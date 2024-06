Arrancan en Madrid los XV Juegos del Orgullo: "Salvamos vidas"

La atención deportiva pasa hoy por Múnich y el partido de fútbol entre Alemania y Escocia que inaugura la Eurocopa. Es lógico. A 1.500 kilómetros de la capital bávara, sin embargo, en Madrid, arranca otra competición mucho más pequeña, mucho más modesta, pero que se va consolidando: la que empieza hoy es ya la edición número 15. A lo largo del fin de semana se celebrarán en distintos recintos por toda la ciudad los Juegos del Orgullo, un encuentro atlético nacido en 2007 para que personas del colectivo LGBTIQ+ pudieran practicar deporte en un entorno seguro y que desde entonces se han convertido en una celebración de la diversidad.

"En parte nacieron de una necesidad", explica Raúl Espejo, presidente de GMadrid Sports, el club que los organiza. "Muchas veces las actividades del club o los torneos en que participa ya han acabado para junio y era una forma de prolongarlos. Pero también se trataba de abrirnos un poco". Porque en Madrid esta GMadrid Sports, pero en Valencia está Samarucs, en Barcelona Panteres Grogues, y también hay clubes deportivos LGBTIQ+ en Sevilla o en Torremolinos que vienen a participar en estos Juegos del Orgullo. "Solemos fijarlos siempre en estas fechas, en el mes del Orgullo y unas dos semanas antes de las celebraciones del Orgullo de Madrid MADO (del 28 de junio al 7 de julio este año), y al final se han convertido en una especie de referencia o de punto de encuentro para gente que se ve año tras año practicando ese deporte que les apasiona".

Participantes en los Juegos del Orgullo de 2023 tras una de las pruebas. / GMADRID SPORTS

Este año esperan a un millar de participantes. No solo españoles, también franceses, italianos... Desde Portugal, asegura Espejo, hay algún club que ya desde enero está mandando para preguntar cuándo empieza el plazo de inscripción. Y según han ido creciendo se han ido incorporando disciplinas deportivas. De las cinco con que nacieron, en esta edición han llegado a once: natación, running, fútbol, voleibol, patinaje... Con su formato de competición, aunque alzar la copa sea para muchos lo de menos.

"En el fondo", prosigue Espejo, "para lo que se hicieron estos Juegos del Orgullo y también para lo que surgió GMadrid Sports fue por esa necesidad de un entorno seguro en el mundo deportivo. Es verdad que hemos avanzado mucho en derechos, y espero que no se vuelva atrás, pero hace no tanto tiempo era difícil que una persona gay pudiese jugar al fútbol, por ejemplo, sin escuchar la palabra maricón desde la grada o incluso de sus propios compañeros simplemente por tener pluma". Esta misma semana Dennis González, reciente ganador del oro europeo en la modalidad de solo técnico de natación sincronizada, ha exhibido las reacciones en redes sociales a su ejercicio ganador: "vaya pluma", "trucha", "sirena"...

Con nombre de chico para poder jugar al fútbol

De entornos amigables, o más bien lo contrario, sabe algo Paloma Pujol, más conocida como Paloma Freestyle, madrina de esta edición de los Juegos del Orgullo. Durante dos años tuvo que llamarse Javier para poder jugar en un equipo. Era todavía niña y vivía en México. "Como no me cogían en ningún equipo por ser chica tuve que hacerme pasar por chico", recuerda. "Era Javi, pero solo en la ficha, mis amigos sabían perfectamente que era una chica. Como llevaba el pelo corto y una estética supermasculina daba el pego. Algunos me preguntaban si era niño o niña y yo les contestaba: 'Ah, vive con la duda...'".

Paloma Freestyle es la madrina de los Juegos del Orgullo 2024. / GMADRID SPORTS

Vino a España, su madre es madrileña, y descubrió un ambiente mucho más amable. El mismo que dice que se encuentra hoy, años después, cuando vuelve a México. Con el tiempo dejó de jugar al fútbol en equipos pero no por problemas de discriminación sino porque descubrió el freestyle, una suerte de acrobacias con el balón que hoy le permite ganarse la vida. Tiene más de 27.000 seguidores en Instagram.

Una historia de violencia intragénero

No es casual su elección como madrina. Esa vis reivindicativa o de generar conciencia sigue estando en el centro de los Juegos del Orgullo, que este año han escogido como lema "Tu salud mental no es un juego, fortalécela con orgullo". Desde la organización subrayan estadísticas como las que apuntan que las personas LGBTIQ+ tienen un 33,9% de probabilidades de ir a un psicólogo frente al 28% de la población general. O que reportan más del doble de intentos o ideaciones de suicidio (32,1% frente al 14,5%) y más casos de autolesiones (19,5% frente al 9%) para justificar el porqué de ese lema.

