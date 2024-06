Almeida se crece en un debate sobre el estado de la ciudad de Madrid con el foco en el problema de la vivienda

Con el traje institucional. Así ha llegado el alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida al palacio de Cibeles para presumir de gestión del primer año de su segundo mandato como alcalde de Madrid, aunque no ha sido así como ha salido. Desde la seguridad de su mayoría absoluta, el regidor madrileño ha empleado algo más de una hora defender que la ciudad se ha convertido “en uno de los lugares del mundo en los que hay que estar” y en “el mejor Madrid que entre todos nos hemos dado nunca”.

En un primer discurso algo triunfalista y sin excesivas pullas contra la oposición, esas las ha dejado para el turno de réplicas, ha insistido en que 283 de las 300 medidas de su programa ya han sido ejecutadas o están en ejecución y ha repasado la acción de su gobierno área por área.

Empezando por la vivienda, la que ha señalado como “principal preocupación” de su equipo. Almeida ha asegurado que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo es el principal promotor de vivienda pública de España y ha afirmado que en esta legislatura va a haber vivienda disponible y asequible “en más del 30% de lo que hoy es el mercado de arrendamiento”.

El alcalde ha afirmado que la EMVS cuenta con 6.400 viviendas en fase de proyecto y ha repetido lo que ya dijo hace una semana, que en lo que queda de año se entregarán 750. Mañana mismo, ha dicho, se entregarán 65 en Villa de Vallecas. Asimismo, ha anunciado, el primer proyecto municipal de coliving para jóvenes con 45 viviendas en el distrito de Centro.

En materia de seguridad ha subrayado la puesta en marcha este año de la patrulla antigraffiti de la Policía Municipal, que ha iniciado más de 400 procedimientos administrativos sancionadores y ha sentado en el banquillo a 15 personas por “atentar contra el patrimonio de los madrileños”. Asimismo, ha subrayado la instalación de 56 cámaras a las que se sumarán las 16 que ya hay en ejecución en la plaza del Dos de Mayo y otras 15 en la plaza Elíptica. Se colocarán también estos dispositivos en la calle de Cullera, en Pradolongo y en el Parque Calero.

Nueva ordenanza de convivencia

El alcalde ha anunciado, asimismo, que su gobierno iniciará en el segundo semestre de este año la nueva ordenanza de convivencia frente a comportamientos antisociales, con los que ha anunciado una política de “tolerancia cero”. La normativa endurecerá sanciones en asuntos como okupaciones o botellones.

Dos de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, el soterramiento del Paseo de la Castellana en su tramo norte, junto a las cinco torres, y el cubrimiento de la M30 a la altura de Ventas, se licitarán también, ha anunciado el alcalde, a lo largo de los próximos seis meses.

Almeida ha adelantado igualmente que el año que viene se aumentará un 10% la dotación para becas para la escolarización en la etapa de educación infantil 0-3 en centros privados y se aumentará el tramo de renta también un 10%. Además, ha señalado que se incrementarán el curso que viene 11 plazas en escuelas municipales públicas. Asimismo ha anunciado para septiembre el Plan de Natalidad que el Partido Popular llevaba en su programa, aunque no ha dado detalles de en quñe consistirá más allá de apuntar que “pondrá el foco en la conciliación laboral y familiar”.

También en el segundo semestre se redactará el proyecto de reforma del Paisaje de la Luz en la subida de la calle Alcalá en dirección hacia la Puerta de Alcalá para darle “mayor dignidad” al monumento “más reconocible” de la capital, según ha anunciado el alcalde, quien ha fijado igualmente en la segunda mitad de 2024 el plazo para iniciar la intervención para restaurar la Plaza de Neptuno.

"No tienes principios"

Con las intervenciones de la oposición Almeida ha cambiado el tono. Ha empezado Javier Ortega Smith, portavoz de Vox, recordándole al alcalde algo que le dijo Esperanza Aguirre cuando Almeida era concejal: “Tu problema es que todo te da igual porque no tienes principios”. Para reprocharle después haber vendido humo en materias como vivienda, movilidad o los excesos de ruido.

A continuación Reyes Maroto ha tachado el año de mayoría absoluta de Almeida de “decepcionante”. La portavoz socialista ha repetido las palabras de Pedro Sánchez para insistir en que Madrid es el “epicentro de la máquina del fango”. Además de acusar al regidor de “gobernar de espaldas” a los madrileños, ha denunciado el fracaso de las políticas municipales de vivienda, la suciedad de las calles o la inacción ante la emergencia climática.

“Su prioridad es vender suelo público a promotores privados: 92 parcelas entre junio de 2019 y abril de 2024, un 67% del total. Están descapitalizando un patrimonio que es de todos los madrileños”, ha denunciado Maroto.

"Caricatura"

Desde Más Madrid, Rita Maestre ha comenzado distinguiendo entre “mayoría absoluta” y “poder absoluto” y ha ironizado con que “hoy Madrid es corte, que no villa” para denunciar las desigualdades y tratos de favor. La portavoz de la formación de izquierda ha defendido la introducción de una tasa turística o la prohibición de compra de vivienda que no vayan a ser utilizadas como primera residencia en zonas tensionadas.

El alcalde ha dejado entonces a un lado el perfil institucional para entrar en la confrontación abierta. “Qué penita de oposición”, ha dicho desde la tribuna. A Javier Ortega Smith le ha llamado “caricatura”. A Reyes Maroto, “apóstol del sanchismo”. Y a Rita Maestre, tras tacharla de “un tanto perezosa”, la ha acusado de “ni trabajar, ni estudiar, ni leer”.

“¿Saben por qué no triunfan?”, ha señalado. “Porque Madrid simboliza la centralidad y la moderación de los valores constitucionales. Ustedes no conectan con la modernidad constitucional. Hay que tener ideas y no solo pancartas”.