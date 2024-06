Ayuso presume de equipo en su primer año de balance de Gobierno: “No he pensado hacer ningún cambio, lo consejeros seguirán al frente”

El próximo 22 de junio se cumple un año del Gobierno de mayoría absulta de Isabel Díaz Ayuso. El único de los tres que lleva ya gestionando desde 2019. Pero ahora, con sus 70 escaños y sin posibilidad de que la oposición le condicione sus iniciativas o bloquee nada en la Asamblea de Madrid, la presidenta madrileña se presenta con un balance del que es responsable única. Sin perfiles políticos que le hagan sombra ni le sirvan de parapeto ante cuestiones polémicas, Ayuso lleva un año haciendo oposición a Pedro Sánchez desde la Puerta del Sol y conciliando con Génova y Alberto Núñez Feijóo para evitar suspicacias que remiten a tiempos pasados en el partido.

A ese perfil menos político de sus consejeros se refirió ella misma sin que nadie le preguntara durante su rueda de prensa de balance. En las filas populares, con voz baja, sus propios diputados han sugerido en los últimos meses que podría haber una crisis de gobierno si sigue la escalada de crispación política porque los consejeros no están "entrenados" en la bronca política. En las filas populares han señalado que con este Gobierno Ayuso no tenía en quien parapetarse y que solo sobre ella recae la confrontación política más dura con Sánchez. Pero tras un año de Gobierno, la propia presidenta ha querido cortar el debate, al menos de momento. "No he pensado hacer ninguna cambio", apuntó tras hacer una defensa de sus consejeros, aunque entre risas y con todos ellos delante y en primera fila matizó con un "todo depende de la situación".

"Alguna vez se oye", dijo ella misma, "que no tienen perfil político". Y tras defender su "dedicación", su trabajo "excepcional" y su "vocación de servicio público", contestó así a quienes le invitan a hacer cambios: "Me quedo con políticos comprometidos en lugar de los que van dando coces desde los micrófonos". Mientras trabajen "con esa actitud" y "compromiso", aunque "cometan errores", los consejeros "seguirán al frente", remató.

Balance de gestión

Respecto al balance de la gestión, aunque el Plan Normativo de la Comunidad de Madrid publicado al inicio de la legislatura registra 158 iniciativas normativas (35 leyes y 123 decretos), el Gobierno regional menciona hasta 469 medidas en su programa de Gobierno para los cuatro años. Ayuso se presentó tras el Consejo de Gobierno con el 25,9% de ellas, hasta 119, cumplidas y el 63% en marcha, según consta en el resumen facilitado por el ejecutivo autonómico. Entre las medidas más destacadas se encuentran algunos proyectos relevantes para este Gobierno, como el reseteo de la Ciudad de la Justicia después de varios intentos fallidos o la reformulación del Hospital de La Paz presentado este martes por la presidenta, con una inversión de mil millones de euros y 8 años de ejecución por delante.

La sanidad fue uno de los asuntos más conflictivos en la legislatura pasada, pero este año la Comunidad ha procurado bajar el suflé y evitar polémicas y, además, se ha encontrado enfrente a una vieja conocida, la ministra Mónica García, a la que les resulta fácil redirigir sus críticas y endosar responsabilidades, como la falta de profesionales que reclaman, por ejemplo. Esto que García reprochó a la Comunidad cuando era portavoz de la oposición en la Asamblea, ahora el equipo de Ayuso se lo afea a la ministra.

El ejecutivo autonómico ha dado por finalizado este año el centro de atención diurna a pacientes con ELA en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el que dota de contenido y funciones a este centro tan polémico desde su creación, o la renovación del Hospital 12 de Octubre que se inició en la legislatura anterior y la Torre 4 del Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Proyectos hospitalarios con los que buscan equilibrar los problemas en la atención primaria, en la que se ha aplicado la mejora salarial negociada antes de las elecciones de mayo. En el ámbito sanitario, además, Ayuso ha puesto en marcha una ley para intentar reducir el acceso de los menores a productos derivados al cannabis y continuar con su cruzada contra las adicciones.

Incentivos fiscales y vivienda

Los incentivos fiscales siguen siendo una de las cuestiones en las que han seguido insistiendo en el Gobierno regional. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno se ha aprobado la ley con deducciones en el IRPF para "atraer inversiones de contribuyentes procedentes del extranjero" y este año se ha aplicado por segunda vez la deflactación del IRPF en el tramo autonómico, así como nuevas deducciones para el alquiler y la vivienda. Además, se ha puesto en marcha un plan de empleo juvenil dotado con 200 millones para los próximos dos años.

Ayuso inició esta nueva etapa de Gobierno asegurando que esta sería la legislatura de la vivienda. Los precios siguen al alza en la Comunidad, pero de momento, el Gobierno regional aduce que se acaba de aprobar una ley para convertir las oficinas en viviendas -que según el sector afectará principalmente a los solares aún por construir- y se mantienen las distintas ayudas que se pusieron en marcha ya en la legislatura anterior.

La digitalización también iba a ser la piedra angular de la legislatura, para eso se creó una consejería específica que sirviera para dar impulso a los proyectos digitales del resto de las áreas. Este primer año se ha puesto en marcha la historia social unica, se ha ampliado el uso de la tarjeta sanitaria virtual y se ha creado la Agencia de Ciberseguridad.

Educación, un año complicado

En el ámbito educativo es donde ha habido más polémicas en este primer año de Gobierno, con falta de profesores al inicio de curso, problemas con las becas comedor y huelgas del profesorado por los horarios, algo que la Consejería se ha comprometido a acompasar a lo largo de la legislatura.

En cualquier caso, el Gobierno regional pone el foco en la ampliación de los horarios en los colegios a partir de septiembre para facilitar la conciliación, la reducción de ratios en los colegios y en algo que se aplicará a partir de septiembre pero ya está aprobado: la inclusión de nuevos contenidos sobre la Constitución y los cambios en el modelo de educación bilingüe.