Cuando supo que la XV edición de los Juegos iba a tener ese leit motiv y que GMadrid Sports buscaba entre sus socios un embajador, Alejandro Martínez Picazo decidió presentar su candidatura. Tiene 29 años, está a punto de terminar sus estudios de Trabajo Social y lleva apenas un año en el club, en la sección de escalada. Una modalidad, por cierto, que debuta este año en los Juegos del Orgullo. No es por eso, sin embargo, por lo que le han elegido embajador. El motivo tiene más que ver con una complicada historia muy relacionada con la salud mental y que se ha decidido a contar para dar visibilidad a un problema silenciado como es la violencia intragénero."Entre los 6 y los 16 años sufrí bullying, palizas y muchos insultos dentro y fuera del aula", relata. "Supongo que eso me configuró en torno a sentir vergüenza, culpa, rechazo de mí mismo... Mucha de la violencia que sufrimos a lo largo de la vida las personas LGBTIQ+ nos acaba influyendo luego en nuestros vínculos más íntimos y de pareja".

El embajador de los Juegos del Orgullo 2024, Alejandro Martínez Picazo. / GMADRID SPORTS

Con los años empezó una relación con otro chico en la que estuvo dos años y medio. Una relación, dice de "bastante violencia". "Era una persona muy celosa, controladora, me miraba el móvil y con quién iba". Alejandro se aisló de su familia y de sus amigos. Su pareja le dejaba y volvía continuamente. Al principio eran como lunas de miel, pero acaban regresando los insultos. "Llegó a llamarme zorra, a empujarme, una vez me tiró un zapato a la cara".

"A veces pensamos que ser personas LGBTIQ+ nos libra de poder sufrir o ejercer la violencia", continúa. "Falta conciencia, falta visibilización y también nos asusta reconocer que podemos vivir esas experiencias. Yo sabía que era una relación violenta pero no sabía que existía un fenómeno que se llama violencia intragénero".

Terminó esa relación en 2017 y en 2018 empezó otra de cinco años. También violenta, aunque de una forma más progresiva y más sutil. "Descalificaciones, invalidación emocional, comentarios cada vez más hirientes...". El último año lo pasaron en Lisboa, con Alejandro estudiando un Erasmus. Quedó muy tocado. "Dejé de comer y de dormir. Cuando volví a Madrid lo único que hacía era estar en la cama. Tuve ideaciones suicidas. Adelgacé una barbaridad...".

Gracias a la escalada

Con la ayuda de familia y amigos fue poco a poco saliendo. Un antiguo amigo le llamó para hacer una ruta de senderismo, le habló de la escalada y acabó entrando en GMadrid Sports. "Encontrar la motivación de ir a practicar un deporte que me gusta, conocer gente nueva, sentirme arropado para mí ha sido un salvavidas", asegura. "Aún me estoy recuperando pero gracias a la escalada y gracias al club he podido acelerar mucho ese proceso". Aún está, como dice el lema de estos Juegos, "fortaleciendo la salud mental con orgullo".

Raúl Espejo, presidente de GMadrid Sports, el club que organiza los Juegos del Orgullo. / GMADRID SPORTS

En un momento de deriva profesional, Espejo, periodista, también halló en GMadrid Sports una tabla de salvación. Salió de meses de paro hacia un empleo en atención al cliente en un hospital privado de Madrid. Se cuestionaba todo, se instaló en la inseguridad. Y surgió la posibilidad hace tres años de entrar como vocal de comunicación del club, que preside desde hace tres meses. "A mí GMadrid me salvó la vida, me salvó de caer en una depresión totalmente", enfatiza. "Hay muchos casos de problemas que están en el exterior, que afectan al colectivo, y nos consta que acuden a sus psicólogos y terapeutas y les recomiendan apuntarse a GMadrid Sports. Y es un orgullo para nosotros poder decir que, al final, salvamos vidas".

11 modalidades deportivas

Con más de 45.000 euros de presupuesto, el apoyo de varias empresas, entidades e instituciones como la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y el Consejo Superior de Deportes a través de su Fundación Deporte Joven, los Juegos del Orgullo de este año tendrán once modalidades: natación, voleibol, balonmano, baloncesto, fútbol 7, pádel, patinaje, aikido, escalada, rugby y running en instalaciones deportivas de Legazpi, Carabanchel o Ventas e incluso de municipios fuera de Madrid como Rivas y Coslada. No en todas se compite. En patinaje, por ejemplo, se harán dos rutas, una por Ventas y otra por Madrid Río. Y de aikido será más un taller de defensa personal que un torneo.

"En última instancia, y nos pasa también en el club, hay alrededor un 50% de gente que viene a hacer deporte al 100%, con el componente de competitividad incluido, y otro 50% que simplemente quiere disfrutar y crear nuevos círculos de amistad", señala el presidente del club organizador.

Corredores en los Juegos del Orgullo de 2023. / GMADRID SPORTS

Tampoco están cerrados a la participación de personas heterosexuales, "la puerta", remarca Espejo, "está abierta para todo el mundo". Sí que admite, no obstante, que tanto en los Juegos del Orgullo como en G Madrid Sports es abrumadora la mayoría de hombres gays y asegura que uno de los objetivos que se ha propuesto la nueva junta directiva es conseguir aumentar la presencia de mujeres. "La próxima temporada vamos a abrir por primera vez en la historia del club secciones de fútbol y baloncesto femeninos".

Pero eso será la temporada que viene. Ahora lo que toca es celebrar estos decimoquintos Juegos del Orgullo anuales. Citius, altius, fortius reza el lema olímpico. Más rápido, más alto, más fuerte. Y también, se añadirá en Madrid este fin de semana, más diverso.