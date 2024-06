Conciertos gratis, batalla naval y apoyo al pueblo palestino en el XX aniversario de las fiestas de La Karmela de Vallecas

Este verano, las fiestas populares de Puente de Vallecas (Madrid), conocidas como La Karmela, cumplen 20 años "construyendo unas fiestas de barrio para todas y todos", en palabras de la organización en la publicación en redes sociales en la que han dado a conocer el cartel de este año. Y lo hacen con un mensaje y una declaración "de guerra" firme y clara: mosttras su apoyo al pueblo palestino, víctima del genocidio de Israel en Gaza. "Porque si hay que morir es de vivir y porque nunca entendimos las fiestas separadas de la lucha", añaden con decisión.

Para conmemorar estas dos décadas de "fiestas populares y combativas", las asociaciones vecinales del barrio han preparado un destacado calendario de festejos que se extenderán entre los próximos 11 y 14 de julio, con decenas de conciertos gratuitos, una macropaella, pasacalles, juegos populares y, cómo no, la mítica Batalla Naval de Vallecas. Entre el amplísimo y variado cartel de este año, que los organizadores insisten en dejar claro que "no es un festi", sino las fiestas populares del distrito, destaca el concierto que ofrecerá Sara Socas. La cantante y freestyler canaria será el plato fuerte de las actuaciones del sábado 13 de julio, el día fuerte de las fiestas.

La Batalla Naval de Vallecas 'aguará' la fiesta el último domingo

La Batalla Naval de Vallecas es una celebración única en la capital, en la que los participantes, armados de cubos y pistolas de agua, se enfrentan en una tan poco cruenta como divertida lucha pasada por agua que cada arño reúne a cientos y cientos de personas. Y es que si en algo destacan los vallecanos, es en mojarse, sea cual sea la causa.

Tal y como manda la tradición, la Batalla Naval tendrá lugar el último domingo de las fiestas, 14 de junio, poniendo así un broche final perfecto a varias jornadas de diversión y reivindación. Será a partir de las 16:30h, cuando vecinos y vecinas e incluso personas llegadas desde otros puntos de Madrid tomen sus instrumentos de remojado y salgan a las calles a empaparse unos a otros hasta que el cuerpo aguante.

.- La Cofradía Marinera de Vallecas convoca la tradicional Batalla Naval de Vallecas, una fiesta de agua y reivindicación que se celebra desde 1982 en este barrio madrileño, interrumpida solo por la pandemia y que este año tiene como lema 'Frente a los discursos de odio, ¡¡mójate!!', este domingo en Madrid. / EFE / Víctor Lerena

Toda la programación de las fiestas de La Karmela 2024

Jueves 11 de julio

18:30h . Pasacalles con Charanga Trovada. Salida CC Madrid Sur.

. Pasacalles con Charanga Trovada. Salida CC Madrid Sur. 19h . Batucada. A cargo de Asociación La Kalle.

. Batucada. A cargo de Asociación La Kalle. 19:30h . Pregón de Fiestas.

. Pregón de Fiestas. 19:45h . Chirigota El Desvàn.

. Chirigota El Desvàn. 20h . Conciertos:

. Conciertos: Nuevo Mester de Juglaría.

Sr. Kangalla.

DJ Trapella.

Viernes 12 de julio

18:30h . Taller de Graffiti infantil y adulto.

. Taller de Graffiti infantil y adulto. 19:30h . Conciertos:

. Conciertos: Carmen Xia.

Vela Infamous.

Sara Socas.

Falsalarma.

Via Zamboni con DJ Set.

Sábado 13 de julio

10h . Torneo Hijos del Caballo Blanco. Polideportivo Palomeras.

. Torneo Hijos del Caballo Blanco. Polideportivo Palomeras. 10:30h . Actividad acuática infantil.

. Actividad acuática infantil. 11:30h . Colla Castellera. Minyons de Terrassa.

. Colla Castellera. Minyons de Terrassa. 12h . Vermut con la Belcho Band.

. Vermut con la Belcho Band. 13:30h . Comida Cubana y bingo musical.

. Comida Cubana y bingo musical. 18:30h . Juegos Populares Castellanos.

. Juegos Populares Castellanos. 19:30h . Conciertos:

. Conciertos: Neskatasuna.

Los De Marras.

Brigada Flores Magon.

Núcleo Terco.

DJ Azken Erromantikoak.

Domingo 14 de julio