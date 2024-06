El Ayuntamiento de Madrid reabre el parking de Recoletos como su tercer "hub de movilidad"

Tras una inversión de 7,4 millones de euros, 2,8 millones de ellos procedentes de fondos europeos Next Generation, y después de una obra de gran complejidad técnica debido a los daños estructurales existentes, según ha descrito José Luis Martínez-Almeida esta mañana, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy el renovado aparcamiento de Recoletos, operativo a partir del lunes. Las autoridades municipales, no obstante, no lo llaman aparcamiento, prefieren la expresión "hub de movilidad sostenible". En cuatro plantas subterráneas alberga 398 plazas de estacionamiento. Pero también puntos de recarga para vehículos eléctricos y plazas reservadas para facilitar la distribución de mercancías.

"Este espacio es un emblema y símbolo de la movilidad de Madrid en el futuro", ha asegurado el alcalde madrileño, quien ha añadido que la nueva instalación favorece "la coexistencia de diferentes formas de movilidad y el avance hacia su electrificación".

Originalmente construido en 1967, se extiende entre los números 2 y 10 del Paseo de Recoletos con una superficie de 11.370 metros cuadrados destinados a plazas tanto para vehículos compartidos como para residentes y de rotación. Es en la primera planta en la que se centran la mayor parte de las innovaciones. En este nivel se disponen, así, 72 plazas para vehículos eléctricos compartidos, dos plazas para recarga eléctrica de 50 kW, otras cuatro de 7,4 kW, dos plazas de recarga reservadas para personas con movilidad reducida y ocho plazas de BiciPark.

Además, es en este primer piso en el que se han habilitado los dos espacios para la distribución urbana de mercancías, que aliviarán las operaciones de carga y descarga en superficie. Los planes del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Transporte pasan, no obstante, por ampliar los puntos de recarga en el futuro.

Las otras tres plantas son las que alojan las plazas para residentes y para usuarios no residentes que acudan a la zona en su coche. Para los primeros se reservan un total de 100 en la segunda planta, dos de ellas para personas de movilidad reducida. Las dos plantas restantes son las que se destinan para las plazas en rotación: 94 (siete de ellas para personas con movilidad reducida) en el piso -3 y 107 en el -4.

Desde el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente del consistorio madrileño se hace especial hincapié, además, en que el de Recoletos será el primer aparcamiento de gestión pública de la ciudad que tiene habilitado el sistema ticketless para el acceso mediante lectura y el registro de matrículas como medio de identificación para pagar y salir, evitando atascos. Tras la reforma, cuenta con salida y entrada independientes y tres accesos peatonales en Recoletos, Cibeles y Colón.

El de Recoletos es el tercer parking reconvertido en "hub de movilidad" después de los de Canalejas y Santo Domingo. A lo largo de este año el Consistorio prevé inaugurar otros dos: en la Plaza del Carmen, a finales de este verano, y en las Cortes, ya en el último trimestre de 2024. Para 2017, cuando concluya el actual mandato, el equipo de Almeida prevé que haya un total de 13 de estos aparcamientos renovados. O "hubs de movilidad" si se prefiere.