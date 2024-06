El Ayuntamiento de Madrid inicia la tramitación de la nueva ordenanza de terrazas

El pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la Ordenanza de Terrazas del Ayuntamiento de Madrid. El consistorio no tardó en recurrir ante el Supremo la sentencia, por lo que no es firme y la ordenanza sigue vigente. Pero al mismo tiempo que presentaba ese recurso de casación anunciaba que trabajaría en una nueva normativa. Y hoy se ha dado el primero paso.

Según ha confirmado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno semanal, el Ayuntamiento va a lanzar un periodo de consulta previa a la elaboración de la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. La consulta tendrá una duración de 15 días naturales a partir de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM).

No es una cuestión menor. Entre los argumentos del TSJM para estimar el recurso contencioso-administrativo que presentó la entonces portavoz del PSOE municipal que motivó el fallo estaba el de que la ordenanza no había sido sometida a información pública. La nueva ordenanza sustituirá a la aprobada en 2022, impulsada durante el anterior mandato por la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís. Aquel texto actualizaba la legislación de 2013 cuando comenzaban a levantarse las restricciones por la pandemia.

Según ha adelantado Sanz, la nueva ordenanza persigue, entre otros objetivos, armonizarla con normas de posterior aprobación como la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid o la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular, garantizar "el disfrute de un ocio de calidad" a la vez que el descanso de los vecinos y simplificar trámites administrativos y tributarios.

"Vamos a tratar de llegar a un texto que en la medida de lo posible, permita alcanzar un acuerdo con un sector extraordinariamente importante para la vida de la ciudad, como es la hostelería, como con los vecinos", ha abundado la vicealcaldesa, quien ha señalado, no obstante, que el nuevo texto no va a recoger demasiadas modificaciones. "No es esa la idea de esta ordenanza, sino incorporar algunas cuestiones mejorables. Ya no estamos en una situación covid, sino de plena normalidad. Recogeremos algunas modificaciones, pero no van a ser demasiado importantes".

La participación en la consulta pública hoy abierta se articulará a través de la web Decide Madrid durante los 15 días siguientes a la publicación en el BOAM. Se trata, afirma el Ayuntamiento en una nota, de "una oportunidad para recoger los puntos de vista, la experiencia, las necesidades y demandas de los sectores implicados, particularmente vecinos y empresarios de la hostelería, así como la opinión ciudadana".