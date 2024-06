Las polémicas por los cantones de Montecarmelo y Vicálvaro castigan al PP en las urnas el 9J

Poco más de un año después, las tornas han cambiado para el PP en Montecarmelo y Vicálvaro. Las sucesivas polémicas acumuladas en estos 12 meses por el rechazo vecinal a los cantones de limpieza proyectados en sus barrios por el Ayuntamiento de Madrid, liderado en solitario por José Luis Martínez-Almeida, han terminado por hacer mella en las urnas. En contra de la tendencia general en el resto de la capital, donde el PP ha obtenido sus mejores resultados históricos, tanto Montecarmelo como Vicálvaro han registrado un bajón en el voto a los populares en las elecciones europeas del pasado domingo 9 de junio.

En Montecarmelo, feudo tradicional de los populares, el voto ha caído hasta un 27% respecto a las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, cuando Almeida revalidó mandato con mayoría absoluta. En concreto, el 28M el PP obtuvo 6.722 votos, mientras que este 9J ha obtenido 4.900, lo que supone 1.822 sufragios menos, tal como ha destacado la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo en un comunicado difundido este martes.

"Esto es un castigo de los vecinos del barrio al PP. Han perdido uno de cada cuatro votantes que tenían en Montecarmelo", recoge la asociación en su escrito, en el que reconocen que "este era un barrio con un apoyo abrumador para el PP, y uno de los artífices de su mayoría absoluta". Los beneficiados por esta pérdida de votos son, mayoritariamente, Vox y el PSOE, que han sumado, respectivamente, un 20% (260) y un 61% (560) más de papeletas que en mayo.

Evolución del voto en Montecarmelo entre las municipales de 2023 y las europeas del 9J de 2024. / PLATAFORMA NO AL CANTÓN DE MONTECARMELO

Idéntico resultado se ha producido en Vicálvaro, donde el PP ha caído otro 27% entre los residentes próximos al nuevo cantón de limpieza. En las secciones electorales aledañas a la parcela, pertenecientes a los barrios de Casco Histórico de Vicálvaro y Valderrivas, el PP ha pasado de 1.603 votos el 28M de 2023 a 1.171 en la jornada electoral de este domingo. Es decir, 432 sufragios menos un año después. En el caso de Vicálvaro, los principales favorecidos por este descenso de votos han sido los socialistas, que han logrado imponerse como primera fuerza en amplios sectores del distrito.

Resultados del 9J en los alrededores del cantón en construcción en la calle Abad Juan Catalán de Vicálvaro. / RTVE

Almeida rechaza dejarse influir por estos resultados

“Estamos analizando los datos electorales a lo largo de toda la ciudad de Madrid con carácter general y permítame decir que es un gran resultado: en las elecciones europeas sumamos más que toda la izquierda en la ciudad”, ha asegurado Almeida tras el acto del XX aniversario del Samur Social celebrado este martes. Preguntado por el comunicado de la plataforma vecinal de Montecarmelo, el alcalde madrileño ha afirmado que no se guía "exclusivamente por los resultados electorales" cuando tiene que "tomar una decisión que es buena", en su opinión, "para la ciudad de Madrid".

La decisión, ha subrayado Almeida, "estará guiada por que sea el mejor sitio para el emplazamiento del cantón y por que minimice las molestias que se puedan originar para los vecinos, como sucede en los cien lugares en esta ciudad donde hay cantones y donde no hay quejas". En este sentido, el regidor ha insistito en que van "a seguir trabajando por conciliar una infraestructura" que consideran "imprescindible con el hecho de que se vean perturbados lo menos posible los vecinos de Montecarmelo”.

Meses de lucha vecinal con resultados desiguales

Los residentes de Montecarmelo llevan "en armas" contra el Gobierno de Almeida desde el pasado mes de septiembre, cuando supieron de la nueva ubicación escogida para la instalación de limpieza, en una parcela próxima a dos colegios y una guardería en las inmediaciones que aglutinan alrededor de 5.800 niños y niñas; un cementerio a menos de 20 metros de la ruta de entrada proyectada, un tramo del anillo ciclista en uno de los extremos y decenas de viviendas colindantes.

Todos estos meses de lucha, con continuas protestas, movilizaciones y reuniones con el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante, no han servido para que el Consistorio rectifique su postura y busque una ubicación alternativa para el cantón. Solo ha logrado paralizar la obra el descubrimiento de que la parcela en cuestión podría contener una fosa común de brigadistas internacionales de la Guerra Civil Española.

Más suerte han tenido los vecinos de Vicálvaro. Tras mucho bregar, a principios del pasado abril consiguieron que el Ayuntamiento se comprometiese por escrito a que el nuevo cantón de limpieza que se está construyendo en el barrio no albergará maquinaria pesada, no almacenará ni gestionará residuos, ni tendrá actividad nocturna. Una victoria parcial, no sin un ímprobo esfuerzo de por medio, que se ha visto reflejada en las urnas este domingo.

De acuerdo con el compromiso suscrito por Carabante, el cantón proyectado en la parcela de la calle Abad Juan Catalán, integrada dentro del Parque Forestal de Vicálvaro y próxima a viviendas, únicamente tendrá aparcamientos, almacenaje de carritos y material; vestuarios y despachos para los operarios de limpieza. La maquinaria y vehículos pesados, así como las compactadoras de basuras, el punto limpio y el silo de sal contemplados en el proyecto original, y contra los que los vecinos llevan meses luchando, finalmente no se ubicarán en estas instalaciones.