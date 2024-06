Martín Berasategui deja El Club Allard: "Ha incurrido en irregularidades económicas y ha hecho una gestión desastrosa del proyecto"

El pasado mes de noviembre la Guía Michelin reconocía con una estrella el trabajo realizado por Martín Berasategui y su joven discípulo José María Goñi al frente del madrileño El Club Allard (Ferraz, 2). Parecía, como decían en la película ‘Casablanca’, el comienzo de una larga amistad. Sin embargo, en los últimos días todo ha saltado por los aires con dimes y diretes entre las partes.

“Ha habido todo tipo de irregularidades económicas”, asegura Martín Berasategui. Pero no ha sido el problema con los pagos el único obstáculo a que la relación entre ambos pudiera continuar. “La gestión por parte de El Club Allard ha sido desastrosa”, añaden, al tiempo que señalan que “esto no tendría que haber acabado así, porque no resulta beneficioso para ninguna de las dos partes”. Poco más de un año ha durado la relación entre Martín Berasategui y el proyecto gastronómico ubicado en el edificio modernista Casa Gallardo.

A principios de mayo, Berasategui había abandonado también la asesoría de la taberna Madrí Madre (Ferraz, 8), vinculada al proyecto, y en la que ofrecía una versión más informal de su cocina.

Un comunicado emitido a principios de junio por El Club Allard destapaba (y ampliaba) el desencuentro y hablaba del “inicio de una nueva etapa con una apuesta por el talento joven”, con el chef Juan Rodero, que lleva dos años en el restaurante y que era número dos de José María Goñi, como nuevo jefe de cocina.

La espuma de coliflor con zamburiña de El Club Allard, uno de los platos que siguen apareciendo en la web del restaurante. / El Club Allard

“Estamos muy agradecidos a Martín, pero nuestra vocación es la de apostar por el talento joven”

El 15 de mayo, día de San Isidro, fue el día en el que Martín Berasategui y El Club Allard finalizaron su relación, según aseguran desde la propiedad de El Club Allard. Las mismas fuentes también dejan claro su “inmenso agradecimiento” al chef vasco por “haber vuelto a poner en el mapa al restaurante”. También señalan su máximo respeto por el cocinero español con más estrellas Michelin.

En contraposición a lo declarado por Martín Berasategui, los propietarios del restaurante madrileño aseguran que se trata simplemente de una finalización de contrato que se ha decidido no prorrogar. “Teníamos pactado un año con opción a otros cuatro más pero, llegado el momento, hemos preferido seguir con nuestra línea de dar la alternativa a un joven talento como es Juan Rodero”.

“Los tíos que lo tienen todo hecho no necesitan a El Club Allard”, explican desde la propiedad, en clara referencia a Martín Berasategui. Dentro de su línea de apostar por la juventud, ponen como ejemplo cuando descubrieron a Diego Guerrero “en un restaurante de Bilbao” o su valentía al poner a María Marte, “que ni siquiera era cocinera al principio y que entró en el restaurante fregando platos”, como chef titular tras la marcha del primero.

Los avatares no son nuevos en la trayectoria de El Club Allard que llegó a tener dos estrellas Michelin con el chef Diego Guerrero al frente. Le sucedió su segunda de cocina, María Marte, que abandonó para regresar a República Dominicana, su país de origen. Tras ella llegaron José Carlos Fuentes y Cristina Rubino. Estos dos últimos tampoco cuajaron, pese a que eran proyectos con alma y nombre propio. Sin duda, las larguísimas obras en Plaza de España y la pandemia del Covid jugaron a la contra.

El Club Allard, de nuevo en la casilla de salida

¿Qué futuro le espera ahora a El Club Allard? Su cuenta de Instagram luce reseteada, con media docena de publicaciones y sin rastro del chef vasco. En su web siguen figurando platos identificables con la etapa de Berasategui y no aparece información alguna sobre el nuevo máximo responsable de la oferta gastronómica del restaurante, el madrileño Juan Rodero. Pese a todo, desde la propiedad insisten en que “más de la mitad de los platos que aparecen en los menús y en la carta actual ya llevan la firma de Rodero” que, con solo 25 años y “formación autodidacta” pero “una gran determinación en la mirada”, tendrá que llevar sobre sus hombros la tremenda responsabilidad de suceder a Martín. La Guía Michelin, sobre la que nadie reina como Berasategui, ejercerá de juez en unos meses.