrando el debate".

Por tanto, "desde el Ayuntamiento vamos a seguir manteniendo todas las vías de colaboración y cooperación con la Delegación del Gobierno, pero respecto a la figura del delegado del Gobierno nos hemos cansado de sus insultos", ha subrayado el regidor popular. Una decisión que toma con "hondo pesar", puesto que, como "saben todos los madrileños, siempre apuesto por mantener relaciones instucionales cordiales", ha detallado Almeida, pero en este caso resulta del todo "imposible", ya que el delegado del Gobierno "ha decidido ser el jefe de la oposición".

Ahondando en esta cuestión, Almeida ha reprobado que Martín ha acudido este martes al Palacio de Cibeles a usurpar el papel de Reyes Maroto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, a quien ha "opacado" ejerciendo la labor de crítica al Ayuntamineto de la capital desde el propio Consistorio. Por todo ello, el Gobierno municipal va a replantearse si continúa invitando al delegado a los actos institucionales.

"Almeida no puede exigir al delegado del Gobierno que deje de serlo"

La respuesta del delegado del Gobierno no se ha hecho esperar. También desde el atril de la sala de prensa de Cibeles, Francisco Martín ha replicado a las palabras del alcalde madrileeños negando haber proferido ningún insulto y garantizando que no va a dejar de realizar su labor de representante del Gobierno de España en la Comunidad y la ciudad de Madrid.

"Me gustaría que me señalaran cuáles son esos insultos, porque yo todavía no he sido capaz de localizar ningún insulto en mis declaraciones ni en mis mensajes", ha señalado el delegado, antes de referirse a Almeida asegurando que "lo que no puede hacer" es "perdirme que deje de ejercer mi responsabilidad" para que "él se encuentre más cómodo". Al contrario, le guste o no esta labor al regidor popular, "lo va a tener de ahora en adelante, con la mejor actitud y con la mejor educación", ha recalcado Martín.