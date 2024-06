Las claves del nuevo plan general que prepara Almeida: apostar por la rehabilitación ante la falta de suelo

Madrid trabaja en la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que sustituirá al existente, que data de 1997. 27 años después (y con visos de sobrepasar las tres décadas en vigor), el Ayuntamiento, liderado por José Luis Martínez-Almeida, está redactando la renovación del instrumento que regula el planeamiento y el urbanismo de la capital, que se espera que sea una revolución. El pasado 5 de febrero, el regidor inauguró la oficina abierta a la ciudadanía, cuya misión será redactar el nuevo texto municipal, y, previamente, en las últimas semanas de 2023, también comenzó a operar el Consejo Asesor, formado por arquitectos y representantes de la patronal de los promotores.

Sin duda, el gran reto al que se enfrenta el nuevo Plan General, que está siendo pilotado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, es adaptar el urbanismo a las necesidades actuales. No será fácil, puesto que la extensión de la ciudad tiene un límite. Durante un encuentro con profesionales inmobiliarios, organizado por Aliseda (el servicer de Blackstone), Martínez-Almeida reconoció que "el 98,5% del suelo urbano consolidado de la ciudad está ya ocupado" y apostó por proponer "soluciones imaginativas".

Apostar por la rehabilitación ante la falta de suelo

La primera clave del nuevo Plan General es la escasez de suelo urbano en Madrid. Precisamente, el poco disponible no será una solución a la problemática existente en cuanto a la demanda de vivienda, especialmente a precios asequibles o en alquiler. "Actuar únicamente solo sobre el 1,5% de suelo urbano consolidado sin edificar no sería una buena misión", aseguró Martínez-Almeida durante el mencionado evento. Para el líder el Partido Popular en el Consistorio la solución pasa por la flexibilidad de usos. "Hay usos del Plan de 1997 que no se acomodan a la realidad actual", señaló.

Una parte de esta flexibilidad urbanística pasará por reformar el parque existente y repensar los usos sin demanda. "Estando el suelo prácticamente agotado, tenemos que reenfocar algunas actuaciones para que se conviertan en operaciones de rehabilitación y regeneración urbana, que son tremendamente importantes en esta ciudad, teniendo en cuenta que el 70% de los edificios son anteriores a 1980 y que tienen que adaptarse en nuevas exigencias de eficiencia energética y mejora del espacio público", apuntó el alcalde.

Madrid Nuevo Sur, la gran operación urbanística

Dentro del poco suelo disponible, la gran transformación urbana que incluirá el nuevo plan general de ordenación urbana, tal y como anunció el alcalde, será el desarrollo urbanístico Madrid Nuevo Sur. "Se desarrollará en los terrenos de El Alboñigal. Es una oportunidad de futuro para la ciudad para poder replicar una operación de las características y dimensiones de Madrid Nuevo Norte (antigua Operación Chamartín), pero en la zona sur", comentó Martínez-Almeida. Este desarrollo supondrá 'coser' la ciudad por el sur, conectando los parques Tierno Galván, Lineal del Manzanares y Entrevías, en un ámbito de 2,5 millones de metros cuadrados muy degradado.

Infografía sobre el ámbito que podría abarcar Madrid Nuevo Sur / madriddealers.es

La zona incluye varias infraestructuras ferroviarias, la mayor parte propiedad de Adif, el administrador de la red de trenes española, y colinda con varios parques empresariales en la zona de Méndez Álvaro. Ambas características guardan relación con Madrid Nuevo Norte, que también se ubicará sobre las vías del tren, en este caso de la Estación de Chamartín, y está próximo a oficinas, como el complejo de las Cuatro Torres Business Area.

Localización del la Nueva Centralidad del Este. / IGNACIO GARCÍA

Queda la incógnita de qué ocurrirá con la Nueva Centralidad del Este. Se trata de una de las mayores bolsas de suelo de la ciudad sin construir y fue clasificada por el último PGOU como suelo urbanizable no programado. Este terreno se ubica en los aledaños del Estadio Metropolitano, entre los distritos de San Blas-Canillejas, Barajas, Vicálvaro y el municipio de Coslada, y estaba llamado a ser la Villa Olímpica si Madrid hubiese sido designado como ciudad para disputar los Juegos Olímpicos, aunque ninguna de las candidaturas presentadas prosperó. Tras desistir el Consistorio al sueño olímpico, se iniciaron los primeros trámites urbanísticos para desarrollar el ámbito que podría llegar a albergar hasta 20.000 viviendas.

Los plazos, seis años de trabajo

Los plazos de aprobación del plan general serán largos y está prácticamente descartado que se apruebe durante la presente legislatura, en la que por primera vez en años el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Martínez-Almeida reconoció durante el mencionado evento: "Estamos trabajando y confío que antes de que acabe la legislatura tengamos un borrador, que permitirá que se pueda aprobar de forma definitiva en los dos primeros años de la próxima legislatura por parte del equipo de gobierno que los madrileños decidan que esté al frente después de las elecciones de 2027".

Entre otros trámites, son necesarios informes técnicos y medioambientales, un inventario de los suelos pendientes de desarrollo, como podría ocurrir en Madrid Nuevo Sur, o un catálogo de edificios protegidos. Además, toda esta documentación debe someterse a información pública y, una vez aprobado, salir airoso de los recursos judiciales y administrativos que asociaciones, partidos o particulares suelen interponer.

Colaboración con otras administraciones

La última clave de este Plan General será la colaboración entre las diferentes administraciones. Aunque no es un requisito indispensable, sería positivo para el Ayuntamiento que el Gobierno logre la aprobación de la reforma de la Ley de Suelo. Esta regulación, que fue retirada de la tramitación en el Congreso el pasado mes, daría seguridad jurídica al 'máster plan' madrileño. ¿Por qué? La reforma de la regulación existente pretende que los planes generales aprobados en los consistorios no puedan decaer en los tribunales por defectos de forma, evitando que un mínimo error mande al traste el trabajo de varios años. La Comunidad de Madrid también está trabajando en una Ley de Suelo propia, que el viceconsejero de Vivienda, José María García, ha calificado en varias ocasiones como "un cambio de paradigma". Esta norma será clave para dotar del marco jurídico que permita a Madrid a abordar la flexibilidad de usos y evitar un urbanismo estático.