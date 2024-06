El Madrid del año de mayoría absoluta de Almeida: 673 viviendas, Operación Campamento y conflictos vecinales en el Bernabéu y Montecarmelo

Hoy hace un año que quedó constituido el actual gobierno municipal de Madrid. Prácticamente extinguido Ciudadanos, el PP obtuvo 29 concejales en las elecciones del 28 de mayo de 2003 y José Luis Martínez-Almeida afrontaba, con mayoría absoluta, un segundo mandato mucho más plácido que el primero. Esta mañana tocaba hacer balance de ese primer año. Y como era previsible, el alcalde ha hecho un triunfalista repaso de los últimos doce meses rodeado de su equipo de gobierno y el resto de ediles que conforman el grupo municipal. "Si nos presentamos a las elecciones del año 2023 hablando del 'momento Madrid', podemos decir ahora y aquí que el 'momento Madrid' se ha consolidado y tenemos el mejor Madrid, con la mayor proyección de futuro, que nunca ha habido en esta ciudad", ha asegurado. De las 300 medidas presentadas en su programa, ha afirmado Almeida, 283 están iniciándose, ejecutándose o ya ejecutadas.

Para empezar, ha presumido, se han aprobado los presupuestos municipales. No es una afirmación baladí. Almeida concluyó su anterior mandato teniendo que prorrogar en 2023 las cuentas de 2022. Con mayoría absoluta, el PP no tuvo problemas en diciembre para aprobar unos presupuestos de 5.939 millones. Incluían una mínima rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de apenas el 0,01%, y otras rebajas fiscales y bonificaciones. Desde que gobierna Almeida, en 2019, asegura el Consistorio, la rebaja de impuestos ha sido de 800 millones de euros. En materia económica, además, el alcalde ha apuntado el aumento de inversión en start-ups en la ciudad de Madrid, que se ha multiplicado, ha dicho, por cinco en los últimos cuatro años.

Entre los escasos anuncios que ha hecho el alcalde, sí que ha apuntado que ya tienen las conclusiones de los grupos de trabajo que se han reunido para la elaboración de una futura ley de capitalidad que diseñe un nuevo marco de financiación y competencias para la capital. Corresponde ahora a la Dirección General de Calidad Normativa la elaboración de un borrador que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA de fuentes municipales, prevén enviar al Ministerio de Justicia a la vuelta del verano. La aprobación del texto no es competencia municipal sino que tiene que ser votado en el Congreso de los Diputados.

Vivienda

La "prioridad" de las políticas del Ayuntamiento en este año, así la ha definido el regidor madrileño, ha sido, no obstante, la vivienda. "Madrid es en estos momentos la primera ciudad de España en construcción de vivienda social", ha proclamado. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid ha finalizado este año 673 viviendas hasta consolidar un parque de 8.512 pisos en régimen de alquiler asequible. La medida no ha servido, no obstante, para contener los precios. Según los datos del portal idealista.com, el coste de la vivienda ha subido un 12,4% y desde mayo de 2023 y el de los alquileres un 17,1%.

En este sentido, Almeida ha recordado el que sí puede vender como uno de los grandes éxitos de este primer tramo de legislatura: el desbloqueo de la Operación Campamento en colaboración con el Ministerio de Vivienda. "Desde el punto de vista de la tramitación", ha apuntado hoy Almeida, "a lo largo del último trimestre de este año aprobaremos inicialmente en el pleno del Ayuntamiento la ejecución de este programa, que contempla, aproximadamente, 16.000 viviendas". Comenzarán a ver la luz, previsiblemente, a partir de 2029.

Aparejada a la Operación Campamento va el soterramiento de la A5, obra que se acometerá en dos fases. La primera ya fue licitada en febrero, con un presupuesto de 400 millones, abarca 3,8 kilómetros y se prevé inaugurará antes del fin del mandato, en 2027. Para la segunda, aún sin diseñar, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante indicó en mayo que podría estar lista cuando finalice la propia Operación Campamento.

Transporte

El alcalde madrileño también ha exhibido los mejores datos históricos de número de viajeros en los autobuses de la Empresa Municipal de Transporte. En 2023 los autobuses madrileños superaron los 454 millones de viajeros. Igualmente, ha recordado la distinción, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Arbor Day como Ciudad Arbórea del Mundo por quinto año consecutivo. Ha obviado, no obstante, la polémica por la tala de más de 50 ejemplares en el Paisaje de la Luz como consecuencia de las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro.

La ciudad, ha señalado Almeida, está registrando los mejores registros de calidad del aire de su historia. Las 24 estaciones de la ciudad registraron el pasado mes de mayo niveles de dióxido de nitrógeno por debajo de los 30 microgramos por metro cúbico, frente a los 40 que establece la directiva europea. El dato es bueno, pero como recuerdan desde Ecologistas en Acción, tiene en gran parte que ver con la implantación de restricciones a la circulación en Madrid Central impulsadas por la anterior administración y aún están lejos de los 20 microgramos que empezará a exigir Europa a partir de 2030.

Conflictos vecinales

En materia de turismo, el Consistorio acaba de presentar un nuevo Plan Estratégico 2024-2027 que contempla, entre otras medidas, la descentralización temporal y geográfica y consolidar el impacto económico del sector, hasta un 12% del PIB de la economía local, garantizando a la vez la convivencia con los vecinos. Las medidas para contener la expansión de pisos de uso turístico presentadas en abril han sido una de las actuaciones más publicitadas por el Ayuntamiento. Hoy Almeida se ha vuelto a referir a ellas: suspensión de nuevas licencias, aumento de las sanciones desde un máximo de 6.000 euros hasta 190.000 euros, incremento de la plantilla de inspectores y presentación de un mapa de pisos de uso turístico con licencia. Según los datos aportados por el propio Consistorio, solo 1.008 de las 13.502 viviendas de uso turístico operan con licencia municipal.

En el haber de Almeida, figuran además algunos conflictos vecinales que pueden enquistarse. El primero, el que mantienen los residentes de Montecarmelo a cuenta de la construcción de un cantón de basuras. El segundo, el surgido en torno al Santiago Bernabéu con la paralización ordenada por la Justicia de la construcción de dos parkings en los alrededores del estadio y el permanente incumplimiento de la Ordenanza de ruidos en los conciertos que se viene celebrando desde en el recinto desde el pasado mes de abril.