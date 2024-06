La Feria del Libro de Madrid en 2025 estará centrada en Nueva York

La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, ha anunciado este domingo que la edición de 2025 de este evento estará "iluminada" por Nueva York. "En 2025, Nueva York iluminará la Feria del Libro. Nos llena de orgullo y satisfacción", ha afirmado Orúe, que ha desvelado que también contarán con la participación de los departamentos de estudios latinoamericanos de la Universidad de Brown, de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Fordham, Yale, Cornell, además de la ayuda de la Feria del Libro de Brooklyn, la Universidad de Harvard y de Princeton.

La colaboración de las dos ciudades surge de un encuentro entre Orúe y la directora de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, Deyanira Álvarez. "Nos encontramos en Guadalajara y me dijo 'tenemos que hablar'. Y desde entonces no hemos hecho otra cosa más que hablar y tramar cositas", ha asegurado Orúe.

En el acto de presentación ha participado el presidente de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, José Higuera, quien ha destacado que la colaboración entre Madrid y la ciudad americana subraya la "importancia de los mercados culturales y literarios" al unir a dos ciudades "icónicas y que refuerzan los lazos históricos contemporáneos que las unen.

"Esta colaboración nos brinda una oportunidad única para celebrar la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones literarias, fomentar un diálogo enriquecedor entre todos los que trabajamos y disfrutamos del mundo del libro, escritoras, escritores, narradoras, lectores, libreros", ha asegurado Higuera.

Para la edición de 2025, Higuera ha afirmado que tratarán de diseñar un programa que atienda los intereses de los diferentes públicos y explicado que buscarán "ofrecer una fotografía de lo más completa posible". "Queremos que se refleje la diversidad cultural de nuestra ciudad, a través de la visita de una delegación de escritoras y artistas de las diferentes diásporas que han hecho de la vida de la Gran Manzana lo que es", ha indicado.

Más de 550.000 asistentes a la Feria del Libro 2024

Por otro lado, Orúe ha realizado un primer balance final de los datos de asistencia a la Feria del Libro, a la que han asistido más de 550.000 visitantes en los primeros diez días, pero los datos oficiales se compartirán el próximo jueves 20 de junio ya que faltan los números completos de esta semana.

"Desde el 31 de mayo hasta el pasado domingo 9, hemos recibido ya a más de 550.000 visitantes únicos. Hay que tener en cuenta que los días 3 y 6, las alertas meteorológicas alteraron gravemente el funcionamiento de la feria, y aun con todo los expositores y los visitantes estuvieron aquí", ha detallado.

Eva Orúe ha comentado que los datos han sido aportados por un estudio que no cuenta a los menores de 18 años, por lo que cree que "no están ni todos los cientos, ni miles de niños que han venido a las actividades de la feria". Además, la directora de la Feria del Libro ha manifestado que la mitad de los visitantes al evento no viven en Madrid capital y un 14 por ciento de los asistentes son extranjeros.