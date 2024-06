Begoña Villacís confiesa su dolor y se despide de su hermano asesinado: "Yo seré siempre su hermana mayor"

"Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó", confiesa Begoña Villacís sobre la muerte de su hermano, Borja Villacís, asesinado el pasado martes 4 de junio en Madrid de varios disparos de escopeta.

Así arranca la carta que la exvicealcaldesa de Madrid ha publicado en su cuenta de Instagram, en la que expone abiertamente sus emociones, agradece todo el cariño y apoyo recibido durante estos días, y se despide del que "siempre será mi hermano pequeño". Han pasado "cinco días y sigue siendo igual de irreal", se duele Villacís, a quien le "duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes".

Desde que tuviera lugar el crimen, la todavía miembro de Ciudadanos, aconsejada por "la gente que me quiere" y sabedora de que "no me hará bien", no ha querido leer ninguna noticia sobre el tema. "Quizás entendáis ahora por qué siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos", expone Villacís, cuyo hermano vivió una vida repleta de peleas, narcotráfico y ultras de fútbol. "Viene de lejos", añade.

"Yo seré siempre su hermana mayor"

Pese a ello, "Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor", lamenta la exvicealcaldesa madrileña, que recuerda que su hermano "siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos". Con todo, y a pesar de las idas y venidas - "Y a veces me volvía y otras se me iba", resume el texto-, Villacís afirma que "nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas".

En la semana transcurrida desde el tiroteo, Begoña y su familia no han querido compartir el duelo, "solo estuvimos los suyos, la familia". Y es que "ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos"., se abre en canal Villacís, que aprovecha para agradecer los "miles de mensajes" recibidos y a las "personas que se conjuran para ayudar a una familia desvastada". Una familia que, lamenta en su escrito, "nunca volverá a ser la misma, que está rota para siempre".

También agradece "la misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de VOX que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid, las mismas ganas de consolar. A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida".