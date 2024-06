El TSJ de Madrid paraliza la elección de 3.000 plazas de la OPE de enfermería de 2022

La Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado que se paralice de forma provisional el proceso de elección de plazas derivado de la oferta pública de empleo (OPE) de enfermería de 2022. La decisión llega después de una denuncia del sindicato de enfermería Satse, que considera que la "opacidad" en el proceso de esta OPE de méritos provoca "indefensión" a las 3.153 personas afectadas.

Son enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas que se presentaron a una OPE sin que estuvieran desglosadas "las plazas disponibles por hospital", según apunta Satse. Esto "significa que el proceso no es transparente y abre la puerta a la posible manipulación de las plazas elegidas finalmente", denuncian en el comunicado con el que han hecho pública la decisión de los tribunales.

Desde la Consejería de Sanidad confirman que una vez conocido el auto del TSJM suspenden "el plazo de elección de inmediato", hoy mismo, concretan, y explican que ahora "se abre un periodo de tres días para poder presentar alegaciones". En el departamento que dirige Fátima Matute no están de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el sindicato de enfermería en esta denuncia.

Satse considera que quienes se presentaron a la OPE de méritos y obtienen plaza "deben elegir totalmente a ciegas su futuro puesto de trabajo, ya que desconocen el número de plazas por hospital que se ofertan". Algo que sin embargo reconocen que no ocurre en los centros de salud, donde sí se especifican. De esta forma, tachan de "indefensión y opacidad" el proceso, ya que entienden que no garantiza que "el que mejor nota ha obtenido" sea quien finalmente "consiga la plaza a la que quiere optar". Desde el sindicato apelan a la vulneración de los "principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" y confían en que la Consejería abra un "nuevo plazo de presentación" de solicitudes y no tarde en publicar el número de plazas por hospital.

Sin embargo, fuentes del departamento de Matute confirman que está ya preparando las alegaciones y rechazan las acusaciones del sindicato: "Consideramos que esta medida beneficiosa para el conjunto de los profesionales y recurrida ahora por los sindicatos (SATSE) cuando se van a publicar ya las plazas adjudicadas, no hace sino lastrar y retrasar el proceso de consolidación, teniendo que volver a seleccionar las plazas los profesionales".

La asociación que defiende a las enfermeras recrimina a la consejería que la "opacidad" se limite a las plazas que afectan a su profesión, ya que "para aquellas categorías no universitarias (TCAE, celadores y resto de profesionales de la OPE de Méritos) sí aparece el número de plazas disponibles por hospital por lo que la transparencia es total".