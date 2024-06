Metro de Madrid refuerza la línea 7 para los conciertos de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen and The E Street Band ofrecerán tres conciertos en Madrid, los días 12, 14 y 17 de junio, en el Estadio Cívitas Metropolitano, y dos en Barcelona, el 20 y 22 de junio, en el Estadi Olímpic. Los conciertos forman parte de su gira '2024 Word Tour', que Bruce Springsteen and The E Street Band abrieron el 19 de marzo en la ciudad estadounidense de Phoenix.

Con el objetivo de facilitar la afluencia a los tres recitales que The Boss dará esta semana en el feudo del Atlético de Madrid, el Gobierno regional ha puesto en marcha un dispositivo especial en la línea 7 de Metro.

Más trenes y mayor frecuencia en la línea 7 de Metro

El refuerzo tendrá lugar entre las 20:00 y las 21:00 horas para facilitar la llegada escalonada de los asistentes, aunque está previsto un mayor incremento cuando finalicen los conciertos (en torno a las 00:00 horas, aproximadamente).

Es entonces cuando el suburbano madrileño pondrá en circulación hasta un 250% más de trenes de los habituales. Además del incremento de trenes, también habrá un aumento de personal de la compañía para garantizar un correcto funcionamiento y asegurar una adecuada movilidad en la zona.

El suburbano madrileño, recuerda la Comunidad en una nota, siempre pone en marcha dispositivos especiales con motivo de los grandes eventos que tienen lugar en la Comunidad de Madrid. Recientemente, reforzó el servicio de la línea 10 con motivo de los conciertos de Taylor Swift o mantuvo abierta la línea 3 hasta las 03:30 horas para facilitar los desplazamientos de los asistentes al Festival Tomavistas.

